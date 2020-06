NHL v číslech: Nikolaj Ehlers by si zasloužil větší pozornost

V NHL je určitě několik hráčů, které se vyplatí sledovat, ale nemají tolik prostoru, kolik by si zasloužili. A tím ani velkou pozornost médií. Přesto jejich výkony nelze ponechat bez povšimnutí. Jedním z nich je i Nikolas Ehlers.

Nikolaj Ehlers útočník, 24 let NHL 2019-2020 Z 71 G 25 A 33 B 58

Winnipeg letos měl na svoje poměry slabší sezonu. Přesto byly výkony dánského forvarda na velice vysoké úrovni. I když lehce přehlédnutelné. Ehlers si připsal velice solidních 58 bodů v 71 zápasech a dal zapomenout na loňský bodově slabší ročník. Ehlers však kromě toho patří ve většině sledovatelných údajů mezi hráči Winnipegu k nejlepším. A to pokud vezmeme do úvahy i větší vzorek, který zahrnuje jeho slabší loňskou sezonu. Zaměříme se tak na poslední dva odehrané ročníky.

Nejlepší útočník Jets?

Při hře 5 proti 5 je v tomto období Ehlers bezesporu jedním z nejlepších hráčů Jets – za 60 minut herního času je Nikolaj Ehlers nejlepším hráčem Winnipegu v bodech, vstřelených brankách, asistencích a má i nejvíce střeleckých pokusů.

Kromě toho se neztrácí ani ve srovnání s celou NHL. Mezi útočníky je za poslední dva roky v bodování na 37. místě, tedy úroveň nadprůměrného hráče prvního útoku. O dvě lepší příčky mu potom patří v gólovém příspěvku, když je na podobné úrovni jako Connor McDavid, a dokonce lepší než například Patrick Kane.

Nikolaj Ehlers nicméně vyniká i v dalších aspektech hry a dokáže tak mít vliv na celkový herní obraz nejen v ofenzivní části, ale i v defenzívě. A to především díky svému skvělému bruslení, kdy patří k nejrychlejším a nejobratnějším hráčům v NHL.

Vliv Ehlerse na spoluhráče nám dokumentují relativní statistiky, které porovnávají výkony jeho spoluhráčů s ním a bez něj podle odehraného času.

Ehlers je, stejně jako v produkci asistencí a branek, na špici mezi hráči Winnipegu. Žádný z útočníků Jets nemá lepší vliv na výkony svých spoluhráčů v rámci střeleckých pokusů a gólů než právě Ehlers. V očekávaných brankách je pak ze stabilních hráčů Jets lepší pouze Andrew Copp.

Postrach středního pásma

To, že má Ehlers za poslední dvě sezony i nejlepší gólový rozdíl pak už po předchozích řádcích asi nepřekvapí.

Jak už jsme zmiňovali, Ehlers je považován za jednoho z nejlepších bruslařů NHL. A právě díky tomu má velký vliv na hru a spoluhráči s ním mají lepší výsledky. V rámci tzv. tranzice patří Ehlers ve většině kategorií k naprosté elitě NHL.

(Pozn.: Tranzice zahrnuje vše, co se týče přechodu z obranné do útočné třetiny – tedy výstupy z vlastní třetiny a vstupy do ofezivní zóny, ale i přihrávky na střelu, střely, nebo obrannou práci na vlastní modré čáře. K dispozici pak momentálně máme data pouze z této sezony.)

Ehlers vyniká především ve výstupech z vlastního pásma v držení puku (Possesion Exits), kde žádný z hráčů není lepší než on. Mezi elitní hráče se pak řadí i ve vstupech do útočné třetiny v držení puku (Carries), i přihrávkou spoluhráčům (Entry passes). To vše má velký vliv na to, kde se hra odehrává, a s Ehlersem na ledě se jedná převážně o útočnou třetinu Jets.

Kromě toho je pak Ehlers také velice aktivní právě v útočné zóně. To už jsme zmiňovali na začátku článku, kdy má největší počet střeleckých pokusů a vysoko se řadí i v rámci celé NHL. A pozice dokáže připravovat i spoluhráčům, když patří mezi nejlepších 10 % útočníků i v této oblasti. Je tedy vidět, že Ehlers dokáže mít na hru přímý vliv vlastní hrou s pukem.

Kde je tedy problém a proč není Ehlers více vidět? Jednoduše – nedostatek příležitosti. Při hře ve stejném počtu hráčů je Ehlers pátým nejvyužívanějším útočníkem Jets, a na přesilové hře dokonce až sedmým! S větším ice-timem by tak bezesporu vyskočily i celkové součty Ehlersových bodů. Momentálně je totiž obrovská porce jeho bodové produkce složena ze hry 5 na 5. Schopnosti na to, aby dostával větší příležitost rozhodně má.

