Ohlédnutí: Rozšiřovací draft v roce 1992. Do kolotoče NHL nastupuje Ottawa a Tampa

Po stabilních osmdesátých letech přišlo první rozšíření v roce 1991. O rok později expanze pokračovala. Součástí úspěšného podniku jménem NHL se stala Tampa Bay Lightning a Ottawa Senators. Nejslavnější hokejová liga světa se tak rozrostla hned o dva týmy.

Podmínky pro žadatele o vstup do kanadsko-americké Národní hokejové ligy byly vedením soutěže dány v dostatečném předstihu, a to koncem roku 1990. Vedení ligy požadovalo následující:

- dostatečný kapitál vlastnické skupiny (minimálně 100 milionů dolarů)

- vlastnictví či pronájem haly o kapacitě minimálně 18 tisíc diváků (plus podíl na příjmech haly z luxusních lóží, reklam apod.)

- zaplacení vstupního poplatku 50 milionů dolarů (5 milionů ihned při udělení franšízy, ze zbytku polovina do června 1991, druhá polovina do půlky prosince 1991)

Lize se v daném termínu sešlo celkem 11 nabídek z 10 měst. Největším oříškem se ukázala výše vstupního poplatku. Z tohoto důvodu nakonec odstoupilo hned devět zájemců. Finanční podmínky byly ochotni splnit pouze zástupci z Tampy a Ottawy, takže jako jediní byli přijati.

Tampu zastupoval Phil Esposito, bývalá hvězda NHL a jeden z nejlepších hráčů její historie. Jeho hlavním rivalem v boji o členství v prestižní hokejové lize byla obchodní skupina kolem Petera Karmanose (pozdější vlastník Hartfordu Whalers resp. Caroliny Hurricanes vítěze Stanley Cupu v roce 2006), která chtěla usadit tým v nedalekém St. Petersburgu. Rozhodla ochota zaplatit vstupní poplatky ve výši požadované ligou. Zatímco Karmanos se zdráhal zaplatit předem celou částku, Esposito s tím neměl problém.

Ottawu zastupovala skupina realitních makléřů kolem Bruce Firestona. Ten rozpoutal v kanadském hlavním městě obrovskou veřejnou kampaň “Přiveďme zpět Senátory”. Získal práva od potomků majitele bývalých Senators, jedenáctinásobných šampiónů NHL, kteří v lize působili v letech 1917-1934. Na úvodní tiskovou konferenci pozval i jediného žijícího pamětníka původních Senátorů, představil vizi nové arény a také nové logo týmu. Sice se mnoho z jeho slibů později nevyplnilo, včetně finančních plánů, ale úkol byl splněn. Hlavní město Kanady mělo opět tým v nejlepší hokejové lize světa.

Rozšiřovací draft

Pravidla draftu byla obdobná jako o rok dříve. Každý tým si mohl chránit 14 hráčů v poli a dva brankáře. Mezi nechráněné hráče musel každý tým zařadit minimálně jednoho útočníka, obránce a brankáře, s určitým počtem odehraných zápasů v předchozích dvou sezónách.

Jelikož od předchozího rozšiřovacího draftu uplynul pouhý rok, nastavila liga další omezení. Tým, který v draftu roku 1991 ztratil brankáře, ho již nemusel vystavovat. To samé pravidlo platilo pro týmy, které přišly v předchozím draftu o obránce.

Stejně jako minule, tak i teď byl draft rozdělen na brankáře, obránce a útočníky. První čtyři kola byla vyhrazena pro brankáře, dalších 14 pro obránce a zbylých 24 voleb pro útočníky. Každý z týmu si tak vybral dva brankáře, sedm obránců a dvanáct útočníků. Z těchto 21 voleb mohl být pouze jeden hráč se statusem současného či budoucího volného agenta.

Liga se snažila těmito pravidly zajistit, aby kluby daly k dispozici alespoň několik kvalitních hráčů. Kluby se na druhou stranu celkem pochopitelně snažily minimalizovat své ztráty, které by jim draft mohl způsobit. K vidění byla spousta přesunů a podpisů, mezi nimi i některé hodně kontroverzní.

