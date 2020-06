NHL v číslech: Eichelovu frustraci chápeme. Má na ni absolutní právo

Nedávno se kapitán týmu Buffalo Sabres, Jack Eichel, nechal slyšet, že už je frustrován tím, jak se Buffalo za poslední roky stále nikam neposunulo. Americký útočník se ještě ani jednou nepodíval se Šavlemi do vyřazovacích bojů. Byť on sám už o moc lépe hrát nemůže.

Jack Eichel útočník, 23 let NHL 2019-2020 Z 68 G 36 A 42 B 78

Jistě, každý sportovec může být vždycky lepší, nikdo není dokonalý. Ani kapitán Sabres není. Je to ovšem myšleno tak, že Eichel pravidelně předvádí výkony, které ho řadí mezi absolutní elitu celé ligy. Kdyby působil v jen o něco málo lepším celku, který by se alespoň občas probojoval i do vyřazovacích bojů, jeho jméno by se pak objevovalo i mezi kandidáty na Hart Memorial Trophy či Ted Lindsay Award.

Přeháníme? Nemyslíme si.

„Cítím se ztraceně a frustrovaně. Není jednoduché to teďka vstřebat" To je část slov, která v uplynulých dnech pronesl Jack Eichel.

Už samotná vizitka 224 bodů ve 212 utkáních za poslední tři ročníky budí jistý respekt. Navíc je nutno si uvědomit, že více jak bod na zápas dokázal sbírat v týmu, který se ani jednou, jak bylo už řečeno, za ono období nepodíval do play-off.

Elitní centr

Eichel byl už před draftem 2015 považován za výjimečného talenta, který v některých žebříčcích dokonce ohrožoval i McDavidovo prvenství.

V NHL svůj talent nedokázal dávat tolik najevo od první sezony jako nynější kapitán Oilers, ovšem dnes už to neplatí.

Jack Eichel už také patří mezi špičku celé NHL.

Srovnání s McDavidem se nám nabízí i v tzv. tranzici, v níž patří útočník Oilers k nejlepším v rámci celé ligy.

Vidíme, že Eichel si vede velmi podobně. Tedy i jeho můžeme řadit mezi nejlepší v tomto směru, v němž pravidelně vynikají skutečně ti nejlepší hokejisté.

Eichel vyniká především v 'carries', což jsou vstupy do ofenzivní zóny s pukem na hokejce. To v podstatě vystihuje i to, jakou roli ve svém týmu má, když pravidelně zakládá jeden útok za druhým. Co mu také koneckonců jiného zbývá vzhledem ke kvalitě jeho spoluhráčů a naopak by byla zároveň škoda nevyužít jeho velkého talentu.

Skvělý vliv

Eichelovy obrovské dovednosti se pochopitelně projevují i na statistikách jeho spoluhráčů. Každý(!) hráč Šavlí vykazuje totiž mnohem lepší čísla do ofenzívy s Eichelem na ledě než bez něj. To je něco, čím se můžou v celé NHL pochlubit už jen další dva hráči: Artemi Panarin a Sean Couturier.

Skutečně vidíme, že v relativních statistickách do útoku má Eichel pozitivní hodnoty, přičemž v 'on-ice' jsou negativní. Zatímco statistiky v 'on-ice' jsou odrazem výkonů celé pětky, tak relativní čísla odrážejí výkony jednotlivce.

Tady je krásný důkaz toho, jak Eichel sám o sobě skvělým hráčem skutečně je, ovšem o Buffalu jako týmu se to už tvrdit rozhodně nedá.

Závěr

Jack Eichel patří mezi nejlepší útočníky na celém světě a je jen pouze otázkou času, kdy to média a fanoušci více docení. Může jen doufat v to, že z Rasmuse Dahlina vyroste špičkový bek, protože pak už by Sabres mohli mít daleko lepší vyhlídky.

Dalším z velkých problémů je ovšem i ne zrovna příliš kvalitní šířka kádru, která by jednoznačně potřebovala posílit, pokud nechce Buffalo čekat na play-off ještě několik dalších let.

A že Eichelovi očividně dochází po pěti letech bez úspěchu už trpělivost. Výměna by pak byla velmi pravděpodobně nejhorším řešením pro Šavle, neboť by za současných okolností jen velmi těžko získali za Eichela tu hodnotu, kterou ve skutečnosti má.

