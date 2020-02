Ohlédnutí za německou stopou v NHL: Trpělivost jako základ postupného dobývání

Leon Draisaitl, Philipp Grubauer a Thomas Greiss. Tři jména německých hokejistů, která v současné NHL asi rezonují nejvíce. Grubauer je současnou jedničkou Colorada, Greiss se střídá v brance Islanders s Varlamovem a Draisaitl se střídá se spoluhráčem McDavidem v čele kanadského bodování letošní sezóny. Kdo byli ti, kteří této trojici, a nejenom jim, prošlapávali cestu do slovutné zámořské soutěže? Jak si německý hokej, který nikdy nepatřil do absolutní evropské hokejové špičky, získával pozornost činovníků neslavnější hokejové ligy světa?

Určit prvního německého hokejistu v NHL není úplně jednoduchá záležitost. Například Walt Tkaczuk, Willie Huber nebo Randy Gilhen. Ti všichni mají místo narození v Německu, ale do zámoří se přesunuli v raném dětství a zde i hokejově vyrostli. Budeme se tedy i nadále držet definice „born and trained“ (hráči, kteří se v dané zemi nejenom narodili, ale prošli zde i tréninkovým procesem), která se prolíná celým seriálem o pronikání evropských hokejových zemí do kanadsko-americké NHL.

Na svého prvního „born and trained“ hráče v NHL si německý hokej musel počkat až do sezóny 1982-83, kdy se v dresu Minnesoty North Stars objevil obránce Udo Kiessling. Legendární německý bek zde však odehrál pouhý jeden zápas, bez bodového zápisu.

To jeho kolega z reprezentace Uli Hiemer vydržel tři sezóny. Během nich nastoupil v dresu New Jersey Devils do 143 zápasů a zaznamenal 73 bodů. Na obránce slušný počin.

V roce 1986 debutoval v zámořské lize další německý hokejista a opět to byl obránce. Management Buffala Sabres a především tehdejšího kouče Scotty Bowmana zaujal obrovitý Uwe Krupp. Rodák z Kolína nad Rýnem prožil v NHL 15 sezón, během kterých odehrál přes 700 zápasů. V roce 1996 se stal prvním německým hokejistou, který si potěžkal slavný Stanleyův pohár. V dresu Colorada Avalanche vstřelil dokonce gól, který rozhodl o celé finálové sérii proti Floridě Panthers. Ten slastný pocit vítězství si zopakoval ještě jednou, a to v roce 2002 v dresu Křídel z Detroitu.

Brankářská opora tehdejší německé reprezentace Karl Friesen sice naší podmínku „born and trained“ nesplňuje, ale za zmínku určitě stojí. Friesen se narodil německým rodičům v kanadském Winnipegu. Do dvaadvaceti se protloukal nižšími zámořskými soutěžemi bez zájmu ze strany skautů NHL. V roce 1980 se o něm dozvěděl bundesligový klub z Rosenheimu a už za dva roky mu Friesen pomohl k prvnímu ligovému titulu. Díky německému občanství, které měl po rodičích, ho mohl reprezentační trenér Xaver Unsinn nominovat na světový šampionát v roce 1981. Friesen se tak stal prvním „naturalizovaným Kanaďanem“ v německé reprezentaci. V německém nároďáku se objevil na třech olympiádách a šesti mistrovství světa. Krátce zkusil štěstí i v NHL, když v sezóně 1985-86 odchytal čtyři utkání za New Jersey Devils.

V osmdesátých letech to bylo ze strany německých hokejistů v NHL vše. Trochu málo na zemi, která především naší reprezentaci každoročně trápila na světovém šampionátu. Vzpomeňme na rok 1982, kdy nás tehdejší NSR porazila 4:2 nebo o rok později na šampionátu v Mnichově, kde jsme zachraňovali alespoň remízu 3:3. Všechny tři góly Němců dal tehdy obrovitý Erich Kühnhackl.

Skoro dvoumetrový útočník, který hokejově vyrostl v českém Sokolově, odkud v roce 1968 odešel s rodiči do Německa, si možná překvapivě slavnou NHL nikdy nezahrál. Na západ od ČSSR měla tahle legenda německého hokeje tak skvělé podmínky, že si v polovině sedmdesátých let mohla dovolit odmítnout nabídku New York Rangers, které údajně atakovala hranici 100 tisíc dolarů ročně. Do zámoří se neprosadili ani další vynikající útočníci jako Franz Reindl, Dieter Hegen nebo Gerd Truntschka.

První útočník, který hokejově vyrostl v Německu a prosadil se do NHL tak byl Stefan Ustorf. V sezóně 1995-96 a 1996-97 odehrál v dresu Capitals celkem 54 utkání, vstřelil sedm branek a přidal deset asistencí. Pár sezón se ještě potloukal po nižších zámořských soutěžích a poté se vrátil zpět do Německa.

O dva roky později debutoval v lize Marco Sturm. San Jose Sharks si německého útočníka vybrali v prvním kole draftu roku 1996. V jejich dresu strávil skoro osm sezón, než byl vyměněn do Bostonu jako součást přesunu Joe Thorntona. I v týmu Bruins pokračoval v konzistentních výkonech, pravidelně překonával dvacetigólovou hranici vstřelených branek a zodpovědně plnil obranné úkoly. Poslední roky kariéry ho však provázely zranění, prošel několika týmy, aby v roce 2012 svou zámořskou kariéru ukončil. Celkem nastoupil do 938 zápasů a zaznamenal 487 bodů.

O rok později završil svou kariéru v nejslavnější hokejové lize světa i Jochen Hecht. Útočník St. Louis, Buffala a Edmontonu strávil v nejlepší hokejové lize světa 14 sezón, na svém kontě má 833 zápasů, ve kterých nasbíral 463 bodů. Stal se prvním německým hokejistou (pokud vynecháme Walta Tkaczuka), který nosil na dresu týmu NHL kapitánské céčko. Tuto prestižní funkci zastával v sezóně 2007-08, kdy Buffalo zavedlo měsíční rotaci kapitánů. Hecht byl kapitánem Sabres v říjnu 2007 a únoru 2008.

Za zmínku stojí jistě i obránce Dennis Seidenberg, který získal s Bostonem v roce 2011 slavný Stanleyův pohár, mimochodem jako druhý Němec v historii. Přes 600 zápasů v zámořské lize odehrál útočník Marcel Goc.

Současná situace německého hokeje je vcelku jednoznačná. Leon Draisaitl a za ním obrovská propast. Podaří se našim západním sousedům vychovat dalšího hokejistu světové úrovně?

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+