NHL v číslech: Montreal se s ročním předstihem dohodl na prodloužení smlouvy s Petrym!

Byl to jeden z hlavních cílů Marca Bergevina, generálního manažera Canadiens, před startem nové sezony. S předstihem prodloužit spolupráci na další roky se zadákem Jeffem Petrym, který poslední roky hraje nejlepší hokej ve své kariéře.

Americkému obránci v létě 2021 vyprší šestiletá smlouva za 33 milionů dolarů. Nový kontrakt, který bude platný od sezony 2021/22, bude mít délku čtyř let, během kterých si Petry přijde na 25 milionů dolarů (v platovém stropu tedy bude zabírat 6,25 mil. USD).

Součástí kontraktu jsou také klauzule, u nichž ale zatím není potvrzeno, pro které roky smlouvy jsou platné. V některých letech budou obsahovat tzv. 'full NMC' klauzuli, která bude dávat Petrymu právo, zda s případnou výměnou souhlasí či nikoliv. Jinými slovy: bude mít poslední slovo.

Další roky by pak měly obsahovat 'M-NTC' klauzuli, v nichž bude mít Jeff Petry právo sepsat seznam s 15 týmy, kam není ochoten přestoupit, pokud by jej Habs chtěli vyměnit.

Nejlepší bek týmu

To se ovšem velice pravděpodobně nestane. Jeff Petry totiž poslední roky platí za nejlepšího obránce Canadiens, kteří by tak byli jen sami proti sobě, pokud by se jej rozhodli vyměnit.

Petryho silnou stránkou je především ofenzíva, když je pouze jedním z šesti beků v celé NHL, kteří v každé z posledních tří sezon vsítili alespoň 10 branek a zároveň zaznamenali minimálně 40 bodů. Slušné, že?

Nijak špatně si Jeff Petry nevede ani do defenzívy. Celkově to pak z něho skutečně dělá nejlepším zadákem Montrealu za poslední roky.

V uplynulém ročníku dokonce exceloval daleko více v defenzívě než v ofenzívě, čímž jenom Marcu Bergevinovi dokázal, že s ním může Claude Julien i nadále počítat na téměř všechny situace během utkání.

Aneb vizitka zadáka pro první obranný pár.

Vynikající rozehrávka

Jestli je tu pak něco, v čem Petry mezi beky Habs vyniká, pak je to přechod z obranné zóny do středního pásma, zakládání útoků.

Se svoji rozehrávkou se Jeff Petry celkově může řadit mezi nejlepší beky celé NHL.

Velmi dobře si vede i v úspěšně kontrolovaných vstupech do útočné třetiny kluziště.

Mládí rozhodlo

Dnes 32letý obránce se po podpisu smlouvy nechal slyšet, že výkony Nicka Suzukiho a Jesperi Kotkaniemiho v uplynulém play-off ho přesvědčili o tom, že Canadiens se ubírají správným směrem, a proto se rozhodl prodloužit spolupráci s tímto klubem na další 4 roky.

Jeff Petry skutečně platí za beka pro první obranný pár. A mít takového zadáka za šest a čtvrt milionů dolarů ročně? Tady si zaslouží Marc Bergevin velkou pochvalu.

