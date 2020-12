OHLÉDNUTÍ: Rozšiřovací draft 2000. Columbus a Minnesota zaokrouhlily počet týmů na třicet

Na podzim roku 1996 schválilo vedení NHL vstup čtyř nových týmů a bylo jasné, že ambiciózní plán z roku 1989, který sliboval rozšíření o sedm nových adres, se podaří nejen splnit, ale i překročit. V roce 2000 se k nejslavnější hokejové lize světa připojila města Columbus a Saint Paul (Minnesota). Na dlouhých sedmnáct let se počet mančaftů ustálil na 30.

Columbus si zvolil pro název svého týmu “Blue Jackets” neboli “Modrokabátníci” jako odkaz na účast státu Ohio v americké občanské válce. Funkce prvního generálního manažera se ujal Doug MacLean, dosavadní trenér Floridy Panthers.

Minnesota představila své logo i název týmu “Wild” při prezentaci v Aldrich Areně stylově, když k tomu hrála z reproduktorů píseň “Born To Be Wild” od rockové skupiny Steppenwolf. Jako první generální manažer byl najat Doug Risebrough, který měl s touto funkcí zkušenosti z předchozího působení u Calgary Flames.

Pravidla rozšiřovacího draftu byla podobná jako v předchozích letech. Stávající týmy si mohly při ochraně svých hráčů zvolit ze dvou variant. První varianta zahrnovala jednoho brankáře, pět obránců a devět útočníků. Druhá měla strukturu dva brankáři, tři obránci a sedm útočníků. Z draftu byli automaticky vyjmuti hráči, kteří odehráli jednu nebo dvě profesionální sezóny. Atlanta a Nashville, kteří do ligy vstoupily rok respektive dva předtím, se draftu nezúčastnily.

Každý nový klub si vybral po jednom hráči ze stávajících týmů. Pozice byly rozdělené následovně: tři brankáři, osm obránců a třináct útočníků. Poslední dvě volby byly volné. Existovalo i několik doplňujících pravidel. Například, že klub, který ztratil brankáře, už nemohl ztratit obránce, což znamenalo, že každý klub mohl přijít pouze o jednoho beka či gólmana.

Jak se tento rozšiřovací draft dotkl českých hráčů? Do základní části sezony 1999/2000 zasáhlo 52 českých hokejistů. Na chráněných seznamech se jich objevilo hned 28.

Anaheim: Pavel Trnka, Ladislav Kohn

Buffalo: Dominik Hašek, Václav Varaďa

Carolina: Marek Malík

Chicago: Michal Grošek

Edmonton: Roman Hamrlík

Montreal: Martin Ručínský

New Jersey: Patrik Eliáš, Bobby Holík, Petr Sýkora

NY Rangers: Radek Dvořák, Petr Nedvěd

Ottawa: Radek Bonk, Václav Prospal

Phoenix: Stan Neckář, Robert Reichel

Pittsburgh: Jiří Šlégr, Jaromír Jágr, Jan Hrdina, Martin Straka, Robert Lang

St. Louis: Roman Turek

Tampa Bay: Pavel Kubina, Petr Svoboda, Marek Posmyk, Jaroslav Svejkovský

Washington: Jan Bulis

Samotný draft se konal 23. června 2000 v Calgary. Nové týmy Columbus a Minnesota si vybraly celkem 52 hráčů. Mezi nimi bylo i pět Čechů (Ladislav Benýšek, Filip Kuba, Radim Bičánek, Robert Kron a Michal Broš).

První soupiska Columbusu Blue Jackets:

Brankáři: Rick Tabaracci, Frederic Chabot, Dwayne Roloson

Obránci: Mattias Timander, Bert Robertsson, Tommi Rajamäki, Jamie Pushor, Lyle Odelein, Radim Bičánek, Mathieu Schneider, Jonas Andersson-Junkka

Útočníci: Geoff Sanderson, Turner Stevenson, Robert Kron, Steve Heinze, Tyler Wright, Kevyn Adams, Dmitrij Subbotin, Dallas Drake, Bruce Gardiner, Barrie Moore, Martin Streit, Kevin Dineen, Jeff Williams, Ted Drury, Sergej Luchinkin

Minnesota Wild si vybrala tyto hráče:

Brankáři: Jamie McLennan, Mike Vernon, Chris Terreri, Zac Bierk

Obránci: Sean O´Donnell, Curtis Leschyshyn, Ladislav Benýšek, Chris Armstrong, Filip Kuba, Oleg Orechovskij, Ian Herbers, Artem Anisimov

Útočníci: Stacy Roest, Darryl Laplante, Scott Pellerin, Jim Dowd, Sergej Krivokrasov, Jeff Nielsen, Jeff Odgers, Steve McKenna, Michal Broš, Joe Juneau, Darby Hendrickson, Jeff Daw, Stefan Nilsson, Cam Stewart

Jak si vedly nové týmy ve své první sezoně? Columbus zaznamenal 22 vítězství a nasbíral celkem 57 bodů, což stačilo na 25. místo v celé lize. O něco lépe si vedla Minnesota, která dokázala vyhrát o čtyři zápasy více a nashromáždila slušných 73 bodů. Brána playoff ale zůstala pro oba týmy v nedohlednu. Wild se poprvé do vyřazovací části podívali v roce 2003. To Modrokabátníci si na atmosféru bojů o Stanleyův pohár počkali až do sezóny 2008/09.

Share on Google+