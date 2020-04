NHL se rozjede už ve čtvrtek! Zatím jen virtuálně

Chcete vidět nejlepší světové hokejisty předvádět svou šikovnost? Na ledové hrátky si budete muset ještě nějakou chvíli počkat. Pokud se ale chcete podívat na to, jak to hvězdám jde s ovladačem v ruce, tak máte jedinečnou možnost – startuje NHL virtuální liga!

NHL se rozhodla alespoň trochu zmírnit abstinenční příznaky všech hokejových fanoušků a podpořila trend, který začíná pomalu vzkvétat. Krátce poté, co ve hře NHL20 sehráli exhibiční zápas Wayne Gretzky s Alexandrem Ovečkinem, vedení severoamerické soutěže oznámilo start nové virtuální ligy – NHL Player Gaming Challenge.

O co přesně půjde? Během nadcházejících čtyř týdnů odehrají mezi sebou utkání na PlayStationu zástupci 32 týmů NHL, a to včetně Seattlu, jenž se zařadí do kolotoče nejlepší hokejové soutěže světa od sezony 2021/22. Každý z celků sehraje jedno utkání, celkově tedy fanoušky čeká 16 různých zápasů.

„Víme, jak jsou naši hráči soutěživí. Když se to spojí s jejich vzájemnými interakcemi, tak nás jistě čeká velká porce zábavy," láká na virtuální soutěž Chris Golier, viceprezident NHL v oblasti rozvoje a inovace.

Kteří hokejisté se zapojí? Sestavy týmů jsou našlapané: Jonathan Huberdeau bude reprezentovat Floridu, za Rangers si zahraje Chris Kreider, barvy Washingtonu hájí Jevgenij Kuzněcov. To ale není vůbec všechno, zajímavých jmen je na soupiskách daleko více.

Akce disponuje taktéž charitativním podtextem, bude se totiž vybírat na pomoc zdravotníkům v boji proti koronaviru. Organizátoři soutěže, kterými jsou NHL a EA Sports (herní společnost), společně darovali už 100 tisíc amerických dolarů.

První duely se sehrají už ve čtvrtek, kdy jsou na programu souboje Calgary vs. Ottawa a Columbus vs. Winnipeg. Všechny zápasy budete moct sledovat na sociálních sítích NHL.

