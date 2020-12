Ottawa má další posilu. Přichází Stepan

Ambiciózní Ottawa hlásí další posilu, která má pomoci k vytouženému úspěchu. Z Arizony přichází díky výměně centr Derek Stepan. Coyotes na oplátku dostanou výběr v druhém kole nejbližšího draftu.

Třicetiletý Stepan má za sebou průměrnou sezonu, v níž odehrál 70 utkání a získal 28 bodů (10+18). Zahrál si také v play off, kde pomohl pěti body v devíti zápasech.

Senators získávají velice zkušeného hráče, jenž má za sebou deset sezon v NHL. Jednapadesátka draftu 2008 v lize odehrála za Rangers a Coyotes dohromady 845 zápasů, v nichž byla poměrně solidně produktivní. Posuďte sami, 479 bodů v základní části, dalších 54 v play off.

Stepan je již několikátou posilou, která značí, že Senators nemyslí na někdy, ale na teď. Kromě něj totiž do hlavního města Kanady zamířili například Matt Murray, Jevgenij Dadonov či Alex Galchenyuk.

„Zisk Dereka znamená, že do sezony jdeme se stabilní skupinkou centrů,“ řekl k výměně generální manažer Ottawy Pierre Dorion. „Hraje celoplošný hokej a prokázal, že je skvělý i v přesilovce a oslabení. Také přináší mnoho zkušeností.“

A co Arizona? Ta se pomalu pouští do přestavby, což naznačuje i tato výměna. Coyotes se totiž snaží získávat hlavně volby v draftu. Do toho příštího jdou s dvěma v druhém kole. První zatím nemají.

„Je důležité, aby tým šel vždycky dopředu. Vidíte to u kvalitních týmů. Prvně se musí získat výběry, pak zapracovat skauti a následně vznikne dobré mužstvo. Touhle cestou chceme jít,“ uvedl nový šéf Coyotes Bill Armstrong.

Armstrong však také nezapomněl Stepanovi poděkovat. Koneckonců, odchází jeden z lídrů týmu.

„Bude nám chybět. Přejeme mu jen to nejlepší. Makal za nás každý zápas a náš dres nosil s hrdostí. Jménem celé organizace bych mu chtěl poděkovat za práci, kterou tu odvedl,“ dodal.

Ještě by se hodilo dodat, že Stepan bude po sezoně volným hráčem, jelikož mu skončí šestiletá smlouva na 6,5 milionů dolarů ročně. V Ottawě tak bude hrát i o svou budoucnost.

