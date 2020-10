NHL v číslech: Kteří volní hráči bez kvalifikační nabídky by se mohli vyplatit?

Kromě samotného draftu měli generální manažeři ve středu ještě jeden úkol. Byla pro ně totiž poslední možnost, kdy mohli předložit kvalifikační nabídku svým chráněným volným hráčům a udržet si na ně práva. Na několik velice zajímavých jmen se však nedostalo a tito hráči si v pátek budou hledat nového zaměstnavatele. Na trh volných hráčů se tak rázem dostalo několik zajímavých jmen.

Situace v NHL je letos opravdu jedinečná. A tak generální manažeři dělají některé netradiční kroky. Kromě toho, že se na trhu nachází velice zajímavá jména jako Alex Pietrangelo nebo Taylor Hall, v posledních hodinách k nim přibylo i spoustu hráčů, které mohou týmy hodně zajímat. My jsme vybrali pětici nejzajímavějších.

Andreas Athanasiou

Andreas Athanasiou má za sebou sezonu, na kterou by nejradši zapomněl. Ta navíc vyvrcholila právě nepředložením kvalifikační nabídky a Athanasiou se tak musí poohlédnout po místě, kde znovu svoji kariéru nastartuje. Střelec, který v ročníku 2018-2019 překonal brankáře ve třiceti případech k tomu předpoklady určitě má. Jeho slabinou je však to, že vedle sebe potřebuje kvalitní spoluhráče, kteří mu šance připraví. Jeho role tak je hodně specifická a daný tým mu musí sednout. Pokud však někoho trápí koncovka, může pro něho být Athanasiou vítanou posilou do 3., či 4. útoku.

Nick Cousins

Nick Cousins je velice zajímavým jménem. V dresu Vegas totiž má za sebou výborný ročník a pro většinu týmů se jedná o ideálního hráče do třetího útoku. Cousins je spolehlivým hráčem, který má velice dobrý vliv na své spoluhráče a Vegas s ním na ledě bylo především defenzivně vynikající. Jeho slabou stránkou je fakt, že sám Cousins nemá dostatečné dovednosti na to, posunout se v sestavě do vyšších formací. Spoustu věcí totiž jinak dělá na vysoké úrovni, a to ústí právě v herní převahu jeho týmu, když byl jedním z nejhodnotnějších útočníků poslední sezony. S ním na ledě mělo Vegas poměr očekávaných branek hned 56 % a soupeři si vypracovali střelecké příležitosti pouze na 1,99 gólu, což je jedna z nejmenších hodnot v lize.

Anthony Duclair

Anthony Duclair v Ottawě opravdu zazářil, když nastřílel v poslední sezoně 23 branek a celkově nasbíral 40 bodů v 66 utkáních. Duclair se s Ottawou nedohodl na nové smlouvě a cítí, že na trhu volných hráčů může dostat vetší obnos. Vynikající bruslař je více než solidním ofenzivním hráčem, který si dokáže vytvořit spoustu příležitostí a využívat je, když poslední tři roky nastřílel o osm branek více proti očekávání. Kromě toho je i solidní v přechodu do pásma. Jako většina ofenzivních hráčů je však slabší v defenzívě, ale většině týmů by mohl pomoci v podpůrné roli ve 2., nebo 3. útoku.

Vinnie Hinostroza

Hinostroza je velice kvalitním hráčem v přechodu z obranné do útočné třetiny. K tomu mu pomáhá jeho výtečné bruslení, ovšem jeho hokejové myšlení právě za jeho rychlostí může pokulhávat. Přesto se jedná o hráče, který splňuje požadavky pro moderní pojetí hokeje ve spodní části sestavy. Hinostroza platí na rozdíl od Duclaira spíše za nahrávače a s ním na ledě má jeho tým většinou navrch a spoluhráči jsou s ním na ledě výrazně lepší v rámci střeleckých pokusů i očekávaných branek. Navíc je velká šance, že ho týmy budou moci podepsat za velice nízkou částku.

Troy Stecher

Vancouver zatím provádí velice zajímavé pohyby ve své sestavě. Na trh volných hráčů míří Tyler Toffoli, velice pravděpodobně i Jacob Markström a nyní i Troy Stecher, stále poměrně mladý obránce. Nutno zmínit, že Stecher nenavázal na výbornou sezonu 2018-2019 a jeho výkony šly lehce dolů. Jedná se však o obránce se solidní střelou, který dokáže i dobře rozehrát. S ním na ledě pak Canucks své soupeře gólově přestříleli v obou posledních sezonách. Stecherův vliv na spoluhráče je lehce nadprůměrný v rámci střeleckých pokusů i očekávaných branek. Ve 26 letech se stále některému z týmů může vyplatit.

