NHL nechce začít rovnou play off, variantou je dohrát základní část

Nejsledovanější hokejová soutěž světa se zastavila už téměř před měsícem a od té doby se usilovně řeší, v jakém formátu by mohla pokračovat. Někteří hráči se například vyjadřovali, že by jim nevadilo rovnou odstartovat play off. Vedení NHL na to má ale trochu jiný názor.

Pokud to čas dovolí, vedení ligy by rádo odehrálo alespoň nějaké zápasy základní části předtím, než začne vyřazovací část.

„Chápeme, že to bude dlouhá přestávka mezi zápasy a hráči se budou chtít znovu aklimatizovat na tempo NHL,“ napsal zástupce komisionáře NHL Bill Daly serveru The Athletic v pondělí. „Jsem si jistý, že manažeři to cítí stejně.“

Uznávaný novinář Pierre LeBrun kromě toho píše, že stejnou ideu zopakoval guvernérům při pondělní videokonferenci šéf NHL Gary Bettman. Prioritním scénářem je podle něj sehrát co nejvíc utkání základní části, kolik čas dovolí.

A v případě, že nebude možné odehrát 82 zápasů, by se jejich počet mohl snížit na 78, 76 nebo méně. Tato varianta má samozřejmě svá pro i proti.

Jak už bylo zmíněno, hlavním důvodem je, aby se hráči před vyřazovací částí dostali do formy. Dohraná základní část by navíc lépe určila účastníky play off než nyní, jasnější by bylo i pořadí na draftové loterii.

Otázkou je, jakou motivaci by měli hráči v týmech, které se už do play off probojovat nemohou? Po několikaměsíční pauze by se na pár utkání vrátili a pak by pro ně opět sezona skončila. V tomto případě se dá očekávat, že by některé kluby své největší hvězdy šetřily na další ročník.

Situace by stejně tak nebyla ideální pro týmy, které se pohybují na hraně postupových pozic. LeBrun ve svém textu cituje nejmenovaného hráče NHL: „Takové týmy by zbytek zápasů hrály o všechno. Bylo by těžké zničehonic znovu skočit do závodu o play off. Snadnější by to bylo pro týmy v lepší pozici. Taky by se mi to líbilo, kdybych byl v Bostonu nebo v Tampě.“

Další možností je podle LeBrunových zdrojů odehrát před začátkem play off několik exhibičních zápasů. V tuto chvíli však není jasné, zda se sezona vůbec rozběhne. Pokud však ano, tak NHL nebude chtít začít rovnou vyřazovací částí.

