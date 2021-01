Pastrňák už trénuje. Vrátí se dřív, věří v Bostonu. A co Kaše?

Útočník David Pastrňák by mohl do kolotoče NHL naskočit dřív, než se původně očekávalo. Na oficiálních stránkách soutěže to uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Nejlepší střelec uplynulého ročníku NHL absolvoval v polovině září artroskopickou operaci kyčle. Předpokládaná doba rekonvalescence se odhadovala na pět měsíců, ale David Pastrňák se zotavuje rychle a vše nasvědčuje tomu, že se do hry vrátí dřív.

„Očekávám, že tento týden s námi bude trénovat ještě v červeném dresu pro hráče, který se má vyhnout kontaktu. A doufám, že už příští týden se zapojí do přípravy zcela naplno. Pak se uvidí, jestli je připravený hrát zápasy,“ hlásí šéf střídačky Bruins.

„V plánu návratu do hry je napřed. Jak moc, to se teprve uvidí. Bude záležet na tom, jak bude jeho tělo reagovat na souboje. Jinak ale rehabilitace pokračuje velmi dobře a do zápasů by se měl vrátit dřív než v avizované půlce února,“ dodává Cassidy.

Tomu chybí i další Čech Ondřej Kaše, který utrpěl v sobotním utkání proti New Jersey zranění v horní části těla. Kdy se z marodky vrátí? To kouč Bostonu momentálně nedokáže odhadnout. „Abych byl upřímný, nevím, jak dlouho nám bude chybět.“

Bruins nevstoupili do sezony optimálně, za tři zápasy dokonce nedali při hře pět na pět ani gól. Po výhře 3:2 v prodloužení na ledě New Jersey podlehli stejnému soupeři v nastavení 1:2 a naposledy ve stánku New York Islanders padli fotbalově 0:1.

