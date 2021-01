Otazníky kolem Kašeho. Zraněného Čecha nahradil Studnicka

Bez Ondřeje Kašeho se museli obejít Bruins v pondělním zápase s New York Islanders. Český útočník nedohrál předešlý duel s New Jersey poté, co byl ve druhé třetině zasažen do obličeje Milesem Woodem. Atakovaný hráč odešel do kabin a do hry se už nevrátil.

Hodně lidem zatrnulo.

Zranění je zatím formulováno jen v obvyklé obecné rovině jako v „horní části těla“. Bostonský tisk ale upozorňuje, že útočník při odchodu vrávoral. Hráčův bezprostřední stav vyvolával obavy. Kašeho historie stran otřesů mozku je velmi dobře známá.

Miles Wood appears to have sent Ondrej Kase to the dressing room pic.twitter.com/lyKvcTZ9u1 — Evan Marinofsky (@emarinofsky) January 16, 2021

První otřes utrpěl ještě na farmě Anaheimu v San Diegu. „Nahodil jsem puk do třetiny, pak už si pamatuju jen úryvky. Loket na hlavu. Čistý knockout. Ještě s odstupem několika dní mě bolela hlava,“ svěřoval se kdysi pro bezfrazi.cz. Další otřes utrpěl v říjnu 2018 už coby hráč Ducks. Celkově se píše minimálně o třech otřesech.

Kariéru kadaňského smolaře bohužel nelemují jen otřesy mozku. Má za sebou také vážné zranění ramene. Za poslední čtyři roky, kdy je stabilním hráčem NHL, odehrál v lize lig jen 204 zápasů. Ve druhém ročníku 2017-18 nastřílel v 66 utkáních 20 branek, od té doby se tomuto číslu především kvůli zdravotním potížím nepřiblížil.

Místo Čecha naskočil ve druhém útoku s Davidem Krejčím a Nickem Ritchiem Jack Studnicka. Jednadvacetiletý prospekt byl povolán už v souvislosti se zraněním Davida Pastrňáka, proti Devils ale do sestavy nominován nebyl.

„Celý život hrál centra, teď hraje křídlo. Dáme mu čas, aby si zvykl,“ slíbil Studnickovi trenér Bruce Cassidy. „Necháme ho, aby se přizpůsobil hře kolem mantinelů a nejezdil tolik dozadu, pokud je tam centr. Vrátí se ke Krejčímu, se kterým už hrál, takže by se měli znát.“

Kašeho stav zůstává otevřený. „Snad budeme vědět víc později,“ řekl Cassidy.

