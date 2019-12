Petr Adler: Anton Forsberg naštval generální manažery

Většina mužstev NHL se začíná ve veškeré tichosti ozývat, že posuzování smluv tzv. nezávislými soudci (arbitráž) jim začíná jít na nervy, a že mají dvě možnosti: buď se změní celá situace novou kolektivní smlouvou s hráčskými odbory NHLPA, nebo budou tuhle záležitost sabotovat.

To by bylo poměrně jednoduché: stačí, aby hráči, který je omezeně volný (RFA, neboli restricted free agent) po uplynutí současné smlouvy neposlali tzv. kvalifikující nabídku.

Ano, z takového hráče se vzápětí stane hokejista volný zcela neomezeně (UFA, tedy unrestricted free agent). Může začít zjišťovat, jakou má skutečnou tržní cenu. Může se zkusit domluvit s kýmkoliv, včetně svého původního klubu, ovšem za jiné peníze, než ty, na které by zněla kvalifikující nabídka: ta totiž s sebou nese některá omezení.

Jsou ale okamžiky, kdy se to mužstvům vyplatí, řeklo několik generálních manažerů. Několik hráčských zástupců už potvrdilo, že ano, že jim generální manažeři řekli předem, že uvidí-li sebemenší náznak, že hráč, kterého zastupují, bude chtít jít k arbitráži, nedostane opravňující nabídku a může se jít klouzat kamkoliv se mu zachce.

Důvod je prostý: generální manažeři tvrdí, že tzv. nezávislí arbitři se sice zčásti řídí hokejovými statistikami a porovnáními s jinými hráči v podobném postavení, jenže mnohem více platí vyřídilka hádajících se stran. Jinak si nedovedou vysvětlit, že švédský brankář Anton Forsberg (na snímku v lepších časech, kdy hrával v NHL za Chicago Blackhawks) odešel od arbitráže s jednocestnou smlouvou, aniž by v předchozí sezóně odehrál třeba jediný zápas v NHL.

Forsberg, který přišel ke Carolina Hurricanes výměnou od Chicago Blackhawks, žádal jednocestných (one-way) 833 tisíc dolarů. Mužstvo mu ale na druhé straně nabízelo 700 tisíc za pobyt v NHL, a 70 tisíc mzdy na farmě, tedy tzv. smlouvu dvojcestnou (two-way).

Forsberg odehrál v sezóně let 2017-2018 celkem 35 utkání v barvách Chicago Blackhawks. Další sezónu strávil v brance farmy Chicago Blackhawks (Rockford IceHogs). Sezónu 2019-2020 zahájil na farmě Caroliny u Charlotte Checkers. Pokud jde o kariérní vzestup, má dost smůlu: v Raleigh jsou před ním Petr Mrázek a James Reimer.

Pokud jde o výplatu, Forsberg se spolehl na výřečnost svého zástupce Miky Rautakallia. Moudré rozhodnutí.

Až na to, že právě Forsbergova nová mzda rozčilila spoustu generálních manažerů nad přijatelnou míru.

Jak to tedy je

Kvalifikující (přeloženo do češtiny: opravňující) nabídka musí odpovídat obsahem tzv. standartni hráčské smlouvě (SPC, doslova Standard Player Contract), s platností jedné sezóny. Arbitrážní řízení posuzuje právě tuto nabídku, ovšem pouze v tom případě, že hráč má odslouženo dost, aby měl nárok na arbitráž.

V podstatě je to tak, že mužstvo, které nabídne takovou smlouvu, získává právo tzv. prvního odmítnutí, když nějaké jiné mužstvo hráči nabídne něco lepšího. V případě, že to nechá ležet, putuje hráč jinam, a původní mužstvo získává náhradu v dalších vstupních výběrech nováčků (entry draft).

Když odmítne opravňující nabídku hráč, zůstává volný pouze omezeně, a práva na jeho hokejové služby si nadále podrží jeho dosavadní mužstvo.

Jak už řečeno, jestli původní mužstvo nedá hráči opravňující nabídku, hokejista je rázem naprosto volný.

Částky pro opravňující nabídky smluv se počítají ze současné základní výplaty (mzda na úrovni NHL, minus příplatky za podpis - signing bonus). Nesmí být nižší než tzv. nejnižší povolená mzda té které sezóny.

Ovšem: opravňující nabídku nemůže dostat každý hokejista, kterému vypršela smlouva.

V první řadě, hráč musel v posledních třech sezónách odehrát celkem alespoň 180 utkání. Brankářům se za odehraný započítává každý zápas, kdy jsou na střídačce ve výstroji, připraveni zaskočit za kolegu, který nastoupil na začátku (starter).

V předcházející sezóně musel hráč odehrát alespoň 60 utkání.

A poslední, neméně zajímavá, podmínka: v případě, že mužstvo zapsalo v právě skončené sezóně hráče na seznam volných (waiver), nestalo se mu, že by prošel, aniž by si ho vybral někdo jiný (clear waivers).

