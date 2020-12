Oproti Montrealu slabý odvar. Paciorettyho tepal Blonďatý démon, klepy o výměně neřeší

Hrával v kotli, kde se vypařilo sebevědomí nejednoho borce. Max Pacioretty dobře ví, že Montreal umí být nejlepším místem na planetě, kde hrát hokej. Když se vám daří. V opačném případě je působení u Canadiens setsakramentsky náročnou výzvou. Americký útočník může vyprávět, jak ho kromě fanoušků a médií natřel třeba legendární "Blonďatý démon" Guy Lafleur. Současné zvěsti o výměně z Vegas tak nijak zvlášť neprožívá.

Vzpomínáte?

Psal se rok 2014 a Montreal měl tuze blízko do finále Stanley Cupu.

Chyběly jen dvě výhry a o slavnou trofej by si Habs zahráli. Lafleur si přesto nebral servítky a zaútočil na týmové opory. "S Paciorettym a Thomasem Vanekem nikdy nic nevyhrajete," vzkázal svému osudovému klubu.

Jde jen o jednu ze situací, kdy se Pacioretty během montrealské štace ocitl pod mohutným lisem kritiky. Pouštěli se do něj mnozí. Mnohdy neprávem. Ostatně ve hokejovém srdci Kanady je zvykem rychle zapomínat.

Vždyť diváci svého času bučeli na domácích zápasech Canadiens i na Patricka Roye, jednoho z nejlepších gólmanů všech dob.

Nekompromisní masáž, jakou v Montrealu dostanete, když zrovna nezáříte, vás buď naprosto semele, nebo zocelí. Každopádně platí, že všude jinde se v těžkých časech dýchá hokejistům lépe.

A tak když Pacioretty teď čte o tom, že Vegas Golden Knights údajně zjišťovali, zda by o něj byl v NHL zájem a kolik je kdo ochotný nabídnout, nepohnulo to s ním. Mávl nad tím rukou, byly to pro něj mušky proti čelnímu sklu auta.

"Hrál jsem deset let za Habs, takže tyhle drby jsou pro mě slabým odvarem," pověděl zámořským novinářům. "Slyšel jsem mnohem horší věci... tohle je nic," dodal pro Las Vegas Review-Journal.

Paciorettyho předchozí štace naučila podobné věci neposlouchat. Zároveň ví, že případné rozhodnutí Zlatých rytířů stejně neovlivní

Bude si ovšem moct vybrat, kam nepřestoupí. Ve smlouvě má totiž klauzuli, která mu dovoluje vyjmenovat 10 klubů NHL, které by raději vynechal. Můžete vzít jed na to, že by mezi ně zařadil i Canadiens. Jedovaté poznámky v Montrealu rád přenechá jiným.

Vegas na každý pád potřebují někoho poslat o dům dál. Současný kádr se nevejde pod platový strop. Zhruba o milion dolarů. A tak se mluví také o možném trejdu Marca-Andrého Fleuryho a Jonathana Marchessaulta.

