Oživení pro extraligu? Rozehrát by se v ní mohl Joe Veleno

Nejen Filip Zadina? Třinec podle informací zámořských webů jedná o příchodu dalšího hokejisty Detroitu, mladého kanadského útočníka Joea Velena.

Detroitu začne příští sezona až v prosinci, do té doby by mohli někteří (nejen) jeho hráči zamířit do Evropy.

Rozehrát se by bylo moudré, vždyť pro Red Wings skončil ročník v březnu. A to je vážně dávno. Generální manažer Detroitu Steve Yzerman naznačil, že by proti této myšlence a priori nebyl.

Pořádnou komplikací ale mohou být astronomické sumy hráčských pojistek. Přesto by někteří hokejisté z NHL do Česka skutečně mohli zavítat.

Na veřejnost už se dostaly informace, že Karlovy Vary jsou v kontaktu hned se třemi hráči z NHL.

Hodně aktivní je také Třinec. Oceláři oficiálně potvrdili zájem o Filipa Zadinu, za oceánem navíc koluje informace, že by s sebou )mohl přivést i parťáka Joea Velena.

Pro Tipsport extraligu by to byla velká událost.

Veleno platil za jednoho z největších talentů poslední doby. Dokonce dostal výjimku, aby mohl hrát kanadskou juniorku už v patnácti letech. Tohoto privilegia se kromě něj dočkalo jen šest dalších hráčů: John Tavares, Aaron Ekblad, Connor McDavid, Sean Day a nedávno Shane Wright s Connorem Bedardem.

Hokejový vývoj Joea Velena se ale zpomalil. V juniorské QMJHL se od něj čekalo víc a na draftu 2018 se propadl až na 30. místo. Detroit se tehdy každopádně dost radoval, že na něj pracovitý centr ještě zbyl.

Dvacetiletý Veleno zatím na debut v NHL čeká. Loňskou sezonu strávil na farmě v Grand Rapids, kde v 54 utkáních získal 23 bodů (11+12). Na uplynulý ročník bude vzpomínat především díky kanadské reprezentaci – dvacítce totiž mohl ke zlaté medaili na mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci.

Z Moravskoslezského kraje má tedy parádní zážitky.

Vrátí se tam nyní, aby pomohl Třinci na startu sezony? A jsou vůbec informace zámořských webů pravdivé?

