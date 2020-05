Patrik Laine se těší na restart sezony, ale říká: Možná budu hrát hrozně

Od doby, kdy se v hokejových arenách zastavil život, už uběhly více než dva měsíce. Všichni hokejisté momentálně netrpělivě vyhlížejí návrat sportu, kterému zasvětili život. Výjimkou není ani Patrik Laine.

Finský kanonýr stejně jako jeho kolegové čeká, kdy se bude moct znovu postavit na brusle. „Ale možná budu hrát hrozně, vždyť jsem dva měsíce nebruslil. Vždycky je těžké se vrátit po dlouhé době, kdy jste nebyli na ledě,“ řekl Laine v pátek při videohovoru s reportéry.

Návrat po delší pauze může leckomu dělat problémy, dvaadvacetiletý útočník ale věří, že se do tempa dostane poměrně rychle. „Pokud budeme mít tréninkový kemp nebo něco takového, tak si myslím, že to bude dobré play off. Všichni jsou odpočatí a doufejme, že zdraví,“ prohodil rodák z Tampere.

V posledních dnech celý hokejový svět s napětím sleduje variantu, podle které by vyřazovací část mělo hrát až 24 týmů. Přímo do play off by se tak měly kvalifikovat pouze čtyři týmy z každé konference, zbývajících šestnáct by čekalo předkolo na tři vítězné zápasy.

„Chci pouze hrát, nezáleží mi na formátu, o kterém rozhodnou,“ pravil Laine na tohle téma. „Pořád je to hokej, tenhle formát mi nevadí. Není to pro mě problém.“

Součástí zbytku letošní sezony by nejspíš byly i dlouhé měsíce strávené v karanténě na hotelu. Ani to ale mladý útočník nevidí jako překážku. „Musím si vzít počítač, abych mohl hrát nějaké hry. Bude to nuda, ale pokud díky tomu budeme moct hrát letos v létě hokej, tak jsem s tím v pohodě.“

Laine byl po minulém ročníku často kritizován, zejména pak za svou defenzivní hru. Kromě toho si v létě příliš nepomohl komentáři na adresu svých spoluhráčů, kdy požadoval, aby nastupoval jen s těmi nejlepšími.

Přes to všechno prožíval skvělý ročník: v 68 utkáních nastřílel 28 gólů a přidal 35 asistencí (nejvíc v kariéře). „Letos jsem udělal několik velkých kroků, zejména ve všestrannosti mojí hry. Je to poprvé v mojí kariéře, kdy jsem měl víc asistencí než gólů,“ zmínil Laine.

„Moje hra byla víc konzistentní, byl to dobrý rok. Škoda, že jsme sezonu museli zastavit.“

Čtěte také:

NHL Combine testy v Praze. Kdo si je vyzkoušel?

O co NHL hraje? Milióny od televizních společností mohou ovlivnit tuto i příští sezónu

Share on Google+