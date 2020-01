Odměna pro Petterssona. Švédský obránce podepsal s Penguins na dalších pět let

Obránce Marcus Pettersson se s organizací Pittsburgh Penguins dohodl na novém kontraktu, který jej v klubu udrží až do roku 2025. Třiadvacetiletý zadák si ročně vydělá 4,02 milionu dolarů, smlouva v posledních dvou letech zahrnuje i upravenou klauzuli o nevyměnitelnosti.

Když na začátku prosince 2018 putoval do Pittsburghu výměnou za Daniela Spronga, mnoho lidí tento obchod kritizovalo. Vždyť dvaadvacetiletý rodák z Amsterdamu, kterého si Pens v roce 2015 vybrali ve druhém kole, měl být budoucím hráčem do elitní útočné šestky.

A zatímco Sprong o pořádnou šanci v dresu Anaheimu v probíhajícím ročníku pořád bojuje, Marcus Pettersson má nyní v kapse smlouvu na příštích pět let. Takový vývoj možná neočekával ani generální manažer klubu Jim Rutherford.

Mladý Švéd v Pittsburghu hokejově dospěl, nabízené příležitosti se zhostil velmi dobře. Od výměny odehrál v uplynulé sezoně v dresu s tučňákem na hrudi 57 zápasů v nichž nasbíral devatenáct bodů za dva góly a sedmnáct asistencí. V tabulce pravdy pak zapsal hodnotu +13.

Důležitý ale byl především jeho herní projev. Pettersson se ukázal jako zodpovědný obránce, který v případě potřeby může z pozice rozehrávače řídit přesilovou hru. Vždyť také pět kanadských bodů zapsal právě v početní výhodě. Trenér Sullivan ho navíc využíval i v oslabení.

Stejné kvality prokazuje i letos: kromě toho je jediným obráncem v týmu, jenž odehrál všech padesát dosavadních utkání. Hodně pozornosti je upřeno na hvězdného Krise Letanga či mladého Johna Marina, nesmírně důležitou roli pro mužstvo má ale právě Pettersson.

„Za něco málo přes rok měl Marcus velký vliv na naši defenzivu,“ uvedl Rutherford. „Je mladý, spolehlivý a chytrý, což je v dnešním hokeji důležité. Marcus je součástí našeho mladého jádra a bylo důležité, aby byl podepsán dlouhodobě.“

„Cítím se velmi šťastně, že mám tuto příležitost,“ pravil Pettersson. „Už jsem to říkal dřív, ale od chvíle, co jsem v Pittsburghu, jsem cítil, že tohle je místo s historií, vítěznou mentalitou a hlavní skupinou hráčů, která tady stále je. Cítil jsem, že je to pro mě zdaleka nejlepší volba a o ničem jiném jsem nepřemýšlel. Jsem rád, že to dopadlo.“

Třiadvacetiletý zadák podepsal s klubem v září roční smlouvu na 874 tisíc dolarů, podle svých slov ale neměl obavy, že by po sezoně odešel.

„Situace s platovým stropem byla taková, jaká byla. Prostě to nebylo možné,“ potvrdil. „Jim mi řekl, že jakmile to půjde, tak začneme pracovat na nové dohodě. To pro mě bylo velké povzbuzení a já jsem chtěl jen hrát co nejlépe, abych si vybojoval dlouhodobý kontrakt.“

Nyní je jisté, že v klubu stráví následujících pět let. Pettersson si dohromady vydělá něco přes 20 milionů dolarů. Součástí dohody je i upravená klauzule o nevyměnitelnosti, která vstoupí v platnost v posledních dvou sezonách.

