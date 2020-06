NHL v číslech: Brayden Point se může směle řadit k elitě NHL

Stále velice mladý centr Tampa Bay Lightning se za poslední sezony může plným právem počítat mezi nejlepší hráče NHL. A to přesto, že byl Bolts draftován v roce 2014 až ve třetím kole. Ve velké lize však vyrostl za krátkou dobu v opravdu kvalitního hráče.

Brayden Point útočník, 24 let NHL 2019-2020 Z 66 G 25 A 39 B 64

Brayden Point má za sebou čtyři sezony v NHL, ve kterých si počínal náramně. Nejvíce se mu dařilo v té loňské, kdy si připsal hned 92 bodů. Letos jich pak má za základní část na kontě 64 v 66 utkáních a drží si tak vysoký standart. Jak vysoký? Tak, že v konkurenci Nikity Kučerova, či Stevena Stamkose, je v mnoha ohledech nejlepším útočníkem Lightning.

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

I přes to, že celková bodová produkce Braydena Pointa oproti minulé sezoně klesla, stále patřil mezi nejlepší. Při hře 5 proti 5 si Point připsal v základní části skvělých 2,79 bodů za 60 minut hry, což ho v týmu řadí na třetí místo, v celé NHL pak do nejlepší desítky! Hned za dvojici Edmontonu Oilers Leona Draisaitla a Connora McDavida.

V počtu nastřílených branek je pak Point v týmu čtvrtý nejlepší, v asistencích zaostává pouze za Stevenem Stamkosem. A to je v dominantním týmu jako je Tampa Bay ukázka velice solidních kvalit. Jak výborný tým Bolts mají se ukazuje na poměru vstřelených branek, kdy v první desítce figurují hned čtyři útočníci Lightning, mezi nimi i Brayden Point.

Žádný z forvardů v NHL pak nebyl na ledě u více vstřelených branek než tento kanadský centr. Blesky s ním na ledě vsítili hned 4,23 gólu za 60 minut hry a inkasovali o téměř dvě branky méně, což Pointa řadí na třetí místo v brankovém rozdílu. Celkově byl Point na ledě u 30 vstřelených branek více než inkasovaných, z týmu Lightning nejvyšší rozdíl.

Není také divu, že jeho vliv na spoluhráče v rámci vstřelených a inkasovaných branek je z týmu Blesků nejlepším – jeho spoluhráči mají v průměru o 0,9 gólu za 60 minut lepší rozdíl než bez něho. Výkony svých týmových souputníků Point zvedá i v rámci očekávaných gólů a samotných střeleckých pokusů. A to i přesto, že kvalitu můžeme v kádru Lightning najít opravdu ve všech formacích.

Jeho dovednosti, nejen při hře 5 na 5, se pak promítají i do statistiky GAR. Tedy čísla které se snaží zachytit všechny aspekty hry a porovnává je s výkony hráče na pomezí sestavy NHL a farmy. Point v této sezoně byl v tomto ohledu nejlepším hráčem Tampy Bay, když přinesl do sestavy Blesků o 21,5 branky více než pokud by místo něj nastupoval právě zmiňovaný náhradník. Celkově mu pak v celé NHL za základní část patří v této statistice čtvrté místo!

V týmu Jona Coopera si Point vybojoval velice silnou pozici, když je při rovnovážném počtu nejvyužívanějším útočníkem, a je i stabilním členem první přesilovkové formace. A statistiky ukazují, že se ve své úloze rozhodně neztrácí.

Navíc, jak už jsme zmínili, své výkony si Brayden Point drží na vysoké úrovni téměř od svého startu v NHL. Pokud se opět podíváme na statistiku GAR, nemusíme jeho jméno vůbec hledat dlouze:

Brayden Point patří za poslední tři ročníky mezi naprostou elitu NHL. Tři roky už jsou potom dost dlouhý časový úsek, abychom mohli posoudit, že příspěvek Braydena Pointa pro Tampu má naprosto reálné základy a je na té nejvyšší úrovni už po několik sezon.

