Nespokojené Toronto. Musíme se vzchopit, vyzývá Dubas

Toronto má za sebou další neúspěšnou sezonu. Takovýchto ročníků se začíná nenápadně kupit. Už loni na podzim to vyhazovem odnesl Mike Babcock. Něco v týmu jednoduše nefunguje, a tak generální manažer Maple Leafs Kyle Dubas burcuje ke změně.

„Musíme přestat vyčkávat. Jenom čekáme na to, až se náš potenciál nějak naplní, ale k tomu, aby se to stalo, potřebujeme větší úsilí a více práce,“ vysvětloval Dubas. „Myslím, že součástí toho je vyspělost a zkušenosti. Tohle je v hlavách.“

V hlavách možná mají hráči Maple Leafs spíše psychický blok z neúspěchu. Tým, jehož tvářemi jsou nyní Matthews, Marner či Tavares, od roku 2004 nevyhrál jedinou sérii v play off. Letos dokonce torontští museli do předkola, kde byli vyřazeni podceňovanými Blue Jackets.

Veřejnost považovala toto vyřazení za ostudu, za fráze se neschovával ani hvězdný Auston Matthews, jenž řekl, že to je pro Maple Leafs ponižující.

„Náš tým má samozřejmě navíc,“ ví i trenér Toronta Sheldon Keefe. „Vůbec nejsme spokojeni s tím, jak to v létě proti Columbusu dopadlo. Taky jsme pak udělali pár změn. Máme několik dobrých posil. Nemůžu se dočkat, až začneme zase trénovat.“

Nebylo tajemstvím, že problém byl hlavně v obraně. Toronto sice mělo v uplynulé sezoně třetí nejvyšší průměr vstřelených gólů na zápas, nicméně co se týče gólů obdržených, Maple Leafs se v tabulce objevují na opačném pólu. Pouze šest týmů dostávalo průměrně více gólů než Toronto.

Proto se Dubas rozhodl vsadit na mix zkušeností a defenzivy. Do útoku přišli ostřílení Joe Thornton a Wayne Simmonds, obranu pak vyztuží Zach Bogosian a TJ Brodie.

„Potřebujeme vyhrávat více soubojů, a to jak v základní části, tak hlavně v play off. Je potřeba vidět větší ochotu jít k mantinelům a podobně,“ popisoval své myšlenkové pochody Dubas. „V play off se na gól pokaždé nadřete, musíte chodit i před branku. Stejně náročné je to v obraně.“

A když nevyšel ani tah se slavným Babcockem, vsadilo vedení na méně zkušeného a známého trenéra Sheldona Keefea z farmy. Nevedl si zle, nicméně kletbu play off zatím nepřekonal ani on. Je mu však jasné, že očekávání jsou v Torontu jen ty nejvyšší.

„Tlak je privilegium,“ ví Keefe. „Když je na vás tlak, víte, že o něco hrajete a že máte šanci něco vyhrát. To zároveň znamená, že máte skvělý tým s velkým potenciálem. Jako trenéra mě to nenechává klidným. Musíme se s tím tlakem vypořádat a brát ho jako motivaci.“

