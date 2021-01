NHL v číslech: Podle (našich) očekávání. Conor Garland září

Coyotes nebývají zrovna často na titulcích předních médií v zámoří, natož u nás. Pro tamní hráče je tedy o to těžší se jakkoliv dostat do podvědomí fanoušků v pozitivním slova smyslu. Protože, jak víme, kdejaký přešlap je ihned všude rozebírán, zatímco dobré výkony, pokud zrovna nevstřelíte v zápase hattrick, nebývají příliš rozebírané. Tak jako v případě Conora Garlanda.

Dnes 24letý útočník byl draftován Arizonou v roce 2015 až z celkového 123. místa. V té době Garlandovi navíc bylo už 19 let, byl tedy o rok starší než nejtalentovanější hráči na zmíněném draftu.

Po Andrew Mangiapanem je to ovšem další důkaz toho, že kluby by se neměly bát draftovat i o rok starší hráče, jestliže předvádí vynikající výkony. Garland v sezoně 2014/15 nasbíral v dresu Moncton Wildcats hrajících QMJHL 129 bodů v 67 zápasech.

Když tolik bodů nasbírá jakýkoliv 18letý hráč na draftu, v 90 % je vybrán už v prvním kole. Garlanda si Arizona vybrala až z pátého kola.

Vzrůstající výkony

Svoji první větší šanci Garland v NHL dostal v sezoně 2018/19, kdy za Kojoty nastoupil do 47 utkání, v nichž nasbíral 18 bodů. Na první pohled nic zázračného.

Svými výkony ovšem přesvědčil Ricka Toccheta, hlavního trenéra Arizony, a v sezoně 2019/20 už byl stabilním členem kádru Coyotes.

Zasáhl do 68 utkání a nasbíral velmi solidních 39 bodů (22+17).

Nejlepší střelec týmu. S 22 brankami měl 4 góly náskok na druhého Dvoraka. Při přepočtu na 60 minut hry střílel Garland 1,37 gólů. Druhý Crouse rovný jeden.

Pokud se zaměříme pouze na hru pět proti pěti, Garlanda opět nalezneme na prvním místě. S 1,2 góly na 60 minut hry měl pak solidní náskok před druhým Kellerem s hodnotou 0,94.

Při vytváření našich hráčských karet, kde jsme vzali v potaz hráčské výkony mezi roky 2017 až 2020, nám pak krásně vyšlo, že tato čísla Conora Garlanda skutečně nebyly žádnou náhodou.

Ba naopak nám dokonce ukázali, že byl v poslední sezoně nejlepším útočníkem Kojotů a pokud se nestane nic zázračného, mělo by tomu tak být i letos.

Dokonce jsme Garlanda považovali za jednoho z potencionálních stealů pro oblíbenou hru Yahoo! Fantasy mezi fanoušky. Bylo to jen otázkou, zda mu Tocchet letos dá větší roli. Stalo se tak.

Skvělý start

Byť samozřejmě stále za námi nejsou ani dva týdny od startu sezony a je tedy nesmysl hodnotit výkony hráčů, neboť je před námi ještě spousta zápasů, tak s jistotou můžeme říci, že Conor Garland do sezony vstoupil naprosto famózně!

V pěti utkáních nasbíral šest bodů za dvě branky a čtyři asistence. Všechny přihrávky byly primární!

A právě v prvních asistencích při přepočtu na 60 minut při hře pět proti pěti momentálně Garlandovi patří 4. místo v celé NHL s hodnotou 3,12.

4,15 bodů za 60 minuty hry při stejném počtu hráčů pak Garlanda řadí na 8. místo v celé lize. To je skutečně vynikající start do sezony pro hráče Arizony, který se nenápadně zařadil mezi hlavní tahouny týmu. Rick Tocchet udělal vynikající krok tím, že Garlanda zařadil do prvního útoku a do první přesilovkové formace.

Spolehlivost

Ricka Toccheta navíc může těšit, že tato produktivita Conora Garlanda není žádnou náhodou. Jakmile totiž Garland vstoupí na led, Arizona své soupeře pravidelně přehrává.

Poměr 63,4 % v očekávaných gólech pro a proti je velmi dobrá statistika! Potvrzená navíc i reálnými brankami, když Kojoti s Garlandem na ledě při hře 5 proti 5 doposud vstřelili hned pět branek, zatímco inkasovali pouze jednou.

Arizona nyní už může jen doufat, aby tyto skvělé Garlandovy výkony vydržely co nejdéle.

Conor Garland je však na velmi dobré cestě stát se dalším hráčem, který se zařadí mezi nejlepší útočníky v lize, přičemž nebyl draftován v prvním ani ve druhém kole draftu. A co víc? V 18 letech, kdy už mohl být vybrán, mu žádný tým NHL šanci nedal. Až o rok později. Byli to Coyotes a udělali více než dobrý krok.

