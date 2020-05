Nic se pálit nebude, Kaprizov si na lepší peníze počká. Ruská hvězda chtěla napodobit Makara

Ten plán zněl logicky. Doma v Rusku mu 30. dubna vypršela smlouva, a tak chtěl Kirill Kaprizov kývnout Minnesotě a naskočit za Wild už v případné "dohrávce" sezony 2019/2020. Mimo jiné by tak spálil rok z plánovaného nováčkovského kontraktu a přiblížil by se lukrativnější gáži. Jenže pravidla NHL letos fungují jinak.

Až si konečně najde agenta, tak s ním podepíšeme.

Takový byl pohled minnesotských Wild na situaci kolem Kirilla Kaprizova. I americkému klubu, který usilovně stojí o hrdinu jihokorejské olympiády, se zamlouval Kaprizovův plán.

Přivedl by náramně šikovného útočníka za velkou louži už teď a nechal ho odehrát pár zápasů (pokud se vůbec nějaké hrát budou). Kaprizov by tak spálil rok ze zamýšlené dvouleté smlouvy a už v sezoně 2021/2022 by mohl brát podstatně zajímavější peníze.

Podobně naskočil loni za Colorado Avalanche v play off Cale Makar, do té doby hvězda univerzitní NCAA. Díky 10 odehraným partiím mu momentálně běží už druhý rok ze vstupního kontraktu.

Jenže NHL letos funguje jinak. 12. března přerušila základní část a kluby dostaly jasné pokyny. Hráče, které jste si vybrali ve draftu, můžete podepsat až pro sezonu 2020/2021, říkal jeden z nich.

A ten znamená čáru přes rozpočet pro Minnesotu a Kaprizova. Jen pro připomenutí, Wild draftovali rodáka z Novokuzněcku v roce 2015 jako číslo 135. Mezitím z něj vyrostl největší tahoun CSKA Moskva.

Kaprizov doslova uhranul majitele Wild Craiga Leipolda, který před časem dokonce adresoval výtečnému bruslaři s jedinečným citem pro přihrávku v ruštině psaný dopis. "Potěšilo mě to, bylo to od něj milé," povídal tehdy Kaprizov a považoval si, jaký o něj má Minnesota zájem.

Sám opakovaně řekl, že po NHL touží. "Zahrát si tam je odjakživa můj velký sen," povídal. I díky takovým slovům v Minnesotě věří, že Kaprizov nepodlehne tučnějším nabídkám z KHL a podepíše nováčkovskou smlouvu, byť bude platit až od sezony 2020/2021.

"Samozřejmě, je to možný scénář, že Kirill ještě zůstane v KHL, ale v noci se kvůli tomu nebudím. Vím, že chce hrát v NHL a že chce dorazit do Severní Ameriky co nejdříve. Ujistil nás, že o to opravdu stojí," míní Bill Guerin, generální manažer Wild.

Pokud Kaprizov skutečně odejde do NHL a budeme ho od sezony 2020/2021 vídat mezi zámořskými mantinely, zanechá po sobě doma v Rusku působivou bilanci - ve 293 zápasech nastřádal 230 bodů, opakovaně si zahrál Utkání hvězd i ovládl tabulku střelců. Loni pomohl CSKA Moskva ke Gagarinově poháru.

Třiadvacetiletý talent exceloval i na mezinárodní scéně, kromě olympijského zlata má ve sbírce bronz z MS. Pod pěti kruhy se předloni stal s pěti góly nejlepším střelcem, navrch dal i zlatou branku.

