NHL v číslech: Hall s Eichelem na ledě dominují. Góly brzy přijdou

Taylor Hall se po skončení uplynulé sezony trochu překvapivě rozhodl podepsat smlouvu s Buffalem, se kterým se domluvil na jednoleté spolupráci za 8 milionů dolarů. S takovou částkou pochopitelně přichází i velká očekávání. Nyní se začínají objevovat první dojmy, že se hvězdné duo Sabres se trápí. To ovšem není pravda.

Ano, kapitán Jack Eichel má na svém kontě po šesti zápasech nula gólů a ani Taylor Hall na tom není lépe. Ten se prosadil pouze jednou a to ještě v přesilové hře.

I přesto jsou oba v čele bodování Sabres. Eichel nasbíral sedm asistencí, Hall jich ke gólů přidal pět. My si zde ovšem rozebereme to, jak by měla jejich bodová produkce v následujících duelech stoupat a stoupat.

Neudržitelná "smůla"

V NHL už se pár let užívá statistika tzv. 'PDO', která si mezi pokročilými statistikami rozhodně našla své uplatnění.

Znáte takové to, jak nepříliš výrazný hráč najednou v dané sezoně vyletí překvapivě nahoru, nastřílí hromadu branek, čímž překoná všechny své osobní kariérní rekordy a v dalším ročníku opět napodobí své staré výkony (tzv. 'one-wonder year' nebo 'fluke season')?

Dá se to pochopitelně využít i v opačném případě. Hráč, který jinak sbírá okolo bodu na zápas nebo ještě více, má ročník, ve kterém zapadne do prostého průměru.

Takový příklad nalezneme i přímo v Buffalu. Jeff Skinner. Hráč, který do léta 2018 střílel průměrně na sezonu okolo 28 branek při přepočtu na 82 zápasů, byl vytrejdován k Sabres a hned v prvním ročníku nasázel 40 gólů a vysloužil si osmileté prodloužení kontraktu s průměrným ročním příjmem 9 milionů dolarů.

Jistí analytici tedy chtěli přijít na to, jakou statistikou se podobným problémům vyhnout. Nakonec došli k nejjednoduššímu a nejefektivnějšímu řešení. Šlo o zpozorování samotné hráčovi střelecké úspěšnosti v %, a to, jak střílel celý jeho tým, když byl daný hokejista na ledě a zároveň jakou úspěšnost zákroků měl brankář jeho týmu.

Ve statistice 'PDO' se sčítá úspěšnost střelby týmu a úspěšnost zákroků brankáře, když je daný hráč na ledě. Obvyklá hodnota 'PDO' se pohybuje mezi 98 až 102. Jestliže naopak u daného hráče zjistíme, že jeho 'PDO' v dané sezoně bylo až někde okolo 105, je téměř jasné, že v následujícím ročníku už podobné statistiky nezopakuje.

U dua Taylor Hall - Jack Eichel pak vidíme, že jejich 'PDO' se momentálně nachází na hodnotě 95. To je výrazně pod obvyklou hodnotou a je téměř jisté, že se už brzy dostanou do "normálu". Zvýší se jednak jejich dosavadní úspěšnost střel (nyní na 6 %), ale také i úspěšnost jejich brankářů (nyní na 89 %).

Celou dobu pochopitelně hovoříme o hře pět proti pěti, v níž Buffalo s Eichelem a Hallem vstřelilo tři branky a čtyři inkasovalo.

A to je právě to, co by se už velmi brzy mělo otočit směrem k lepšímu. Jakmile totiž toto hvězdné duo vstoupí na led, tak své soupeře přehrávalo v každém utkání této sezony!

Reinhart skvěle zapadl

Čím výše vpravo logo je, tím lépe. Vlevo dole jsou pak ti nejhorší. Diagonální přímka vyznačuje průměr 50 % v poměru očekávaných gólů pro a proti.



Ralph Krueger se rozhodl na začátku sezony vedle Halla a Eichela postavit Tage Thompsona. Po pár zápasech ovšem sáhl ke změně a Thompsona nahradil Sam Reinhart.

To se ukázalo být jako správné rozhodnutí, neboť všichni tři společně na ledě dominují. Jejich podíl očekávaných branek je momentálně na hodnotě 71 %, což je čtvrtý nejlepší výsledek mezi všemi útočnými formacemi v celé NHL, které společně odehrály alespoň 30 minut.

Při kvalitách, jakými především Hall a Eichel disponují, už je pouze otázkou, kdy začnou své šance proměňovat a jejich produktivita výrazně stoupne.

Pro Buffalo bude samozřejmě jen dobře, když onu svoji "smůlu" prolomí už co nejdřív.

Jak jsme si ukázali, dosavadní výkony na ledě dokazují, že Hall s Eichelem mají obrovský potenciál vytvořit jednu z nejlepších dvojic v celé lize. Rozhodně to není tak, že by se nějak herně trápili, nebo si snad dokonce nerozuměli.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+