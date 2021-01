Ovečkin nadšeně vítá Cháru: Pořád má sílu, je to dříč a šampion. Hodně naší obraně pomůže

Mohl zůstat u bostonských Medvědů. Jenže dost možná by mu zůstala role komparzisty, co si na ledě tu a tam střihne pár minut. "Počítali se mnou spíše jako s náhradníkem," přiznával. To nemohlo Zdenu Chárovi stačit. A tak přijal jinou výzvu. Sotva se dozvěděl o zájmu washingtonských Capitals, měl jasno. Stačilo pár dní a smlouva byla na světě. "Tuhle šanci jsem si nemohl nechat ujít," pověděl po podpisu s ambiciózním klubem z hlavního města USA.

Chára už má za sebou úvodní tréninkové dávky s Caps a na ostatní rychle přenesl svůj zápal pro hru.

Když se ho novináři ptali, jaké to je obléknout dres Washingtonu, okamžitě vystřelil: "Jsem z toho nadšený." Nezaváhal ani na zlomek sekundy, z nové štace má ohromnou radost. A přeje si všem dokázat, že i ve třiačtyřiceti letech může pravidelně hrát NHL.

."Dál mě baví vstávat brzy ráno, makat na sobě a chodit na led, tohle mě ještě nepustilo. Tu rutinu mám rád," povídá nejvyšší a nejstarší muž zámořské soutěže. "Pořád jsem hrdý na svou defenzivní činnost a jednou z mých největších předností zůstává hra v oslabení."

Přesně do takové situace by se Chára washingtonskému kouči Peteru Lavioletteovi hodil. Capitals pod Toddem Reirdenem ubránili v sezoně 2019/2020 82,6 procent přesilovek soupeře, což stačilo na šesté místo v NHL. Boston byl třetí, i díky Chárovi.

"V oslabení využívám své výšky a rozpětí paží, abych pokryl co nejvíce prostoru," pověděla dlouholetá opora Bruins pro NBC Sports. Jak ho Laviolette využije, ovšem nechává na zkušeném trenérovi, který s třemi mužstvy postoupil do finále Stanley Cupu a jednou pohár získal.

"Tohle je Peterův a Alexův (Ovečkinův) tým. Já jsem přišel, abych svými zkušenostmi co nejvíce pomohl. Ať už na ledě, nebo mimo něj. Chci tu dostat férovou šanci porvat se o minuty na ledě a zabojovat s kluky o Stanley Cup," míní Chára.

Noví spoluhráči ho vítají s otevřenou náručí. Třeba TJ Oshie je rád, že už nebude muset proti tvrdému a nesmlouvavému bekovi hrát. "Je dobré ho mít na své straně," řekl s úsměvem. Brenden Dillon si zase považuje, že se bude moct hrát vedle takové legendy.

BAH GAWD THAT'S ZDENO CHARA'S MUSIC! pic.twitter.com/OrUtQySTqA — Washington Capitals (@Capitals) January 5, 2021

A co kapitán Ovečkin? "Víte, kdybyste mi před třemi, čtyřmi lety řekli, že budu hrát v jednom mančaftu s Henrikem Lundqvistem a Zdenem Chárou, byl bych z toho fakt na větvi," pobavil reportéry. Poté zvážněl a ocenil Chárovy kvality.

"Má spoustu zkušeností, je to dříč a šampion. Chce hrát, chce vyhrávat. Pořád je velký a silný. Naší defenzívě hodně prospěje, dost toho kluky naučí. Vnáší do týmu novou energii, můžeme čerpat z jeho přístupu ke hře. Myslím, že pomůže nám všem," pověděl Ovečkin.

Cháru, autora nejtvrdší střely v dějinách NHL, čeká v mnohém výjimečná sezona. Přistoupil na skromnější podmínky, bude si zvykat na nové parťáky. Změnil město i klub, proti tomu bývalému nastoupí v základní části hned osmkrát. Tuhle rivalitu neřeší.

Žene ho něco jiného. "Mou motivací je všem dokázat, že stále mám na NHL."

Share on Google+