NHL v číslech: Jeden z nepřeceňovanějších? To je Drew Doughty

Aneb když je reputace silnější než reálné výkony a hodnocení. Drew Doughty pár let zpět byl jedním z nejlepších beků na světě, dvakrát s Kings ovládl celou NHL, vyhrál dvakrát olympijské zlato a jednou byl také zvolen nejlepším obráncem sezony. Jenže tyto časy jsou pryč.

Drew Doughty obránce, 30 let NHL 2019-2020 Z 67 G 7 A 28 B 35

Drew Doughty je krásným příkladem toho, jak média mohou ovlivnit názory fanoušků a lidí po celém světě. Ještě nedávno hned 6,5 % ze všech hráčů, kteří hlasovali v anketách NHLPA, tvrdilo, že Doughty je nejlepším obráncem NHL. Jen jiní tři beci získali více hlasů.

TSN v době koronavirové pauzy pro zajímavost vytvořilo potencionální kanadskou soupisku pro ZOH 2022, načež obráncem číslo jedna zde byl vybrán Drew Doughty. SportingNews před zahájením sezony 2019/20 pak umístil Doughtyho hned na druhou příčku mezi nejlepšími obránci NHL.

Neprávem. Drew Doughty už není jedním z nejlepších beků na světě. Mezi obránci, kteří hrají takovou porci minut (minimálně 19 minut na zápas), horšího hokejistu nenajdete.

Ano, pravděpodobně budete argumentovat tím, že je samozřejmé, že v jednom z nejhorších týmů ligy nemá šanci bojovat o Norrisovu trofej, že se máme podívat na to, s kým to vlastně vůbec hraje? Matt Roy, Sean Walker, Joakim Ryan? Nemůžeme mu vyčítat, že táhne takto špatnou obranu celého týmu, což se projeví ve statistikách. Hraje více než třetinu času proti elitním hráčům, dvakrát vyhrál Stanley Cup...

I přesto skutečně tvrdíme, že zadák s číslem 8 na zádech už patří mezi horší polovinu obránců v NHL. Alespoň v posledních dvou sezonách určitě.

Negativní vliv

Záměrně budeme porovnávat Doughtyho co nejvíce v rámci týmu. Užívat takové hodnoty, které berou i na vědomí to, proti jakým hráčům daný obránce Kings nastupuje, za jakého stavu, kolik odehraje času a tak dále.

Než však definitivně odskočíme ke Kings, ještě se pojďme podívat na jednoduchý přehled toho, jak si Doughty stojí v porovnání s obránci z celé NHL, kteří odehráli letos alespoň 300 minut.

Těch beků, jenž odehráli minimálně onu danou porci minut, bylo 223.

Vidíme, že jen minimální hrstka jiných obránců má ještě horší vliv na své spoluhráče jako náš sledovaný hráč. Jediné, co může hrát v Doughtyho prospěch, je těch cca 34 % z jeho celkového času, kdy brání nejlepší útočníky soupeře.

Jenže to je právě problém pro Kings. Když necháte jednoho z nejhorších obránců NHL hrát tak často proti nejlepším soupeřům, logicky těžko můžete pravidelně vyhrávat.

Obrana Kings ve skutečnosti není špatná

Klub z Kalifornie se poslední léta trápí. Od svého posledního úspěchu v roce 2014 nevyhrál ve vyřazovacích bojích ani jeden zápas!

Nezmění se to ani letos, když Králové skončili mezi posledními sedmi týmy, kterým definitivně skončila sezona.

Je však na čem stavět. Obrana Los Angeles letos nepatřila k nejhorším. Dokonce patřila mezi tu lepší polovinu v celé lize.

Doughtyho zásluha to ovšem není.

Hutton, Roy, Ryan, Walker. Čtyři obránci, o kterých se moc nepíše, vykazovali mnohem lepší hodnoty (čím vyšší "linka" tím lépe v obou případech) než Doughty. A co hlavně - měli skutečně mnohem lepší vliv na své spoluhráče a svůj tým než náš sledovaný bek, díky čemuž Kings s nimi na ledě hráli o mnoho lépe než s Doughtym.

Obrana Los Angeles letos nepatřila k nejhorším.

A to v onom porovnání chybí Alec Martinez, který byl vytrejdován před uzávěrkou přestupů do klubu Vegas Golden Knights. I on jinak v Los Angeles vykazoval mnohem lepší hodnoty než Doughty.

V případě Matta Roye pak můžeme uvést, že se skutečně jednalo o nejlepšího obránce týmu (potvrzují to i další statistiky) a nenápadně vykazoval vůbec jedny z nejlepších hodnot v rámci celé NHL.

Kings se jinak umístili na 11. příčce v očekávaných inkasovaných gólech, což skutečně potvrzuje, že obrana Králů patřila mezi tu lepší polovinu týmů.

Byť tedy Doughty za poslední dva roky vystřídal několik partnerů v obranné dvojici, což často bývá uváděno jako vina jeho špatných výkonů, chyba je na straně Doughtyho. Ti další zadáci, jak jsme si i potvrdili, totiž nehrají vůbec špatný hokej.

Chybí motivace?

Nikdo nezpochybňuje to, co Doughty dokázal, jaký talent v sobě má, ovšem je třeba hodnotit skutečné výkony na ledě.

A v současné době je Doughty jednoduše velký problém pro Los Angeles (a to nezmiňujeme jeho drahý a dlouhý kontrakt). Co se ale vůbec stalo, že kanadský zadák šel se svými výkony tak dolů?

Svůj názor na to vyjádřil Jack Han, bývalý analytik Maple Leafs, který je od letošního ročníku asistentem trenéra v Toronto Marlies.

Když viděl Doughtyho hru, poznamenal si, že viděl hráče, který hraje hokej bez taktických plnění úkolů, je líný udělat krok navíc, snaží se vychutnávat si hru s pukem, ale jinak není ochoten udělat pro svůj tým nic navíc. Jinými slovy: Doughty je znechucen, že Kings už nejsou tak dobří a on se stal jedním z velkých problémů pro klub z Kalifornie.

V současné době je Doughty jednoduše velký problém pro Los Angeles.

Znamená tohle všechno, že Doughty už nikdy nemůže být tím Doughtym, jakého známe? Určitě ne. Zdá se totiž, že za jeho špatnými výkony stojí chybějící motivace, chuť dřít tvrději než ostatní. Pravděpodobně by mohla pomoci výměna, nebo kdyby hrál všechny zápasy proti Matthewovi Tkachukovi z Calgary, ovšem to ho nemůže nijak omlouvat.

Hokejista, který bere 11 milionů dolarů ročně a zároveň dělá obranu Kings horší, jednoduše už nemůže být nazývám elitním bekem, protože jim není.

Share on Google+