NHL v číslech: V létě vyhrál životní boj. Nyní Theodore táhne defenzívu Vegas

Když vloni vypadl s Golden Knights v prvním kole vyřazovacích bojů, ihned se sbalil a odletěl Shea Theodore na MS, které se hrálo na Slovensku. Na dopingových testech mu zjistili rakovinu varlat, naštěstí včas, naštěstí svůj životní souboj vyhrál a obránce Vegas tak letos může mířit za svým bodovým maximem.

Shea Theodore obránce, 24 let NHL 2019-2020 Z 51 G 6 A 25 B 31

Čtyřiadvacetiletý zadák byl draftován v roce 2013 týmem Anaheim Ducks z celkové 26. pozice. Později se tento výběr od Kačerů ukázal jako výborný tah. Shea Theodore totiž následující ročníky v juniorce válel a vynikající výkony převáděl i v AHL.

A i když v Kalifornii moc dobře věděli, jak velký potenciál v Theodoreovi dřímá, rozhodli se jej obětovat kvůli expanzivnímu draftu. Proč? Do NHL totiž v létě 2017 vstoupil nový celek - Vegas Golden Knights, který pak měl právo si na onom draftu vybrat jednoho hráče z každého týmu ligy.

Těch 30 ostatních klubů pak mělo určitá pravidla, kolik a jaké hráče musí chránit. Buď mohlo jít systémem udržet si vybraných 7 útočníků, 3 obránce a 1 brankáře, případně si ochránit libovolných 8 bruslařů a 1 brankáře.

Navíc hokejisté, kteři měli ve své smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti ('no-movement clausule'), museli být automaticky chráněni. No, a takové hráče měli Kačeři tenkrát hned čtyři: Getzlaf, Perry, Kesler, Bieksa. K tomu chtěl tým udržet jména jako Silfvergberg, Rakell, Lindholm, Fowler, Manson či Vatanen.

Aby právě si Vegas nevybral nikoho z nich, rozhodl se Anaheim obětovat Sheu Theodorea s tím, že si Golden Knights museli od Ducks vybrat na draftu Claytona Stonera, čímž si celek z Kalifornie alespoň ulevil pod platovým stropem. A zároveň ztratil potencionálního klíčového beka.

Životní sezona

Kanadskému bekovi je dnes, jak už bylo zmíněno, 24 let, blíží se tedy k nejlepším letem, v nichž obránci v drtivé většině podávají životní výkony. Už letos ovšem vykazuje taková čísla, že můžeme mluvit o jednom z nejlepších beků napříč celou NHL.

V dosavadním ročníku na ledě Shea Theodore stráví v průměru na zápas 21:57 minut, což ho řadí na krásné 50. místo mezi všemi obránci ligy. V Golden Knights pak už žádný jiný hráč nedostává tolik prostoru jako on.

Svoji důvěru svému týmu zatím splácí na velmi dobré úrovni. Míří navíc za bodovým maximem v počtech bodů, když v 51 utkáních nasbíral už 31 bodů (6+25). Doposud jich nejvíce získal vloni, když jich zaznamenal 37. Co se týče samotných asistencí, zde mu chybí už pouhá jedna jediná na osobní rekord.

Ovšem hokej dnes už není jen o bodech, ale hráči se zkoumají z různých úhlů a trenéři především chtějí mít co nejkomplexnější hráče. Shea Theodore to letos splňuje do puntíku.

Pokaždé když je totiž na ledě, dělá své spoluhráče výrazně lepšími a k dnešnímu datu nemá ani jeden obránce v celé soutěži, který odehrál alespoň 300 minut při hře pět proti pěti, lepší poměr střeleckých pokusů pro a proti než Theodore!

To, že dělá své parťáky skutečně lepšími, nám dokazuje i relativní přepočet vůči jeho spoluhráčům jak v 'Corsi', tak i v očekávání gólů ('xGF') za 60 minut hry. Jednodušeji řečeno - hráči Golden Knights jsou s Theodorem nebezpečnější než bez něj.

* Vysvětlivka: Statistika 'RelTM' není stejná jako 'Rel', která byla užívána v předchozích článcích NHL v číslech. Na rozdíl od relativní statistiky, která se zaměřuje pouze na porovnání výkonu se sledovaným hráčem na ledě a bez něj, bere statistika 'RelTM' do úvahy i odehraný čas daného hráče se všemi spoluhráči a porovnání jejich výkonů s naším sledovaným hráčem pokud jsou na ledě bez něj. 'RelTM' tak mnohem lépe vystihuje vliv sledovaného hráče.



Jak Gerrard Gallant, dnes už bývalý kouč Vegas, tak i Peter DeBoer jsou si dobře vědomi ofenzivních schopností svého obránce, tudíž mu po právu věnují především starty v ofenzivní zóně kluziště. Je to rozhodně dobře, neboť vidíme, že pouze malá hrstka jiných obránců napříč celou NHL dělá své spoluhráče lepšími než Shea Theodore.

Vliv na přesilovce

Přesilové hry hrají podstatnou úlohu ve hře kanadského beka. Je totiž obráncem číslo jedna při jakékoliv početní výhodě Zlatých Rytířů. Opět po právu.

Žádný obránce Vegas nenasbíral letos více bodů a nemá na své spoluhráče takový vliv.

Golden Knights s ním na ledě opět vykazují vynikající čísla, Theodore si především výborně vede v primárních přihrávkách na gól, které mají větši hodnotu než ty sekundární.

Jedinou kaňkou ovšem je, že kanadskému bekovi se v této sezoně stále nepodařilo vstřelit gól při početní výhodě. To je rozhodně něco, co od svého beka číslo jedna na přesilovky očekáváte. Je to však spíše anomálie, která se jistě brzy prolomí, neboť málokdy, skutečně málokdy se stane, že se neprosadíte ani jednou z 68 střel, které při přesilovce vyšlete na protivníkovu bránu.

I bez dosud úspěšné střelby je ale Theodore stále velmi platným hráčem i v přesilovkách a po právu mu dále náleží nálepka beka s číslem jedna.

Závěr

24letý hokejista zažívá životní ročník, o tom není pochyb. Udělal přes léto další pomyslný krůček směrem výš a letos o něm už můžeme skutečně hovořit o jako jednom z nejlepších obránců světa. Na úplnou elitu to zřejmě ještě úplně není, ale pokud bude pokračovat ve svých zlepšujících se výkonech, už brzy v ní bude.

A v Anaheimu si po necelých třech letech jistě mohou lámat hlavu, že dali přednost Camu Fowlerovi či Samu Vatanenovi před Shea Theodorem.

* Všechny statistiky jsou k 21. 1. 2020

