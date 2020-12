NHL v číslech: Kdo může být největší posilou Flyers? Uzdravený Nolan Patrick!

Loňský ročník musel Nolan Patrick kompletně vynechat kvůli migrénám, které ho zužovaly po celý rok. Alain Vigneault i Chuck Fletcher ale nyní vyhlásili, že zdravotní stav mladého útočníka se rapidně zlepšil a je velká šance, že ho znovu uvidíme na ledové ploše.

Stále teprve 22letý centr byl draftován v létě 2017 z celkového druhého místa, přičemž už tehdy se o Patrickovi vědělo, že má často zdravotní problémy, které mu nedovolují zasáhnout do hokejových utkání.

Migrény ovšem předpokládat nikdo nemohl. Bohužel se ale stalo. Nyní jen doufejme, že Nolan Patrick bude co nejdříve fit a bude moci konečně naplno rozvinout svůj potenciál.

Největším problémem Philadelphie v uplynulé sezoně byl rozhodně post třetího centra. Během sezony se na něm protočili hráči jako Scott Laughton, únorové akvizice Derek Grant a Nate Thompson, Morgan Frost. Dokonce zde odehrál několik zápasů i Michael Raffl.

Návrat Nolana Patricka by tedy Flyers pomohl více, než se může na první pohled zdát.

Lepší než Couturier

Nenechte se zmást. Podnadpis nemá tvrdit, že Patrick je momentálně lepším útočníkem než současný držitel Frank J. Selke Trophy.

Je to narážka na první dvě sezony Couturiera a Patricka.

*Zdroj obrázku: @avappleyard

Jistě, výše uvedený obrázek neukáže to, jak skvělý Couturier byl do defenzívy ihned ve svých prvních sezonách, kdy už tenkrát například v play-off 2012 dostal na starosti bránění Malkina, ovšem může nám ukázat, že Patrick ve svých prvních dvou ročnících nebyl tak špatný, jak by se mohlo na první pohled zdát při pohledu na jeho nasbírané body.

Při hře pět proti pěti při přepočtu na 60 minut hry nasbíral 1,56 bodů, přičemž Flyers s ním na ledě vykazovali lepší poměr v očekávaných gólech než v letech 2012 až 2013 s Couturierem.

V ročníku 2018/19 byl pak Patrick sedmým nejproduktivnějším hráčem týmu při hře pět proti pěti při přepočtu na 60 minut hry. S hodnotou 1,63 vykazoval lepší číslo než například Laughton, Raffl či Simmonds.

Problém může být vyřešen

Pokud by se skutečně Nolan Patrick vrátil do sestavy Letců, s velikou pravděpodobností by nastupoval na pozici třetího centra, čímž by vyřešila Philadelphia velký problém.

Nemluvě o tom, že Patrick má stále potenciál být jednou i druhým či dokonce prvním centrem.

Patrick navíc v druhé polovině ročníku 2018/19 vykazoval i velmi slušně statistiky směrem do defenzívy, což je něco, na čem si Alain Vigneault potrpí. Jak je známo, Philadelphia se pod jeho vedením spoléhá především na defenzívu a hlavní trenér Flyers na centru vyžaduje útočníka, který dokáže být týmu prospěšný na obou stranách kluziště.

Chuck Fletcher, generální manažer Philly, se nechal slyšet, že už je plně zotavený i Oskar Lindblom, který tak bude k dispozici od začátku nové sezony. Patricka ještě prý čeká několik testů, nicméně i jeho vyhlídky jsou velmi nadějné a sám Fletcher věří, že ho opět uvidíme v dresu Flyers.

