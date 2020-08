Pastrňák, Vrána nebo Palát. Kteří Češi zabojují o Stanley Cup?

Dlouho očekávaná chvíle se kvapem blíží, play-off startuje již dnes večer! Na ledě v Torontu a Edmontonu se budou prohánět i čeští hokejisté. Zvedne některý z nich nad hlavu stříbrný pohár?

David Pastrňák (24 let, útočník, Boston Bruins)

Společně s Alexandrem Ovečkinem byl nejlepším střelcem letošní zkrácené základní části. Česká republika momentálně v NHL nemá blyštivější hvězdu, Pastrňák se vypracoval v ligovou superstar. Čtyřiadvacetiletý útočník po dlouhé karanténě absolvoval pouhé tři tréninky s týmem, přesto na něj bude trenér Bruce Cassidy spoléhat. V Bostonu si velmi dobře pamatují loňské finále play off, čeká letos Pastrňáka společně s Davidem Krejčím vykoupení?

Zápasy: 70

Góly: 48

Asistence: 47

+/-: +21

Martin Nečas (21 let, útočník, Carolina Hurricanes)

Odchovanec žďárského hokeje se zranil na sobotním tréninku, následně vynechal exhibiční duel proti Washingtonu. Zatím se neví, kdy se Nečas vrátí na led, Carolinu první duel kvalifikačního kola čeká v sobotu. Český talent za sebou má průlomový rok, v němž se usadil v sestavě Hurricanes a odvděčil se 36 body (16+20). Minulý rok s Charlotte Checkers získal Calder Cup pro vítěze AHL, teď by mohl sbírat první zkušenosti ve vyřazovací části NHL.

Zápasy: 64

Góly: 16

Asistence: 20

+/-: -6

David Rittich (27 let, brankář, Calgary Flames)

Od perspektivního gólmana se letos čekalo, že převezme brankoviště Flames po Mikeu Smithovi a popasuje se s rolí jedničky. Jenže Rittich tak úplně nepřesvědčil a v některých fázích sezony dostával víc prostoru jeho zkušenější kolega Cam Talbot. V tuto chvíli není jasné, kdo se objeví mezi třemi tyčemi v prvním utkání proti Winnipegu, exhibici s Edmontonem si oba maskovaní muži rozdělili.

Zápasy: 48

Úspěšnost zásahů: 90,7 %

Průměr obdržených branek: 2,97

Michal Kempný (29 let, obránce, Washington Capitals)

Rodák z Hodonína v zámoří píše báječný příběh. Ze zdravého náhradníka v Chicagu se Kempný stal důležitou součástí obrany Washingtonu, s nímž před dvěma lety vůbec poprvé v historii oslavil zisk Stanley Cupu. I do letošního play off půjdou Capitals velmi silní, český zadák nejspíš začne v první formaci po boku Johna Carlsona.

Zápasy: 58

Góly: 3

Asistence: 15

+/-: +19

Petr Mrázek (28 let, brankář, Carolina Hurricanes)

Před rokem bouřlivě slavil postup Canes do play off, teď jeho týmu v cestě stojí ještě kvalifikační kolo. Mrázek je v podobné situaci jako Rittich, o místo v brankovišti zápolí s o čtyři roky starším Jamesem Reimerem. Kdo z nich bude krýt záda jednomu z možných černých koňů play off?

Zápasy: 40

Úspěšnost zásahů: 90,5 %

Průměr obdržených branek: 2,69

Dominik Kubalík (24 let, útočník, Chicago Blackhawks)

Česká kometa tohoto ročníku. Kubalík zažil nováčkovskou sezonu jako hrom, nasázel rovných třicet branek a vysloužil si nominaci na Calder Memorial Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Blackhawks od něj ve vyřazovací části čekají góly a explzeňský střelec svoji formu potvrdil – v přípravě proti St. Louis si připsal dva zásahy.

Zápasy: 68

Góly: 30

Asistence: 16

+/-: +2

Pavel Francouz (30 let, brankář, Colorado Avalanche)

Třicetiletý odchovanec Plzně za svým snem ušel opravdu velký kus cesty a letos sklízí plody své práce v Coloradu. Francouz si po boku Němce Grubauera zvykal na větší roli, a když se jeho parťák zranil, tak za něj spolehlivě zaskočil. Přestože jeho kolega disponuje většími zkušenostmi, tak se s ním aktuálně pere o post jedničky pro následující týdny. Ve středu odchytal téměř polovinu klání proti Minnesotě a neinkasoval.

Zápasy: 34

Úspěšnost zásahů: 92,3 %

Průměr obdržených branek: 2,41

Jakub Voráček (30 let, útočník, Philadelphia Flyers)

Letci před přerušením hráli nejlepší ročník od sezony 2011/12 a v play off by také mohli dojít daleko. Mezi nejzkušenější borce v pensylvánském celku bude patřit i Jakub Voráček, pro kterého půjde o šestou účast ve vyřazovací části v kariéře v NHL. Pomůže vousatý útočník Philadelphii k většímu úspěchu?

Zápasy: 69

Góly: 12

Asistence: 44

+/-: +14

Ondřej Palát (29 let, útočník, Tampa Bay Lightning)

Bolts každoročně disponují obrovsky silným mančaftem, o to obdivuhodnější je, jak velkou roli v něm Palát hraje. Devětadvacetiletý forvard se letos zlepšil i po střelecké stránce, ve zkrácené základní části nastřílel nejvíce branek za poslední tři roky. V exhibičním zápase s Floridou se v první útočné formaci blýskl třemi asistencemi.

Zápasy: 69

Góly: 17

Asistence: 24

+/-: +25

Jakub Vrána (24 let, útočník, Washington Capitals)

Před nucenou pauzou prožíval životní rok a nejspíš by atakoval hranici třiceti branek. Vrána se od draftu vyprofiloval ve výborného střelce a v sestavě Capitals má pevné místo. Mužstvo z hlavního města Spojených státu tak i díky němu patří mezi největší favority na zisk slavné trofeje.

Zápasy: 69

Góly: 25

Asistence: 27

+/-: +3

Další hráči

Tím ale výčet Čechů, kteří se zapojí do letošní vyřazovací části nekončí. Na jedinečný turnaj se těší například Filip Chytil, který ve středu gólem korigoval skóre v zápase proti New York Islanders. O místo brankářské dvojky Capitals zase bojuje Vítek Vaněček, v novém dresu bostonských Medvědů se touží ukázat Ondřej Kaše. Na kompletní seznam našich hokejistů se můžete podívat níže.

Čeští hokejisté ve vyřazovací části NHL

Boston Bruins: David Pastrňák, David Krejčí, Ondřej Kaše, Jakub Zbořil, Dan Vladař

Calgary Flames: David Rittich

Carolina Hurricanes: Martin Nečas, Petr Mrázek

Chicago Blackhawks: David Kämpf, Dominik Kubalík

Colorado Avalanche: Pavel Francouz

Dallas Stars: Radek Faksa

New York Rangers: Filip Chytil, Libor Hájek

Philadelphia Flyers: Jakub Voráček

Tampa Bay Lightning: Ondřej Palát, Jan Rutta

Vegas Golden Knights: Tomáš Nosek

Washington Capitals: Jakub Vrána, Radko Gudas, Michal Kempný, Vítek Vaněček

