Nosek si zatrénoval s Riders. Co řekl o univerzitním hokeji v Česku?

Během svého pobytu v Česku byl Tomáš Nosek, hráč Vegas Golden Knights, v kontaktu s univerzitním týmem Riders Pardubice. Bývalý student pardubické univerzity navštívil zápas, s týmem si také zatrénoval.

„Projekt Univerzitní ligy ledního hokeje jen chválím a kéž by to bylo v Česku jednou jako v Americe. Nemůžeme čekat, že druhý rok soutěže to půjde jako po másle. Bude trvat alespoň pět let, než se v Česku univerzitní hokej více rozběhne, je potřeba tomu dát čas,“ říká v rozhovoru, při kterém přišla řeč také na aktuální situaci v NHL.

Jak nahlížíte na projekt univerzitního hokeje v Česku?

Je to určitě dobře pro kluky, kteří chtějí studovat a hrát hokej na nějaké úrovni. Myslím, že je to super hlavně pro kluky z juniorky, kteří se třeba neuchytí v dospělém hokeji, chtějí u hokeje zůstat a zároveň studovat. Já to jen chválím, kéž by to bylo tady v Česku jednou jako v Americe.

Jaké je porovnání právě se Spojenými státy, kde jsou univerzitní soutěže rozběhlé již delší dobu?

Rozdíl je v kvalitě a samozřejmě i penězích, je to tam zaběhlé už několik let. Nemůžeme čekat, že druhý rok soutěže to půjde jako po másle. Bude trvat alespoň pět let, než se v Česku univerzitní hokej více rozběhne, je potřeba tomu dát čas. Tam to mají zaběhlé, kladou stejný důraz jak na sport, tak na vzdělání.

Měl jste možnost si zatrénovat s hráči Riders. Jaké to bylo?

Dobré, každý společný trénink v Česku je dobrý. Jinak trénuji sám, takže jsem rád, že jsem nemusel trénovat sám. Bylo to zpestření. I jsem si s nimi zahrál, dělali jsme například i situace na dva na dva, což nezvládnu natrénovat sám. Takže jsem rád, že jsem si mohl s kluky zatrénovat.

Jaké jsou rozdíly mezi tréninkem Riders a v zámoří?

Tréninky jsou víceméně všude stejné, akorát se liší nějaké varianty. I podle toho, co potřebuje trenér nacvičit. Kluci byli po dlouhé době na ledě, takže tam byly jednoduché věci a nic složitého se nevymýšlelo. Jsem rád za rovnovážné situace dva na dva, tři na tři, to bylo dobré.

Ještě před pozastavením soutěží jste se byl podívat na utkání Riders, poté jste za nimi přišel do kabiny. Co jste se jim snažil předat?

Říkal jsem klukům, že Univerzitní liga je určitě dobrý nápad, ať jsou za to rádi. Ať hlavně makají, baví je to a když u toho sportu zůstanou, tak jenom dobře.

Když jste působil v Pardubicích, studoval jste na Univerzitě Pardubice, pro extraligového hráče to jistě muselo být velmi náročně.

Nebudu nic nalhávat, i když jsem měl individuál, stíhat to tenkrát bylo hodně složité. Chodit po tréninku do školy není úplně ideální, ještě když máte druhý den třeba zápas, měl byste svému tělu věnovat po tréninku trochu více času ať už v posilovně nebo regenerací. Když místo toho spěcháte rychle do školy, nebudu lhát, nebylo to úplně ideální. Právě proto se mi líbí myšlenka Univerzitní ligy, že se dá vše spojit dohromady – aby kluci měli suprové podmínky pro trénování a zároveň jim bylo umožněno studovat na nejvyšší možné úrovni.

Kvůli pandemii koronaviru je sport již delší dobu ochromený, jak je to pro hráče na nejvyšší úrovni složitá situace?

Bylo to letos s tím koronavirem těžké, bylo vše zavřené, posilovny i další věci. Takže bylo hodně složité něco dělat, ale snažil jsem se to nějak kombinovat. Posledních čtrnáct dní jsem na ledě, takže už směřuji přípravu na led a budu odlétat zpět do Ameriky. Tam už se zase začnu připravovat na kemp a sezonu.

Budete v USA trénovat již s celým týmem nebo stále individuálně?

Připravujeme se s kluky pospolu, ale je to v rámci jednotlivců, není tam s námi trenér z týmu. Je zakázané trénovat před kempem, takže netrénujeme společně jako celý tým. Máme tréninky jak na ledě, tak na suchu, ale většinou hlavně kondiční.

Je pro hráče situace o to složitější, že se nehraje a stále není jasné, kdy by se mělo začít?

Není to jednoduché, to je jasné. Tenkrát to byly skoro čtyři měsíce, kdy jsme čekali, než jsme se dozvěděli, že se bude pokračovat. Bylo to těžké a je i teď. Také s ohledem na to, kdyby se náhodou nehrálo, shánět něco na poslední chvíli, aby člověk nebyl rok bez zápasu, bude hodně složité. Doufám, že se to rozběhne a sezona se normálně odehraje. I kdyby mělo být méně zápasů, tak aby se to odehrálo.

Máte zprávy o aktuálním vývoji?

Zprávy jsou takové, že se komunikuje s asociací a ta komunikuje s ligou. Mají připravené scénáře, vše záleží ale také na novém prezidentovi a na tom, jak se bude vyvíjet situace s koronavirem. Je to naplánované tak, že se buď začne v lednu nebo později, uvidíme. Přesvědčili jsme se, že v této době něco plánovat není ideální.

Jste v kontaktu s Vegas ohledně tréninkových plánů, nebo je příprava individuální?

Příprava je individuální, samozřejmě kdybych chtěl, tak by mi něco poslali. Doléčoval jsem zraněné rameno, což jsme hodně řešili, posílali mi tedy hodně cviků na rameno, abych ho posílil. Ale jinak si jedu víceméně svoji přípravu zaběhlou šest let. Je zajímá jen to, abych byl připravený na sezonu, na kemp, což snad budu a doufejme, že to letos půjde.

Neřešil jste možnost začít sezonu stejně jako řada dalších českých hráčů v Tipsport extralize či Evropě?

Je to něco jiného, většina kluků, co hraje, jsou na entry level kontraktech, takže to je něco jiného. Já už mám přece jen jiný kontakt a pojistka by byla trochu dražší. Nezjišťoval jsem úplně dopodrobna, jak to funguje. Sám nevím, jak by to bylo. Samozřejmě kdyby zrušili sezonu, tak by bylo získat povolení od Vegas a hrát tady určitě jednodušší. Ale myslím si, že teď, když je zatím sezona ve hře, by to nepřipadalo v úvahu.

Byl jste v kontaktu s Dynamem Pardubice, přišel jste se podívat na jejich zápasy?

Byl jsem se podívat na pár utkáních, sledoval jsem kluky. I s vedením jsme mluvili. Byli jsme v bližším kontaktu, kdyby se opravdu něco dělo, tak že to budeme případně řešit. Kluky jsem párkrát viděl a doufám, že se teď odrazí k lepším výkonům a půjde jim to.

Share on Google+