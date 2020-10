NHL v číslech: Je Pietrangelův kontrakt pro Vegas výhodný?

Byl největší rybou na volném trhu hráčů. Bezpochyby. Dlouholetá opora zadních řad St. Louis Blues, Alex Pietrangelo, se nakonec rozhodl podepsat kontrakt na sedm let s Golden Knights. „Myslím, že každý souhlasí s tím, že Vegas je právě teď nejlepší působiště v NHL.“

Pietrangelo tak opustil organizaci Blues po dlouhých dvanácti letech. Odchází jako jeden z nejlepších hráčů klubové historie. A hlavně jako ten, kdo jako kapitán dovedl St. Louis k jejich prvnímu historickému Stanley Cupu.

Podobným písmem se bude jistě snažit zapsat i do klubové historie Golden Knights, kteří na svůj první Stanleyův pohár stále čekají. Jako kapitán? Kdo ví. Vegas momentálně žádného nemá, tudíž je tu šance, že jím bude Pietrangelo zvolen. Držitel zlatých medailí z olympiády, Mistrovství světa do 20 let, Světového poháru a, jak už bylo řečeno, vítěz Stanley Cupu. Takové zkušenosti už nikdo jiný ve Vegas nemá.

Pojďme ale zpět k samotnému podpisu.

Pietrangelo se upsal Zlatým rytířům na 7 let, během nichž bude v platovém stropu zabírat ročně 8,8 milionů dolarů.

Prvotní reakce? Všelijaké. Možná převažovaly ty, které se této smlouvě vysmály, považují ji za absolutní vítězství Pietrangela a tupou porážkou pro Vegas.

Ale proč?

Snad nikdo nečekal, že nejlepší hráč na trhu, jeden z pěti nejlepších všestranných obránců v celé NHL, si řekne o méně...

Lepší než ostatní

Jistě, délka se může na první pohled zdát jako problémová. A zřejmě bude. Ale to je úděl podpisů těch nejlepších borců na volném trhu hráčů.

Ale i přesto se dá očekávat, že minimálně pět let z té sedmileté délky bude Pietrangelo legitimním zadákem pro první obranný pár.

Další důležitý faktor? Porovnání s ostatními obránci ligy. To je většinou něco, na co se agenti obracejí.

Nejdražší obránci NHL:

• Erik Karlsson - 11,5 milionů $ ročně

• Drew Doughty - 11 mil. $

• Roman Josi - 9,059 mil. $

• P.K. Subban - 9 mil. $

• Oliver Ekman-Larsson - 8,25 mil. $

Vybrali byste někoho z výše uvedených do svého týmu raději než Pietrangela s jeho současným kontraktem? Maximálně Josiho, případně zdravého E. Karlssona.

Výhodný kontrakt pro obě strany

Mít jednoho z pěti nejlepších zadáků NHL za 8,8 milionů dolarů ročně, přičemž v lize hraje už hned několik horších hráčů za ještě více peněz, je výhodný kontrakt i pro Zlaté rytíře z našeho pohledu.

Výhodný je pochopitelně také i pro Alexe Pietrangela, který díky no-movement klauzuli ve své smlouvě má jistotu toho, pokud nebude vyplacen, že dalších sedm let se jeho děti nebudou muset stěhovat opět do jiné oblasti. Což bylo něco, o co Pietrangelovi primárně šlo, a Blues mu to nebyli ochotni splnit.

Závěr

Pokud jste si skutečně mysleli, že Pietrangelo je ochoten snad někde podepsat na 5 let s ročním příjmem okolo 7,5 milionů dolarů, byla to chyba.

Kanadský bek si dokonce zasloužil ještě více peněz, než na které nakonec kývnul. Nemusíme asi připomínat, že největší ryba na loňském trhu hráčů, Artěmij Panarin, si v průměru ročně přijde na 11,642,857 dolarů. Téměř o tři miliony více než Pietrangelo.

