Nevidím důvod, proč bychom se k sezóně měli vracet, oponuje Karlsson Bettmanovi

Stále se neví, jak se bude sezóna v NHL dohrávat, respektive jestli se dohrávat vůbec bude. Jsou týmy, které mají vyřazovací část téměř jistou a rády by naskočily rovnou do play-off. Druhá skupina obsahuje kluby, jež jsou na pokraji postupu a velmi jim záleží na dohrání základní části. No a poté jsou tu organizace jako Sharks, které by se nejraději viděly někde na Kanárech u moře. O tom promluvil Erik Karlsson.

„Nám může být samozřejmě jedno, jak bude sezóna pokračovat,“ hlásal odevzdaně Karlsson v rozhovoru pro NBC. „Na druhou stranu si dokážu představit, jak hrozné je to pro hráče, kteří jsou v úplně jiné pozici.“

Díky sedmizápasové šňůře výher Los Angeles se Sharks propadli na poslední místo Západní konference. Nemají žádnou šanci na play-off. Na osmý Vancouver ztrácí 15 bodů. Je ale pravděpodobné, že budou muset zbývající utkání dohrát.

„Kdyby se tohle všechno dělo loni, cítil bych se teď jinak. Byli jsme jedni z favoritů na postup a i celkoví na vítězství Stanley Cupu,“ pokračoval. „Ale teď nevidím důvod, proč bychom se k sezóně měli vracet. Odehrajeme pět zápasů, budeme daleko od rodin a přátel, a to celé kvůli ničemu.“

V předchozí sezóně se Žraloci umístili na druhém místě v Západní konferenci. Pouze Calgary bylo lepší o šest bodů, v play-off poté došli až do finále konference. V něm nestačili na pozdější vítěze Stanley Cupu ze St. Louis v šesti zápasech.

Aktuální ligový plán je seskupit týmy do čtyř měst, každé pro jednu divizi, ve kterých by se dohrál zbytek sezóny bez přítomnosti diváků. Města by musela zaznamenávat úpadek v počtu nakažených koronavirem a zároveň by se musela pomalu navracet k životu před karanténou.

Pro San Jose by se jednalo o zbytečnou část sezóny, pro ostatní ale ne. „Musíte myslet hlavně na hráče a týmy, které mají možnost něco vyhrát. Tahle situace je pro nás nová a neznáme žádná rozumná východiska.“

