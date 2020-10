NHL doufá v úplnou sezónu s diváky. Splní se Bettmanovo přání?

Spekuluje se o tom minimálně půl roku. Kdy vlastně začne další sezóna a jak bude vypadat? Jedno už víme, a to kdy skončila ta letošní. Ta je totiž úspěšně za námi. Zbývá dořešit, v jakém formátu a hlavně kdy odstartuje ta další.

Twitterem a dalšími sociálními sítěmi šlo v uplynulých dnech leccos. Insider z TSN prozradil, že někteří hráči mají pokyny být připraveni na polovinu listopadu jako možný termín začátku přípravných kempů. Nakonec to asi nebude tak horké. Na draftu se totiž vyjádřil sám nejvyšší.

Začátek sezóny 2020-21 je zatím směrován k 1. lednu. Aspoň tak se aktuálně usnesly liga s hráčskou asociací. Očekávaný start kempů bude oznámen později, s největší pravděpodobností vypuknou obvyklé dva týdny před startem ligy. Někde možná začnou malinko dříve, protože zejména kluby, které minulo právě skončené play off, žádaly o možnost delší přípravy.

„Ještě jsme úplně neřešili, co budeme dělat příští sezónu,“ oznámil Gary Bettman před začátkem burzy talentů. „Je férové přiznat, že nyní vzhlížíme k 1. lednu jako otevření nové sezóny. Naší nadějí je odehrát jí celou, úplnou základní část a mít přitom fanoušky v halách.“

„Než ovšem ukončíme veškeré plány, může se stát spousta věcí. A hodně jich je mimo naší kontrolu,“ dodal ligový komisař.

Liga s Hráčskou asociací původně doufala v začátek 1. prosince, což by znamenalo tréninkové kempy od 17. listopadu. Ligový šéf ovšem opakovaně zmiňoval, že nejde o datum konečné. NHL přerušila minulou sezónu 12. března. Činnost obnovila 1. srpna. Jak již víme, šlo o nestandardní formát 24 týmů, po dvanácti z každé konference. Ten určil za vítěze Tampu Bay.

Stalo se tak 28. září a pro Tampu je z toho druhý pohár v klubové historii. Během těch 65 dnů v Edmontonu a Torontu bylo realizováno 33 174 covid testů, ani jeden pozitivní.

„Klíčem byla spolupráce mezi všemi, počínaje hráči a hráčskou asociací, přes všechny kluby až po jejich vlastníky,“ pochválil celý průběh Bettman. „Hráči chtěli dohrát rozjetou sezónu, nejdůležitější se ale jevilo, že jsme totéž slyšeli od našich fanoušků. O tom to především bylo.“

Komisař se zatím nevyjádřil k formátu a zabezpečení příštího ročníku soutěže. Možnosti se diskutují, hráči odmítají další bubliny. Pokud se NHL rozjede tak, jak to známe z Evropy a od nás z domova, může řada karantén a množství odložených zápasů záměr odehrát sezónou kompletní velmi snadno rozbít. Kalendář bude už bez toho extrémně nahuštěný a vrchol play off zažene hlouběji do léta než obvykle.

Dodejme, že virtuální draft probíhá toto úterý a středu. Trh s volnými hráči se otevře v pátek 9. října.

