Obhájci trofeje stále bez výhry, srazili je i Canucks

Obhájci Stanley Cupu to vždy mají těžké – proto se jen málokdy v moderní historii stalo, že by dokázali svůj úspěch zopakovat a vyhrát dvakrát v řadě (s čestnou výjimkou Pittsburghem v letech 2016 a 2017). Zatím nevypadá, že by se na tom mělo letos něco změnit. Loňští vítězové Poháru ze St. Louis se totiž trápí, prohráli všechny dosavadní zápasy po návratu do akce.

Jistě, je předčasné je odepisovat. Blues mají kvalitní tým a v nedohrané základní části skončili na prvním místě Západní konference. Přesto je zřejmé, že mužstvo nešlape tak, jak by si trenéři přáli.

Po úvodní porážce v přípravném zápase proti Chicagu prohrálo St. Louis i následující tři utkání v rámci skupiny o umístění (proti Dallasu alespoň bodovali) a nyní nestačilo v úvodním duelu prvního kola na Vancouver.

„Nemysleli jsme si, že tady všechny přejedeme,“ hlásí útočník Blues David Perron, který v první třetině vyrovnával z přesilovky na 1:1. Také po druhé dvacetiminutovce byl stav srovnaný 2:2, Canucks odskočili dvěma góly v rámci necelých tří minut na začátku třetí periody. Nakonec zvítězili 5:2.

St. Louis přitom paradoxně poprvé po návratu do akce dokázalo svého soupeře přestřílet (31:22), a to v každé třetině. Své šance ale svěřenci Craiga Berubeho nedokázali využít, dobrý výkon navíc podal brankář Kosatek Jacob Markström. „Mají dobrý tým, hráli dobře. Dali jsme do toho všechno. Nestačilo to, ale je to dobrý krok,“ hodnotil Perron.

„Nebyli jsme dost dobří. Musíme být schopní si vypracovat šance a využít je. Tohle není výsledek, který jsme chtěli,“ řekl útočník Brayden Schenn. „Nedali jsme dost gólů. Nesmíme dopustit, aby se znovu stalo to, co se dneska stalo,“ upozorňuje trenér Blues Berube.

Výraz „nebyli jsme dost dobří“ se u hráčů Blues objevuje často. Buďme ale konkrétní – Vladimir Tarasenko si ve třech zápasech, do kterých po návratu do akce nastoupil, připsal pouhou asistenci, Jaden Schwartz poprvé bodoval až proti Canucks (dal gól), Alex Pietrangelo má na kontě také jen jeden bod.

To Vancouver pokračuje na vítězné vlně. Svěřenci Travise Greena se dokázali oklepat z úvodní porážky kvalifikačního kola proti Minnesotě a od té doby vyhrávají. Do play-off přitom nevstupovali jako favorité – mladý tým s řadou talentů by měl spíše sbírat zkušenosti do příštích let.

„V těhle zápasech se chce člověk ukázat, být rozdílový. Hrajete proti vítězům Stanley Cupu, takže není těžké najít motivaci. Tohle jsou zápasy, které chcete vyhrát,“ ví útočník Bo Horvat, který v utkání vstřelil dva góly.

„Tahle série nebude jednoduchá, bude to těžké,“ uvědomuje si brankář Markström. „St. Louis je skvělý tým a musíme počítat s tím, že ve druhém zápase na nás vlétnou. Musíme pokračovat v tom, co jsme začali.“

"I miss my dad every day. It was a big goal at a crucial time in the game. I had a couple seconds there to reflect on my dad." - @troystecher https://t.co/dNbYupriiw — Vancouver #Canucks (@Canucks) August 13, 2020