Kdo smí k soudu

Arbitráž v NHL vznikla po výluce let 1994 až 1995. Aby měl právo být slyšen nezávislým soudcem, musí mít hokejista odehrány čtyři roky v NHL. Hráčům, kteří podepsali první smlouvu s mužstvem NHL po dosažení věku 20 let mají úlevu o rok.

Obě strany předloží své představy o případné dohodě. Po vstupu do jednací síně obě strany vysvětlí své důvody. Ovšem: mohou jednat až do okamžiku, kdy stanou před nezávislým soudcem. Takže se často stává, že původně protivné strany vstoupí do síně ruku v ruce, aby soudci oznámily, že jdou spolu na snídani (přesnídávku, oběd, čaj o páté, večeři, panáka, kafíčko, nehodící se škrtněte), neboť se právě dohodly.

O arbitráž mohou žádat i mužstva, avšak musí tak učinit do 48 hodin po závěrečném hvizdu posledního finálového zápasu Stanleyova poháru. Mužstva mohou hráče poslat k arbitráži pouze jednou během jeho celé kariéry, a hokejista nesmí v takových případech dostat méně než 85 procent mzdy, kterou dostával v předchozí sezóně.

Hráči mohou o arbitráž žádat kolikrát se jim zachce.

Rozhodnutí musí padnout do 48 hodin po ukončení jednání. Mužstvo má právo označit rozhodnutí za nepřijatelné, a nepřijmout je (v angličtině se tomu říká walk away). Hráč může teoreticky zvolat neblázněte, však se snad nějak ještě domluvíme, ale prakticky tahle situace znamená, že hráč může rozhlásit všem, které to zajímá, že je zcela volný.

Co se smí předložit co důkazy:

Záznam hráčových celkových výkonů, včetně statistik ze všech předchozích sezón. Záznamy o zraněních, chorobách a vůbec o počtu odehraných utkání. Jak dlouho je hráč u mužstva a v NHL vůbec. Hráčův celkový přínos k úspěchům nebo neúspěchům mužstva. Hráčovy schopnosti co vůdce a jeho všeobecná obliba mezi obecenstvem. Výkony a mzda kteréhokoliv jiného hráče NHL, o němž se ta nebo ona strana domnívá, že se dá srovnat s výkony a mzdou účastníka sporu.

A pak jsou věci, které se předkládat nesmí:

Mzda a výkony přijatelně srovnatelného hráče, který svoji současnou smlouvu uzavřel co neomezeně volný. Posudky (testimonials), záznamy na videu nebo novinářské články či zprávy. Zprávy o hospodářské situaci mužstva. Mzdový strop a stav mzdového fondu mužstva.

Komu vyhovuje arbitráž více?

Hráčům: když mužstvo nepřijme rozsudek, jsou volní jako ptáci. Mohou své služby nabízet těm, kteří jim nabídnou modré s nebe.

Jediná nevýhoda: když rozhodnutí soudce nepřijmou oni, o jejich dalším osudu rozhoduje mužstvo, s nímž se nedokázali domluvit. Může je dokonce vyměnit někam, kam se hráči vůbec nechce. I když měl v právě uplynulé smlouvě doložky o výměnách či stěhování pouze se svým souhlasem, ta smlouva už vypršela, teď se bavíme o nové.

U soudce se mluví o opravňující nabídce, a ta musí být v částce vyšší, než byla hráčova předchozí mzda.

Ale: generálním manažerům hrozně vadí, že se nezávislí soudci chovají tak děsně nezávisle, že klidně vydávají rozhodnutí, která jim nesedí.

To může být z mnoha důvodů. Nařízená mzda posune hráče na vnitřním žebříčku mužstva někam, kam (podle vedení) nepatří. Nebo jim způsobí bolesti hlavy, protože s novou mzdou najednou překračují mzdový strop. Jak zmíněno shora, tohle se před soudcem nesmí zmínit. A i kdyby se to zmínilo, soudce by jen pokrčil rameny. V nejhorším by mužstvu vyspílal, případně mu napařil pořádkovou pokutu.

Když mužstvům následná ztráta hráče, kterému nedali opravňující nabídku, nevadí, protože mají ve výhledu někoho nejméně stejně dobrého a nejspíše lacinějšího, je to jedna věc.

Horší je, když jim to vadí. I přesto ale dnes nejméně třetina generálních manažerů NHL soudí, že raději než být ve spárech nezávislých soudců, kterým jsou jejich mužstva lhostejná, a kterým je také jedno, že svými rozhodnutími bourají pečlivě vybudované hospodaření jim svěřených podniků, to už je lepší vzít osud (svůj i mužstva) pevně do vlastních rukou.

Risk je zisk, říkají, a kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také nic nezíská.

Zcela neúřední názor NHLPA: tohle se nám zatraceně nelíbí, jenže tady nic nenaděláme. Kolektivní smlouva na nic takového nemyslela, a je otázka, zda na to bude myslet ta nová. Závěr odborového názoru: tenhle most překročíme, až k němu dojdeme.

Přeloženo: jestli si generální manažeři myslí, že tohle jim projde jen tak, měli by začít myslet znova.