Známý je například pokus generálního manažera Capitals Davida Poila vyřešit otázku brankářů podpisem Bernieho Wolfa. Pokud vám to jméno nic neříká, tak vězte, že Bernie Wolfe je bývalý gólman, který za Capitals odchytal v sedmdesátých letech čtyři sezóny. Poile tím chtěl obejít pravidlo, které mu ukládalo vystavit alespoň jednoho gólmana s minimálně jedním startem v NHL a zároveň nechtěl přijít ani o jednoho z trojice Beaupre, Hrivnak a Kölzig. Prezident NHL John Ziegler jeho záměr prokoukl a smlouvu odmítl uznat. Poile tedy narychlo podepsal Steva Weekse. Ten nakonec v draftu vybrán nebyl a později byl vyměněn do Ottawy.

Podobný problém řešili i chicagští Černí jestřábi. Měli trojici gólmanů Belfour, Waite a Hašek. Ani o jednoho nechtěli přijít. Haška nabídnout nemohli, neboť ten dokončil teprve druhou sezónu a byl tak z draftu automaticky vyjmut. Belfoura i Waiteho si chtěli ponechat, proto narychlo podepsali gólmana Ray LeBlanca. Ten se prezentoval výbornými výkony na zimních olympijských hrách v Albertville, kde držel do poslední chvíle medailové naděje mladého týmu Spojených států. Na cenný kov nakonec nedosáhl, ale díky podpisu s Chicagem si zahrál svůj jediný zápas v nejslavnější hokejové lize světa.

Ottawa Senators si v draftu vybrala tyto hráče:

Brankáři: Peter Sidorkiewicz, Mark LaForest

Obránci: Brad Shaw, Darren Rumble, Dominic Lavoie, Brad Miller, Ken Hammond, Kent Paynter, John Van Kessel

Útočníci: Sylvain Turgeon, Mike Peluso, Rob Murphy, Mark Lamb, Laurie Boschman, Jim Thompson, Lonnie Loach, Mark Freer, Chris Lindberg, Jeff Lazaro, Darcy Loewen, Blair Atcheynum

Tampa Bay Lightning si v draftu vybrala tyto hráče:

Brankáři: Wendell Young, Fredéric Chabot

Obránci: Joe Reekie, Shawn Chambers, Peter Taglianetti, Bob McGill, Jeff Bloemberg, Doug Crossman, Rob Ramage

Útočníci: Michel Mongeau, Anatolij Semjonov, Mike Hartman, Basil McRae, Rob DiMaio, Steve Maltais, Dan Vincelette, Tim Bergland, Brian Bradley, Keith Osborne, Shayne Stevenson, Tim Hunter

Zajímavé historky se vážou k oběma generálním manažerům, kteří v tomto draftu vybírali. Mel Bridgman z Ottawy nezačal svou dráhu u Senátorů vůbec šťastně. Do sálu hotelu Gouverneum v Montrealu, kde se draft konal, si přinesl všechny poznámky o možných posilách na přenosném počítači. Co čert nechtěl, ještě než draft začal, se mu laptop vybil a ke vší smůle neměl ani nabíječku. Musel se tak spolehnout pouze na to, co si stačil zapamatovat. V průběhu draftu tak došlo k několika úsměvným případům, kdy vyvolal jméno hráče, který již nebyl z různých důvodů k dispozici.

Phil Esposito, generální manažer Tampy, si zase nedělal žádné iluze o kvalitě hráčů nabízených v tomto rozšiřovacím draftu. Když se ho jeden novinář zeptal, jestli doufá, že by si zde vybral nějakou potenciální hvězdu, odvedl ho k tabuli se jmény hráčů a řekl: “Jsi slepý?”

První sezóna dopadla pro oba týmy značně odlišně. Zatímco Blesky z Tampy získaly solidních 53 bodů, Ottawa skončila beznadějně poslední. Z 84 zápasů dokázali Senátoři vyhrát pouhých deset. K tomu přidali 4 remízy a 70 porážek.

