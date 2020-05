NHL sleduje dění v AHL se zatajeným dechem. Potíže farem jsou i její potíže

Těch několik posledních týdnů určitě nezapadlo do představ Davida Andrewse, jenž šestadvacátým rokem šéfuje American Hockey League. V pondělí byl nucen oznámit, že Calder Cup, cena pro nejlepší tým farmářské soutěže, letos udělen nebude. AHL nemá na rozdíl od NHL důvod přemýšlet o restartu, sezónu proto definitivně zrušila.

Stane se tak poprvé ve třiaosmdesátileté historii soutěže. Nezastavila ji ani druhá světová válka, nekonaly se žádné výluky. Naopak. Ta z roku 2004-05, kdy NHL hibernovala, farmám náramně prospěla. Řada hlavně zámořských hráčů vzala AHL za vděk, neboť neměla jinou možnost.

Pro Andrewse to bude trochu hořký konec. Tahle sezóna je totiž jeho poslední. „Abych byl upřímný, byl jsem předešlé dny tak zaneprázdněný prací po naše partnery a kluby, že jsem ani neměl čas na svůj konec myslet,“ přiznal odstupující výkonný ředitel.

Liga se prý bude soustředit na další ročník. A právě ten extrémně zajímá NHL. Co když nižší soutěž nebude schopna odstartovat ani sezónu 2020-21? Je potřeba si uvědomit jeden základní rozdíl. Zatímco NHL čerpá nemalá prostředky z televizních práv, AHL žije prakticky výhradně ze vstupného, respektive z peněz, které zanechá divák na stadiónech (vstup, suvenýry, parkovné atd.).

Pokud by vývoj koronavirové epidemie v Severní Americe nedovolil start velkých sportovních akcí za plné účasti fanoušků ani na podzim, nebude mít AHL důvod otevírat krám. NHL by neměla kam umisťovat své mladé hráče, kteří nutně potřebují hrát.

Pakliže by AHL stála, byl by to i pro Bettmana a spol. velký problém. „Museli bychom zvážit alternativní formáty, prozatímní řešení na omezený čas, než by AHL znovu začala,“ upozorňuje John Ferguson Jr., asistent generálního manažera Bostonu Bruins a současně generální manažer farmářského celku Providence Bruins.

Vaše problémy, naše problémy

Scénář, podle něhož by diváci nesměli na stadióny ještě několik měsíců, by ovšem nebyl katastrofický jen pro nižší soutěže. Také pro NHL jsou příjmy ze vstupného zásadní a nemůže bez nich existovat dlouho. Escrow fond, jimž se hráči podílejí na eventuálním propadu příjmů, se v tuto chvíli jeví jako geniální nápad, ovšem při delším hraní bez diváků určitě nedostačující. Letos z něj hokejisté nedostanou zpátky nejspíš ani cent, i tak padne řada klubů do ztrát. Co bude příští rok, je ve hvězdách.

Hráčský vývoj je rovněž důležitý, bez spolupráce s nižšími soutěžemi to nepůjde. Andrews upozorňuje, že 19 z 31 klubů AHL je vlastněno přímo jejich mateřskými organizacemi, zbylých 12 má jiného majitele. Tři z těch patřících NHL (Hartford, Binghamton a Utica) ovšem fakticky řídí třetí strana. Poměr mezi kluby zcela v moci NHL a těmi na NHL nezávislými je tedy 16:15.

Na druhou stranu z toho nelze vyvozovat, že má polovina AHL vystaráno. Očekávat, že je jejich mocnější organizace budou štědře dotovat, asi nelze. NHL bude mít svých starostí dost. „Fungovat bez fanoušků je drahé,“ připomněl základní rovnici profesionálního sportu Andrews.

Dodejme, že další farmářská soutěž ECHL na tom nebude jinak. NHL potřebuje nižší ligy silné a funkční. Kdy bude profesionální sport znovu v dokonalé kondici, je nyní v rukou osudu. „Všichni chceme to nejlepší pro vývoj hráčů, všichni chceme to nejlepší pro obchod. Půjde to. Jen to bude nějakou dobu trvat,“ věří dosluhující šéf AHL.

Share on Google+