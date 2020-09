NHL v číslech: Kdo patří mezi kandidáty na Conn Smythe Trophy?

V boji o Stanley Cup nám zbyly pouze čtyři nejlepší týmy a NHL se přesouvá do bubliny v Edmontonu, kde se o finále utkají Dallas Stars s Vegas Golden Knights a Tampa Bay Lightning s New York Islanders. Máme tedy za sebou polovinu play-off a to je dobrý čas se podívat na to, kteří hráči jsou pro své týmy nejplatnější a mají tak velice solidně našlápnuto k zisku prestižní Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů.

Miro Heiskaken, Dallas Stars

Mladý finský bek se jednoznačně zařadil mezi nejlepší obránce celé soutěže. V průběhu play-off podává stabilní výkony, a poté co Stars dokázali v sedmizápasové bitvě vyřadit Colorado Avalanche se skvělým Nathanem MacKinnonem, je Heiskanen momentálně nejproduktivnějším hráčem play-off! A to jako obránce. V 16 zápasech si připsal už 21 bodů.

Kromě toho také Heiskanen zatím odehrál téměř 26 minut na zápas, ve kterých pravidelně exceloval. Při hře 5 na 5 byl Heiskanen hned u 16 vstřelených branek Stars, po Jamie Oleksiakovi největší porce z týmu, a soupeři skórovali desetkrát. S Heiskanenem na ledě tak má Dallas skvělý poměr branek 61,5 %. Lehkou výhodu má i ve střeleckých pokusech – 50,7 %, a především v očekávaných brankách – 53,2 %. Heiskanen je tak po právu momentálně všeobecně považován za největšího kandidáta na cenu pro neužitečnějšího hráče play-off.

Shea Theodore, Vegas Golden Knights

Theodore je dalším z obránců, který v play-off prokazuje, že patří mezi defenzivní špičku a plní všechny role moderního beka. Stejně jako Heiskanen je i on nejproduktivnějším hráčem svého týmu, když má 16 bodů.

S Theodorem na ledě pak mají Vegas obrovskou herní převahu. Při jeho pobytu mají prozatím o 80 střel více než soupeři, a o téměř 11 očekávaných branek více, kdy mají poměr 68,7 %! To se projevuje i na jeho gólovém účtu, když byl Theodore na ledě u 20 vstřelených gólů a pouze 8 inkasovaných a z týmu Vegas má nejlepší brankový poměr – 71,43 %.

Brayden Point, Tampa Bay Lightning

Brayden Point je jednoznačně nejlepším hráčem Bolts v letošním play-off. Při zranění Stevena Stamkose na něj připadla ještě větší zodpovědnost, s kterou se vypořádává na výbornou. Ve 13 utkáních si připsal 18 bodů za šest branek a 12 asistencí a je nejproduktivnějším hráčem Tampy Bay.

Společně s Ondřejem Palátem a Nikitou Kučerovem vytvořili velice kvalitní první útok. Point byl na ledě hned u 15 vstřelených gólů, což je při hře 5 proti 5 nejvyšší počet ze všech hráčů Lightning. Tampa Bay jich pak obdržela pouze osm a poměr gólů při pobytu Pointa na ledě je tak 68,2 %. Podobně si Point vede i v rámci střeleckých pokusů, s poměrem 613, %, a také očekávaných branek, kde má poměr 65,55 %!

Mark Stone, Vegas Golden Knights

Mark Stone je pouze bod za svým kolegou Sheou Theodorem, když nasbíral v 15 zápasech stejný počet bodů. Jeho útok s Maxem Paciorettym, kde se protočilo už několik centrů, však patří naprosto k těm nejlepším v celé soutěži.

Stone prokazuje, proč je tak vysoce hodnoceným hráčem mezi statistiky. Za jeho pobytu na ledě mají Vegas naprosto výraznou převahu – poměr střeleckých pokusů i očekávaných branek vyznívá jasně pro Vegas s 60,9, respektive 69,7 procenty! V obou případech patří Pacioretty se Stonem k nejlepším hráčům v celém play-off. Při hře 5 na 5 byl pak Stone u 12 vstřelených a 8 obdržených branek.

Mathew Barzal, New York Islanders

Vybrat někoho z týmu Islanders je velký oříšek. Největší ofenzivní příspěvek přišel prozatím od prvního útoku, kde kromě Barzala figurují ještě Anders Lee a Jordan Eberle. K nim se přidali také Josh Bailey s Brockem Nelsonem a Anthony Beauvillierem.

První útok Islanders však má zatím největší herní převahu. S Barzalem na ledě mají Isles poměr střeleckých pokusů 55 % a poměr očekávaných branek vynikajících 64,25 %. Barzal byl pak při hře 5 proti 5 na ledě hned u 12 vstřelených branek a pouze u pěti inkasovaných. Pokud by se však měla z týmu Islanders někomu Conn Smythe Trophy udělit, zasloužil by si ji Barry Trotz, který se svým týmem předvádí opravdu neuvěřitelné kousky.

Další kandidáti: Anthony Beauvillier (NYI), Denis Gurjanov (DAL), Victor Hedman (TBL), Nikita Kučerov (TBL), J. G. Pageau (NYI), Alex Tuch (VGK)

