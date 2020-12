NHL ve formátu Extraligy? Zámoří hlásí zkrácení sezony až o 30 mačů

Obavy, že se nadcházející sezona v NHL dočká zkrácení, se pomalu stávají skutečností. Dle svědectví Franka Seravalliho z TSN, Emily Kaplanové reprezentující ESPN a dalších renomovaných reportérů čeká nejlepší hokejovou ligu světa zásadně hubenější herní plán.

Jen několik desítek minut staré informace hovoří o tom, že by se základní část ročníku 2020-21 měla rozjet až v polovině ledna. Tím by liga nenaplnila své původní očekávání, kdy Gary Bettman a spol. hlásili, že by rádi viděli první soutěžní zápasy už na Nový rok.

A rozsah hokejové nadílky, která fanoušky v příštím ročníku čeká? Zatím stále nejasný. Přesto se nedá předpokládat, že by všechny týmy mohly stihnout odehrát plnou porci 82 utkání. V zákulisí se nyní šušká spíše o formátu, který by nabídl 52 či 56 partií. Do jeho startu je nicméně stále třeba vyřešit několik nesrovnalostí. Kromě opatření v souvislosti s koronavirem jsou to hlavně finance.

To, že se v zámoří mluví o konkrétním programu, je určitě dobré znamení. Ovšem dokud se NHL a hráčské asociaci NHLPA nepodaří vyřešit všechny okolnosti, které by start nové sezony provázely, zůstanou velké plány jen na papíře. Jak už jsme vás dříve informovali, ligoví funkcionáři zvažují mimo jiné třeba výjimečné založení čistě kanadské divize. Patrně také budou muset sáhnout na platy hráčů.

Důležitým faktorem pro spuštění NHL je rovněž zorganizování tréninkových kempů. Expert Eliotte Friedman dnes na svém Twitteru uvedl, že by se hokejisté mohli do posiloven a na ledové plochy vrátit v samotném začátku nového roku. Pierre LeBrun šel v tomto směru ještě dál a na webu The Athletic prohlásil, že očekává návrat hráčů do tréninkových center již 2. ledna.

Pro NHL není možná ani tak podstatný start chystaného ročníku jako jeho konec. Pokud by se totiž finále Stanley Cupu setkalo s Letními olympijskými hrami v Tokiu, jejichž start organizátoři v současnosti plánují na 23. července 2021, přišla by liga o potřebnou pozornost a sledovanost. Přestože stále platí v otázce budoucí sezony velká nejistota, konečně se mají příznivci světového hokeje od čeho odpíchnout.

