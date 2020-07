Pastrňák už trénuje s mužstvem, Kaše zatím ne. Spoluhráči slibují kanonýrovi pomoc

V dlouhém rozhovoru s Ondřejem Novotným si během korona pauzy stěžoval, že tréninky doma v předsíni nejsou nic pro něj. Když už se dostal s kamarády znovu na led, příliš si ho neužil. Z preventivních důvodů musel kvůli kontaktu s nakaženým do karantény.

Stejný osud s ním sdílel Ondřej Kaše. Klub za to ústy Cama Neelyho oběma Čechům jemně vyčinil. „Byli bychom radši, kdyby dělali jiná rozhodnutí,“ řekl diplomaticky prezident Bostonu Bruins.

Včera večer zveřejnil oficiální server nhl.com, že se nejlepší střelec základní části (zní to hezky, že?) vrací do přípravy s mužstvem. V pondělí byl v Torontu na ledě. Poprvé od 15. července.

Trenér Bruce Cassidy řekl už předtím, že plánuje postavit Pastrňáka opět do první řady vedle Patrice Bergerona a Brada Marchanda, kde ho v přípravě dočasně nahradil Anders Bjork. Zatím není známo, zda se Pastrňák objeví ve čtvrtečním přípravném duelu s Columbusem.

Přestože ztratil důležité dva týdny, kdy mohl pracovat na návratu do formy, kouč Cassidy se vyjádřil tak, že očekává Pastrňáka v kondici potřebné pro play off. Nejbližší spoluhráči vyslovili během přípravy víru, že vzájemnou souhru obnoví rychle.

„Navážeme, kde jsme skončili,“ řekl Patrice Bergeron. „Bude si muset zvyknout na led, najít starý rytmus a načasování. Pomůžeme mu, jak jen to půjde. Ani ale nevím, jestli to bude potřebovat. Je to talentovaný chlap, vždycky to u něj vypadá snadno.“

„Může být trochu ztuhlý, nějaký čas do začátku ale ještě máme,“ dodal jeden z lídrů Bruins.

Další český útočník Ondřej Kaše zatím s Brostonem v Torontu není, připojit by se měl podle Bruce Cassidyho později. Také kadaňský odchovanec má za sebou jediný trénink s mužstvem, od 15. července na ledě se spoluhráči nebyl.

Mimo hru zůstal aktuálně rovněž Zdeno Chára, který čeká na výsledky nedělního testu.

