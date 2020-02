NHL v číslech: Connor Hellebuyck drží naděje Jets na play-off

Connor Hellebuyck zatím patří mezi nejlepší brankáře letošní sezony a svými famózními výkony drží Winnipeg Jets ve hře o play-off. Společně se podíváme na číselné pozadí jeho ročníku 2019/2020.

Jets se v létě v podstatě rozpadla téměř celá obrana, když se rozloučily s Tylerem Myersem, Jacoba Troubu vyměnily do New York Rangers a Dustin Byfuglien zatím zůstává mimo hru a jeho návrat je s otazníkem. V první polovině sezony se i přes to držel tým z Winnipegu na solidních pozicích a to především díky svému brankáři. Connor Hellebuyck totiž patří k těm nejlepším po první polovině sezony.

Problém jménem defenzíva

Právě zmiňované oslabení obrany se na výkonech Jets projevilo. Winnipeg totiž patří k nejhorším defenzivním týmům soutěže, když jsou ve všech střeleckých statistikách ve spodní třetině NHL:

Jak ukazují čísla, Jets povolí soupeřům 57,58 střeleckých pokusů (CA) za 60 minut hry, což je řadí až na 23. příčku. Samotných střel na branku (SA) potom soupeři mají v průměru 32,39 za stejný časový úsek a v NHL jsou v tomto ohledu horší pouze čtyři týmy. Pro Jets je však ještě horším zjištěním fakt, že kromě samotného velkého počtu střel se jejich soupeři dostávají i do solidních šancí, když pouze New York Rangers čelí větší kvalitě střel, jak ukazuje statistika očekávaných branek (xGA). Soupeři si jich průměrně vypracují za 60 minut hry pět proti pěti hned 2,75!

Nicméně, pokud se podíváme na kolonku samotných inkasovaných branek, Jets se ve srovnání s očekáváním nachází už na lichotivějším 18. místě v NHL. Prozatím jejich rivalové vstřelily 2,55 gólu za 60 minut herního času 5 na 5. A právě tady se dostáváme k vynikajícím výkonům Connora Hellebuycka v probíhajícím ročníku.

Hodně práce a dobré výsledky

Connor Hellebuyck zatím nastoupil do 42 utkání a v brance se rozhodně nenudí. Na nikoho jiného totiž nešlo při hře 5 na 5 více střel, když Hellebuyck čelil už 1029 střelám. Ve všech situacích potom 1281, opět největší porce. Navíc, jak už jsme zmínili, obrana Jets dovolí soupeřům velmi dobré příležitosti. To potvrzuje i tato mapa:

Na mapě vidíme odkud soupeři Winnipegu střílí, když se počítá se všemi nezblokovanými pokusy. Nejčastější místa jsou ta červená, modrá barva potom značí podprůměrnou četnost vůči průměru NHL. Hellebuyck se tedy opravdu zapotí.

A jak si tedy v tomto nehostinném gólmanském prostředí vede? Vskutku znamenitě. Americký gólman ve službách Jets totiž patří podle pokročilých brankářských statistik k nejlepším v letošním ročníku.

Kromě samotné největší porce střel, Hellebuyck i poměrně logicky zatím čelil největšímu počtu očekávaných branek. Protihřái si vypracovali příležitosti už na 84,33 gólu. Tolik by jich mělo padnout podle dlouhodobého studování střeleckých úspěšností za různých situací a podmínek, které můžou střelce ovlivnit. Jako je například počet hráčů na ledě, místo střely nebo její typ.

Proti Hellebuyckovi si však střelci přišli zhruba na 9 gólů méně, což ukazuje statistika nazvaná GSAx, Goals Saved Above Expected – góly chycené oproti očekávaným. Momentálně se jedná s velkou pravděpodobností o nejlepší vyjádření kvality brankáře a Hellebuyck má právě v tomto ohledu zatím nejlepší výsledky v letošní sezoně.

Druhým velmi dobrým ukazatelem kvality brankářského řemesla je rozdíl mezi očekávanou úspěšností zákroků proti nezblokovaným střelám (xFSv%) a její skutečnou hodnotou. Zde se Hellebuyck nachází na 6. místě mezi brankáři, kteří odchytali minimálně 500 minut. Před ním však v pořadí najdeme povětšinou dvojky svých týmů s menším časovým přídělem.

Pokud se podíváme na všechny herní situace, i tady je Hellebuyck velmi blízko špičky. Jeho rozdíl v FSv% je plus 0,42, což ho řadí na 8. místo. Před něj se z dlouhodobých jedniček svých týmů dostává pouze Ben Bishop z Dallasu. V rámci chycených branek oproti očekávaným je pak brankář Jets na druhém místě za Jamesem Reimerem z Carolina Hurricanes s hodnotou plus 7,37!

Connor Hellebuyck je tak zatím jednoznačně dosavadní MVP svého týmu a Winnipeg Jets se budou v boji o play-off muset spoléhat na pokračování jeho fantastických výkonů.

