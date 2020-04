NHL či návrat do Finska? Legenda Wild zvažuje, co po sezoně

Když se řekne ikona Minnesoty, fanouškům se mezi prvními jmény rozhodně vybaví jméno tohoto finského veterána. Mikko Koivu strávil celou svou dosavadní kariéru u Wild. Co ale bude po této sezoně, kdy mu vyprší smlouva?

Patnáct sezon v řadě. Jedenáct z toho s kapitánským céčkem.

Mikko Koivu je v Minnesotě opravdu pojem. Legendární finský útočník sehrál v National Hockey League 1028 zápasů, vstřelil 205 gólů a zapsal 504 asistencí. V historii klubu nikdo nezískal více kanadských bodů, než právě on.

Ve hře však je, že tato éra na konci letošního ročníku skončí. Koivův dvouletý kontrakt, který podepsal v září roku 2017, totiž vyprší a kapitán Divočáků ještě nemá jasno v tom, kam povedou jeho další kroky.

„Nemyslím si, že pro vás mám jasnou odpověď. Samozřejmě kdybych řekl, že jsem o tom nepřemýšlel, lhal bych vám. Myslím, že v tuto chvíli jsem na stejné lodi s ostatními hráči a jen se snažíme počkat, jak liga rozhodne,“ líčí Koivu.

Sedmatřicetiletý rodák z Turku už nepatří mezi ty největší ofenzivní tahouny Minnesoty, v tuto chvíli je až patnáctým nejproduktivnějším hráčem týmu, když v pětapadesáti zápasech posbíral jednadvacet bodů.

Jedním z možných scénářů může být návrat do rodného Finska. „Dokud se cítíe, že můžete pořád něco dát, ať už hraním či trénováním, chcete zůstat v kontaktu s tou hrou. Přemýšlel jsem o tom, takže určitě to je varianta.“

Teď však není jasné ani to, jaký osud čeká aktuálně přerušenou sezonu. Co se Minnesoty týče, ta v tuto chvíli ztrácí jediný bod na druhou divokou kartu v Západní konferenci. Pod trenérem Deanem Evasonem se týmu dařilo, což cítili i samotní hráči.

„Cítili jsme šanci, že se tam můžeme dostat (do play-off). Všichni říkají, že pokud se tam dostanete, tak se může stát cokoliv. Myslím, že z posledních let máme zkušenosti s tím, že pokud jdete do play-off zdraví a hrajete tak, jak jsme hráli před pauzou, opravdu se může stát cokoliv. Na to jsme se těšili,“ říká útočník s devítkou na zádech.

