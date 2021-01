Pavel Zacha vstřelil první branku v sezoně! Neztratili se ani další Češi

Nejslavnější hokejová liga světa pokračovala v neděli celkem jedenácti utkáními, do nichž zasáhlo hned patnáct českých a slovenských hráčů. Svou první branku v letošní sezoně vstřelil Pavel Zacha. Neztratili se ani další hokejisté.

Dvě sekundární asistence si připsal Filip Hronek, bodovali však i Tomáš Hertl, Dominik Kubalík a Jakub Vrána. Velmi dobré utkání odchytal Vítek Vaněček, jenž předvedl celkem 45 úspěšných zákroků.

Přehled českých a slovenských hokejistů:

CHICAGO BLACKHAWKS vs. DETROIT RED WINGS 6:2

Dominik Kubalík (CHI) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:46

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:35

Filip Hronek (DET) – 0+2, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:12

WASHINGTON CAPITALS vs. BUFFALO SABRES 3:4 sn

Vítek Vaněček (WSH) – 45 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93.8%, odchytal 65:00

Zdeno Chára (WSH) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 22:37

Jakub Vrána (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:50

Richard Pánik (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:50

CALGARY FLAMES vs. TORONTO MAPLE LEAFS 2:3

Dominik Simon (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:55

ARIZONA COYOTES vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS 0:1

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41

NEW JERSEY DEVILS vs. NEW YORK ISLANDERS 2:0

Pavel Zacha (NJD) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:04

PITTSBURGH PENGUINS vs. NEW YORK RANGERS 3:2

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 08:23

ANAHEIM DUCKS vs. COLORADO AVALANCHE 3:1

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

ST. LOUIS BLUES vs. LOS ANGELES KINGS 3:6

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

MINNESOTA WILD vs. SAN JOSE SHARKS 3:5

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:55

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:20

DALLAS STARS vs. NASHVILLE PREDATORS 3:2

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:43

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45

WINNIPEG JETS vs. EDMONTON OILERS 3:4

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

