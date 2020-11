NHL v číslech: Devon Toews, spolehlivá posila pro Avalanche

Joe Sakic už druhý rok po sobě patří k vítězům „off-season“. Loni podepsal hned několik velice kvalitních posil z trhu volných hráčů, letos naopak tým vhodně doplnil pomocí výměn.

Sakic předvedl v rozmezí dvou říjnových dní dva velice kvalitní tahy – nejprve získal z Chicaga Brandona Saada za obránce Nikitu Zadorova, a následně přivedl za dva výběry ve druhém kole draftu Devona Toewse z New York Islanders. Nejenže Sakic posílil útok, zároveň další výměnou hned násobně vylepšil i obranu.

Zatímco Nikita Zadorov je stylově tradičnějším obráncem, který rozhodně nešetří tvrdou hrou, Devon Toews je naopak prototypem moderního defenzivního beka, zároveň však poměrně schopným i v podpoře ofenzívy.

Devon Toews nemusí některým fanouškům znít jako velké jméno, příležitost dostal ostatně až v průběhu loňské sezony. Okamžitě se ji však chopil na výbornou a jeho výsledky jsou v jeho dosavadní kariéře vynikající. Toews má navíc velkou šanci, že přesně zapadne do systému Colorada, které se vyznačuje rychlou hrou.

V průběhu dvou sezon v NHL má Toews jedny z nejlepších výsledků v rámci pokročilých statistik zaměřených na střelecké pokusy, či očekávané branky. Toews byl nejlepším obráncem Islanders právě v poměru očekávaných branek hned ve své první sezoně, následně i v play-off 2019 a opět i v ročníku 2019-2020!

Jeho vliv na spoluhráče ve statistice očekávaných branek pak je v období posledních tří sezon pátý nejlepší v celé NHL, a vliv na střelecké pokusy má 15. nejlepší mezi beky, kteří odehráli za poslední tři ročníky alespoň 500 minut.

Na výše přiložené kartě toto vyjadřuje statistika RAPM na radaru vpravo. I celkově můžeme sledovat, že Devon Toews je komplexním obráncem, když jeho radar pokrývá téměř všechny oblasti. Navíc, jeho pozitivní vliv na hru je i přímo viditelný.

Pokud jsme totiž zmiňovali, že Toews je moderním obráncem, pak to nejlépe dokazují jeho schopnosti ve hře s pukem, hra v přechodové fázi a podpora útoku. A to potvrzují i další statistiky.

Toews patří mezi absolutní špičku obránců v rámci přechodu z defenzivní zóny do té útočné, když se často podílí jak na výstupech z vlastního pásma (Possesion Exits), tak i na vstupech do útočné třetiny, ať už zavezením (Carries), či přihrávkou spoluhráči (Entry Passes).

A to i přesto, že hrál v týmu Islanders, který si na takový styl pod vedením Barryho Trotze úplně nepotrpí. To naopak právě Avalanche od svých obránců takové schopnosti vyžadují a schopnost rozehrávky je velkou součástí jejich hry.

I v rámci ofenzivní zóny je Toews platným hráčem, který se nebojí hrát s pukem. Především pak tvoří střelecké příležitosti pro spoluhráče, sám velkým střelcem Toews není.

Bývalý video kouč Toronta Marlies, Jack Han, o Toewsovi ve svém blogu nedávno napsal, že „při zisku puku Toews předvádí rychlé a jednoduché řešení, kterým udrží puk ve hře a podporuje útočníky. V útočné třetině pak dobře spolupracuje s nejbližším útočníkem a vytváří přečíslení, namísto střel od modré čáry.“

Popis Toewsovi hry se tak víceméně shoduje s jeho statistickými výstupy a jeho přednosti jsou přesně stvořené pro nynější pojetí hokeje

Do systému Colorada by pak neměl mít problém zapadnout. Navíc by měl skvěle adresovat slabiny Avalanche, které se ukázaly v letošním play-off. Joe Sakic tak, zdá se, správně identifikoval, co jeho tým potřebuje k učinění dalšího kroku směrem k vrcholu.

