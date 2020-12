OHLÉDNUTÍ: Wayne Gretzky, jak ho známe i neznáme

Účastnit se debat na téma, kdo je nejlepším sportovcem v tom či onom sportovním odvětví, může být zábavné a napínavé. Tedy pokud nejde o lední hokej. Tam lze vést seriózní diskuze jen o tom, kdo je druhým nejlepším. Tím prvním je jednoznačně Wayne Gretzky.

Čísla, která fenomenální Kanaďan během své kariéry nasbíral, hovoří za vše. Když v roce 1999 končil svou bohatou kariéru, byl držitelem více než šedesáti rekordů NHL, nastřílel 894 gólů a zaznamenal 2857 bodů. Výkony, které působí jako z jiné planety. Druhý nejproduktivnější hráč historie, česká legenda Jaromír Jágr, za ním zaostává o propastných 936 bodů.

Přitom jeho fyzické parametry nebyly nijak oslnivé, spíš naopak. S průměrnou výškou a muší váhou mohl těžko pomýšlet na tehdejší typický silový styl hokeje. Gretzkyho devízou bylo hokejové myšlení, skvělé čtení hry a schopnost improvizace. Byl jako šachista, který je ve hře o několik tahů napřed před ostatními. Měl dokonalý přehled o všech hráčích na ledě a dokázal předvídat, kterým směrem se bude hra ubírat.

Glen Sather, dlouholetý trenér Oilers, o něm prohlásil: „Byl mnohem inteligentnější. Zatímco ostatní plýtvali veškerou svou energií na to, aby ho zastrašili, on jen bruslil, kroužil a analyzoval situaci.“

Sám svůj styl hry nazýval „hledáním volného prostoru“. Jak říkával legendární trenér Mike Keenan: „Na ledě jsou volné prostory a dobří střelci je vyhledávají.“

Tím, že si za každé situace udržoval skvělý přehled o všech hráčích na ledě, minimalizoval možnosti ostatních, aby ho mohli zasáhnout. A že se o to pokoušeli. Bránila jim však nejenom jeho hra s neustále zvednutou hlavou, ale i přítomnost vousatého hromotluka s olejovou kapkou na dresu. Dave Semenko byl zkušený rváč a svého hvězdného spoluhráče hlídal jako vlastní dítě.

Několik pokusů o tvrdé atakování bychom přece jen v archivech nalezli. Asi jediným, kdo Gretzkyho zasáhl na otevřeném prostoru a uštědřil mu klasický bodyček, nebo jak se v hokejové hantýrce říká „strom“, byl torontský obránce Bill McCreary v roce 1981. Nachytal kanadskou hvězdu při chvilkové nepozornosti na modré čáře a nemilosrdně ho srazil k ledu. Takový náraz předtím ani potom Gretzky nezažil. Ještě dlouho poté na střídačce nevěřícně kroutil hlavou.

Populární server hockeyfights.com, který mapuje svět bitek v NHL a kde má každý hráč seznam absolvovaných pěstních soubojů, registruje u kanadské legendy dva záznamy. Ale zápisy o utkání z neslavnější hokejové ligy světa evidují v kolonce pětiminutových trestů u Gretzkyho tři tresty za rvačku (anglicky fighting).

Poprvé shodil Gretzky rukavice ve své úvodní sezóně a soupeřem mu byl Doug Lecuyer z Chicaga. Pro Lecuyera to byla také premiérová sezóna v NHL, ale co se týče pěstních soubojů, byl mnohem zkušenější. V poslední juniorské sezóně odseděl na trestné lavici 362 trestných minut. V NHL odehrál pouze 126 utkání, ve kterých vstřelil 11 branek a nasbíral 178 trestných minut. Bylo to poprvé a naposledy, co se Gretzky utkal se zkušeným bitkařem. Podle toho také souboj probíhal. Během chvilky bylo jasné, že vycházející ligová superhvězda bude potřebovat ochranu.

Druhý pětiminutový trest vyfasoval za potyčku s minnesotským Nealem Brotenem v roce 1982. Byl to souboj muších vah, ve kterém měl navrch americký útočník, mimochodem člen vítězného týmu USA z památného olympijského turnaje v roce 1980.

Třetí pokus o ruční výměnu názorů absolvoval Gretzky v roce 1984 a ani tentokrát to nedopadlo podle jeho představ. V zápase proti Chicagu vyrukoval na obránce Murrayho. Bob Murray, současný generální manažer Anaheimu, ale zachoval chladnou hlavu, nesmělý pokus o pravý hák zblokoval, Gretzkyho strhnul na zem a pak už se jen stačilo dotázat: „Máš dost?“

Rvačky a hity rozhodně nebyly tím, co dělalo z Waynea Gretzkyho hráče světové extratřídy. Jeho hlavní předností byla schopnost splynout s hrou. Stát se její součástí. A to se mu povedlo dokonale.

