NHL v číslech: Jak se dařilo Čechům? 2. část

Nevypadá to, že by se letošní sezona bohužel ještě letos rozběhla, tudíž si zkusíme vyplnit tyto časy podívanou na to, jak se v letošní sezoně vedlo českým hokejistům. Ve druhém díle ze sedmi se zaměříme na první polovinu našich obránců.

Celkově se podíváme na šest beků, kteří odehráli alespoň polovinu letošní základní části, výjimku jsme pak udělali u Jana Rutty, který zasáhl do 33 utkání.

Hráče jsme seřadili podle abecedy, tudíž nehledejte žádnou pořadovou hierarchi či cokoliv podobného. U všech hráčů volíme v grafikách příčku mezi všemi hráči NHL, kteří odehráli určitou porci minut. Nedělejte z toho však okamžité závěry na daného hráče, neboť je ku příkladu očekáváné, že obránci nebudou vynikat v bodech při přepočtu na 60 minut v jedné tabulce s útočníky.

Radko Gudas

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

Radko Gudas letos odehrál své první zápasy v dresu týmu Washington Capitals, kam byl vyměněný vloni z Philadelphie. Podle očekávání odehrál v novém angažmá méně minut, než na které byl zvyklý v dresu Flyers, neboť, při vší úctě k Philly, Washington přeci má jen silnější kádr.

Při hře pět proti pěti si ovšem dokázal držet svůj standard. Jistě, mínusová čísla v relativitě nemusí působit zrovna nejlíp, ale je to i důsledek toho, v jak silném týmu Gudas hrál.

Gudasovou silnou stránkou ovšem byli vždy především oslabení. Na nich i ve Washingtonu byl mezi nejvyužívanějšími hráči, a to i díky své obětavosti, když ve zblokovaných střelách opět patřil mezi nejaktivnější.

Tady už ovšem mají relativní čísla větší hodnotu a ty jsou bohužel hrozivá. Jinými slovy se dá říci, že když byl Gudas při oslabení na ledě, tým byl pod mnohem větším tlakem než bez něj. Na druhou stranu je třeba zmínit, že český bek pravidelně nastupoval proti prvním přesilovkovým formacím soupeře.

Filip Hronek

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

Hráč, o kterém bylo za poslední rok napsáno velmi mnoho. Jasný bek číslo jedna svého týmu. Ovšem toho nejhoršího v celé NHL. Velmi těžká role, kterou mu zřejmě nezávidí nikdo. Pravidelně v utkáních odehrál nejvíce minut ze všech hráčů, tudíž si kolikrát doslova prošel peklem.

To se bohužel projevilo i ve statistikách. Na druhou strany i ty ukazují, že Filip Hronek má rozhodně ještě co zlepšovat. Například mít mínusovou hodnotu v relativitě očekáváných gólů ('RelTM xG') v takto slabším týmu není zrovna obdivuhodné. Jen tak pro porovnání, spoluhráč Anthony Mantha v této statistice vévodí celé NHL. Jinými slovy: čím horší tým (spoluhráči), tím více můžete vyniknout v relativních statistkách vůči spoluhráčům.

Obráncem číslo jedna byl Hronek i v přesilových hrách. V této situací už ve své roli obstál velmi dobře. Z modré čáry pravidelně dirigoval přesilovky a není pochyb o tom, že ještě s lepšími spoluhráči by jeho čísla byla ještě lepší. Můžeme říci, že mezi českými beky si na přesilovce vedl rozhodně nejlépe a pokud by se konal nějaký reprezentační turnaj se všemi hráči i z NHL, měl by být i našim obráncem číslo jedna na přesilovky.

Michal Kempný

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

Michal Kempný má za sebou velmi zajímavý ročník. Začínal sezonu opět jako parťák Johna Carlsona, který měl, co se týče produktivity, životní ročník, ovšem během sezony se postupně propadal sestavou níže a níže. Nejvíce doplatil na příchod Brendana Dillona před uzávěrkou přestupů.

Přitom Kempný nehrál nejhůře. Ano, vloni a předloni hrál ještě lépe, ovšem i letos s ním na ledě Washington pravidelně své soupeře přehrával, celkově dokázal přispět k více než osmi gólům oproti náhradníkovi, ale na druhou stranu jeho spoluhráči vykazovali bez něj ještě lepší čísla než s ním. Což byl nakonec i ten důvod, proč Kempný vypadl z prvního obranného páru a klub přivedl Dillona ze San Jose.

Menší shrnutí ze speciální situace u Michala Kempného neučiníme, neboť jak v přesilovce, tak ani v oslabení neodehrál alespoň sto minut.

Share on Google+