Ottawa se chystá oznámit nového kapitána, favority jsou Chabot s Tkachukem

Dva roky hraje Ottawa bez kapitána v týmu, tři roky hlídá dno Atlantické divize a i celé ligy. Nyní se realita pomalu začíná otáčet. Mladí hráči dospívají a začínají ukazovat svůj potenciál, jeden z nich dokonce dostane funkce týmového lídra. Promluvil o tom trenér D.J. Smith.

Ottawa je jedním ze sedmi týmů, který nemusí řešit kroky vedení NHL v čele s komisionářem Bettmanem o dohrávání letošní sezóny. Jelikož se nedostala mezi 24 nejlepších týmů soutěže, může přemýšlet nad ostatními záležitostmi, než je samotná hra.

A tou je například funkce kapitána.

Trenér D.J. Smith prohlásil v pondělním rozhovoru pro Postmedia News, že spolu s generálním manažerem Pierrem Dorionem probírali možnost jmenovat nového kapitána na příští sezónu. Jméno hráče, kterému bude na dres vyšito pověstné „céčko“, se ovšem nedozvíme zítra, vlastně ani za týden. Smith konkrétně určil časový údaj slovy „v následujících měsících“.

Je to již přes dva roky, kdy kanadský klub postrádá lídra v kabině. Od té doby, co Erik Karlsson odešel v září 2018 do San Jose, nejmenovalo vedení klubu nového kapitána a spoléhalo se pouze na role těch alternativních.

Předloni se s „áčkem“ na prsou vystřídala hned pětice hráčů. Matt Duchene, Mark Stone, Zack Smith, Bobby Ryan a Jean-Gabriel Pageau. Duchene a Stone odešli při trade deadline, zbylí tři zůstali alespoň do konce sezóny. V létě ale z klubu odešel i Zack Smith, jenž upřednostnil Chicago.

Jelikož se Bobby Ryan utápěl ve vlastních osobních problémech, vystřídal ho v roli alternativního kapitána Ron Hainsey, k němu se přidal také Mark Borowiecki. Jediný, jenž ve funkci z předchozího ročníku zůstal, byl Jean-Gabriel Pageau. Ovšem i on byl při uzávěrce přestupů vyměněn, a proto ke konci sezóny dostal na svůj dres o písmenko navíc Thomas Chabot.

Dle slov trenéra Smithe bude hledat trenérský štáb hráče, který je připraven ujmout se role lídra. Není definitivně dáno, že to bude hned na další sezónu, ovšem je velmi pravděpodobné, že půjdou ve stopách Edmontonu a Buffala a jmenují jednoho ze svých mladých hráčů. „Bavili jsme se o tom a máme spoustu otázek,“ komentoval situaci kouč Smith. „Je už teď někdo připraven? Nebo bude až příští rok? Budeme se o tom bavit celé léto. Chceme si být jistí, že jsme nic neukvapili.“

A právě Thomas Chabot, jenž si už funkci alternativního kapitána zkusil, je jedním z favoritů. Podepsal osmiletý kontrakt za osm miliónů ročně. Očividně s ním mají v klubu velké plány, stejně tak i opačně. Letos byl nejvytěžovanějším hráčem celé ligy, jeho čas na ledě dosáhl hranice 26 minut na zápas.

Brady Tkachuk je bezesporu jméno číslo dva na seznamu. Je to on, kdo dokáže strhnout celý tým, nebojí se chodit do situací po hlavě, navíc nezažívá příliš mnoho zápasů, ve kterých by nehrál dobře. To je na takto nízký věk obdivuhodné.

Je jasné, že kapitán bude lodivodem velmi mladé skupiny hráčů. Bude jedním z nich. Trenéři chtějí samozřejmě ze všech hráčů vymáčknout to nejlepší a takto důležitá role by někomu mohla svázat ruce. „Ano, pokud hráč nebude připravený, může to ovlivnit jeho hru,“ přiznal Smith. „Kapitán musí být člověk, který se nenechá strhnout průběhem zápasu a nevzdá se za jakéhokoliv stavu.“

Ottawa měla za posledních dvacet let pouze tři kapitány. Od roku 1999 do roku 2013 plnil tuto roli Švéd Daniel Alfredsson. Na jednu sezónu ho zaskočil Jason Spezza, poté přišly čtyři sezóny pod vedením Erika Karlssona. Kdo se stane desátým kapitánem historie organizace, zatím zůstává nejasné.

