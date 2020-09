Obě série se protáhnou. Flyers zvítězili v prodloužení, těsný úspěch pro Canucks

Tampa Bay Lightning se včera stali prvním mužstvem, jež si zajistilo vstupenku do konferenčního finále. V noci na středu jsme mohli znát další dva finalisty, ale musíme si počkat – obě dnešní série se protáhnou.

PHILADELPHIA FLYERS vs. NEW YORK ISLANDERS

Středa 2. září 2020, 01:00 SEČ • Scotiabank Arena, Toronto, ON

4:3 pp. (0:0, 2:1, 1:2 – 1:0)

Stav série: 3–2 NYI

Flyers v pátém zápase porazili Islanders v prodloužení

Philadelphia v pátém zápase semifinále Východní konference porazila tým z Long Islandu v prodloužení poměrem 4:3, série se tak ještě protáhne. To když vítěznou trefu obstaral v čase 72:20 útočník Scott Laughton.

Islanders v závěru třetího dějství dokázali smazat dvoubrankové manko. Duel nedohráli kvůli zranění Sean Couturier za Flyers a Mathew Barzal v barvách New Yorku.

Branky a nahrávky

36. Giroux (Myers, Couturier), 39. van Riemsdyk (Laughton, Konecny), 45. Niskanen (Konecny, Hayes), 73. Laughton (Provorov, Giroux) – 22. Barzal PPG (Bailey, Eberle), 56. Nelson (Bailey, Mayfield), 58. Brassard (Clutterbuck, Cizikas)

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – výhra, 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90.6%, čas 71:59

Semjon Varlamov (NYI) – prohra, 28 zákr., 4 OG, úspěšnost 87.5%, čas 72:20

Česká a slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) – 0+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:50

Tři hvězdy utkání

1. Travis Konecny (PHI), 2. Claude Giroux (PHI), 3. Josh Bailey (NYI)

→ Philadelphia Flyers vs. New York Islanders – karta zápasu

VEGAS GOLDEN KNIGHTS vs. VANCOUVER CANUCKS

Středa 2. září 2020, 03:45 SEČ • Rogers Place, Edmonton, AB

1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Stav série: 3–2 VGK

Canucks v pátém zápase zdolali Vegas, blýskl se Thatcher Demko

Vancouver v pátém zápase semifinále Západní konference zdolal Golden Knights těsně 2:1, série tak pokračuje. Blýskl se brankář Thatcher Demko, který při svém debutu v play-off NHL předvedl celkem 42 úspěšných zákroků.

Jacob Markström nebyl způsobilý k tomu, aby nastoupil. Vegas svého soupeře jasně přehráli, poměr střel na bránu byl 43 – 17. Rozdílovou trefu obstaral na začátku třetí periody Elias Pettersson.

Branky a nahrávky

36. Theodore (Smith, Stone) – 36. Boeser (Miller, Hughes), 44. Pettersson (Boeser, Miller)

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 17 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – prohra, 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88.2%, čas 58:20

Thatcher Demko (VAN) – výhra, 42 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97.7%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Thatcher Demko (VAN), 2. Brock Boeser (VAN), 3. Shea Theodore (VGK)

→ Vegas Golden Knights vs. Vancouver Canucks – karta zápasu

Neuvěřitelný výkon

V dnešním souboji předvedl celkem 42 úspěšných zákroků. Thatcher Demko se stal patnáctým gólmanem v historii NHL, jenž slavil výhru při svém debutu v play-off ve chvíli, kdy jeho tým odvracel konec sezony.

Perfektní vystoupení Ondřeje Paláta

Klíčovou postavou letošního souboje gigantů byl český útočník Ondřej Palát. Před začátkem série se veškerá pozornost fanoušků ubírala směrem k Davidu Pastrňákovi. A zcela oprávněně.

Ovšem Palát jej v tomto případě zastínil. Předváděl nám doslova neuvěřitelný hokej. Už v prvním kole proti Columbus Blue Jackets navázal na nenápadně dobré výkony ze základní části – navzdory tomu, že chyběl na střelecké listině.

To se ale proti Bostonu změnilo. Vždyť Palát za pět zápasů vstřelil stejný počet gólů a zapsal celkem sedm kanadských bodů. Dokázal zde bodovat v každém utkání, dvakrát navíc obstaral rozdílovou branku.

Stanley Cup okno se zavírá?

„Musím přiznat, že mě porážka opravdu zasáhla. V tomhle složení může tým vydržet možná jeden, dva nebo snad tři roky. To je vážně smutné," přemítal nad budoucností svého klubu český útočník David Krejčí. Okno se asi zavírá...

PŘÍBĚH: Miro Heiskanen

Možná je na takové závěry ještě příliš brzy, vždyť jsme teprve ve druhém kole play-off. Pokud se však Dallas Stars nyní dostanou až na vrchol, potom by měl Conn Smythe Trophy jasně získat obránce Miro Heiskanen.

Jízdní řád a všechny výsledky Play-off NHL 2020 najdete zde. Redakce NHL.cz vám přeje krásné hokejové zážitky!

