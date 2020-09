NHL v číslech: Plán B pro Toronto Maple Leafs? Radko Gudas

Otevření volného trhu hráčů se nezadržitelně blíží (9. října) a zdá se, že se dotkne i Radka Gudase, který už sám avizoval, že nepočítá s prodloužením kontraktu s Capitals, neboť nemají příliš mnoho prostoru pod platovým stropem. O českého zadáka by měl být nemalý zájem v celé NHL.

Českému zadákovi vyprší čtyřletá smlouva, kterou podepsal v roce 2016 ještě s Philadelphií, během níž si přišel na 13,4 milionů dolarů. Dá se ovšem očekávat, že po výkonech v posledních letech by mohl dostat ještě lukrativnější kontrakt.

Byť mezi většinou českých fanoušků je Gudas stále považován především za agresivního, tvrdého obránce, který toho příliš nevymyslí s pukem, tak tyto časy jsou pryč.

V posledním ročníku neinkasoval jedinou suspendaci a výrazně zapracoval v posledních letech na rozehrávce, práci s pukem.

Jistě, Gudas nebyl, není a zřejmě nikdy nebude hráčem, kterého postavíte na přesilové hry, který bude dělat 40 bodů za sezonu, ale své si odvede.

Na výše uvedeném grafu můžete vidět, že hned 77% ostatních obránců zaznamenalo méně úspěšně kontrolovaných výstupů z defenzivní zóny než Radko Gudas za 60 minut hry.

A to je něco, co dnes vyžaduje velké množství klubů NHL od svých beků. Včetně klubu Toronto Maple Leafs.

Jak už se ví, tak plánem A pro Kyla Dubase je pochopitelně Alex Pietrangelo (o kterém jsme psali zde).

Pokud se však tento plán Torontu nezdaří, pak podle našich informací je plánem B pro kanadský celek právě český obránce jménem Radko Gudas.

Není divu. Maple Leafs opustí podle všeho Tyson Barrie, tudíž jedinými pravorukými obránci Toronta budou Justin Holl a mladík Timothy Liljegren. Dává tedy naprostý smysl, že Javorové listy by rády získaly beka držící hůl na pravou stranu.

Není pak žádným tajemstvím, že Kyle Dubas má pro hru Gudase slabost už delší dobu.

Co je však velkou zajímavostí, český bek ve Washingtonu podával lepší výkony směrem do ofenzívy než do defenzívy, to se Gudasovi stalo poprvé v kariéře. A dá se předpokládat, že to byla jakási anomálie, která byla dána i ofenzivním systémem Capitals a velmi pravděpodobně už se nebude opakovat.

Například v sezoně 2018/19 platil Radko Gudas za jednoho z nejlepších defenzivních beků v lize.

Navíc už několik let v řadě je velmi spolehlivým zadákem na oslabení. To je další situace, kde Toronto tlačí bota.

Zájem ze strany Maple Leafs dává naprostý smysl, otázkou ovšem zůstává, jaké budou Gudasovy požadavky na volném trhu hráčů. Jak je známo, Toronto má velký problém s platovým stropem, a to především díky třem monstrózním smlouvám Matthewse ($11,634,000), Tavarese ($11,000,000) a Marnera ($10,893,000).

