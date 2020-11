Osmička draftu se dočkala vstupní smlouvy. Quinn má před sebou těžké rozhodování o dalším kroku

Buffalo Sabres podepsali v pondělí tříletý vstupní kontrakt s osmičkou letošního draftu Jackem Quinnem. Devatenáctiletý mladíček, který v uplynulé sezoně patřil k nejlepším střelcům OHL, se nyní bude muset rozhodnout, zda ještě rok setrvá v Ontario Hockey League, nebo se přesune mezi dospělé do AHL, kde zabojuje o svou vstupenku do NHL.

„Jack je Šavle,“ prohlásil vítězoslavně Kevyn Adams, generální manažer Buffala Sabres, když byl Quinn během letošního říjnového draftu vybrán. „Naši zaměstnanci odvedli kus práce, aby pochopili jeho hru. Je na něm vidět schopnost se stále ohromně zlepšovat. Čím víc jsme jej zkoumali, tím více jsme z něj byli nadšení.“

Slova, která Adams pronesl, by potěšila každého mladíčka, jenž se v draftu prosadil a byl některým z týmů vybrán. Nyní však Buffalo tato slova podpořilo i činy a udělilo Quinnovi tříletý vstupní kontrakt.

Podepsání vstupní smlouvy však, pochopitelně, ještě Quinnovi nezaručuje příležitost nastoupit do NHL. S ohledem na svůj vývoj naopak musí spolu s trenéry zvážit, zda se hodlá o první tým rvát už v příští sezoně v AHL, nebo se raději ještě na rok nevrátí do OHL, kde i přes svůj mladý věk už patří k mazákům.

Quinn se totiž do OHL v dresu Ottawa 67's dostal už v sezoně 2017/18, kdy odehrál 8 zápasů. V následující sezoně už nasbíral 61 startů s bilancí 12 branek a 20 asistencí. Minulá sezona však byla v jeho kariéře přelomová, když v 62 utkáních nasázel 52 gólů (byl druhým nejlepším střelcem ligy) a celkově posbíral 89 bodů. Svými čísly potvrdil, jaký velký talent v něm dřímá. A není divu, že se dostal do elitní desítky posledního draftu.

Krátce po draftu se zdálo, že další rok v OHL je pro Quinna samozřejmostí. Nyní je otázkou, jakým směrem se vydá. Mnohé může napovědět i kemp kanadské hokejové reprezentace, na kterém budou od 16. listopadu do 13. prosince vybíráni hokejisté pro mistrovství světa do 20 let, které se uskuteční na konci roku.

Proti setrvání v OHL hovoří především zákaz bodyčeků. Kontroverzní pravidlo nařídilo tamní ministerstvo a to není pro vývoj hráče, který by se mohl stát předním hokejistou NHL, vůbec ideální situace. „Věci se mění každý den, ale je to něco, o čem budeme i nadále diskutovat a co budeme monitorovat, protože by to mohla být hlavní překážka pro Jackův vývoj,“ uvedl Matt Ellis, který se v Buffalu stará právě o vývoj mladých nadějí.

