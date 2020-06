Ovečkin se nemůže dočkat. Mentálně i fyzicky je prý ve skvělé formě

Původně zůstal po přerušení soutěže ve Washingtonu, pak ale před narozením druhého syna přesunul rodinu do domu na Floridě. Prozatím tamtéž v Pembroke Pines trénuje a bruslí, společnost mu dělá několik dalších ruských hokejistů. Brzo by se měl ale vrátit do Washingtonu.

„Myslím, že je a bude připravený, až přijde čas se vrátit, abychom to oficiálně rozjeli,“ říká trenér Capitals Todd Reirden. „Kdy ho uvidíme, záleží na okolnostech, jak se všechno vyvine a jaké budou plány NHL.“

Ovečkin letos vybojoval svou devátou Maurice Richard Trophy, o níž se tento rok podělí s Davidem Pastrňákem. Už dlouho se připravuje se svým osobním trenérem Pavlem Burlačenkem, který přiletěl z Ruska krátce předtím, než byla sezóna přerušena.

„Zněl dobře. Je natěšený se vrátit. Ví, že máme šanci, ačkoli chápe, že bude všechno velmi nepředvídatelné,“ pokračuje Reirden. „Je to poprvé, kdy NHL něčím takovým prochází. On sám je mentálně i fyzicky ve formě. Jsme rádi, že může se svým trenérem, kterého znám dobře osobně, trávit celý ten čas.“

Někteří hráči Capitals už po skupinkách ve Washingtonu trénují. Ovečkin se připravuje na Floridě s Nikitou Zadorovem, Jevgenijem Dadonovem a mladým brankářem Rangers Igorem Šesťjorkinem. Fáze 3, kdy mají odstartovat tréninkové kempy, by měla začít 10. července. Fáze 4, tedy začátek předkol na tři vítězné zápasy, zatím pevné datum nemá.

Před přerušením soutěže Washington nehrál optimálně. Zhruba od poloviny února převažovaly v jeho zápise prohry nad vítězstvími. „Nebyli jsme dokonalí, ale líbilo se mi naše směrování, a co jsme dokázali předvádět, když jsme jeli na plný výkon. Klíčem bude vrátit k dobrým výkonům tak rychle, jak jen to půjde,“ dodal velitel washingtonské lavičky.

Zodpovědět bude potřeba hodně otázek. Třeba brankářský post. V přípravě prý dostanou šanci Braden Holtby i Ilja Samsonov, jenž měl v základní části lepší statistická čísla. V play off ale zřejmě vsadí klub na ostřílenějšího Kanaďana.

„Věřím mu. Líbila se mi jeho hra těsně před pauzou. Dostane první šanci,“ slibuje Reirden.

