Petr Adler: Arizona, Arizona, to je silných mužů zóna

Arizona Coyotes údajně porušili pravidla NHL tak dokonale, že je to bude stát nejméně pět miliónů dolarů. Pouštní psi prý (ale vlastně určitě) podrobili zkouškám tělesné zdatnosti mladé hráče, kterých se bude týkat letošní vstupní výběr NHL, a to se nesmí.

Podle nejnovějších zpráv mělo jít o nejméně dvacet mladíků. Tyhle zprávy sice nepopírá nikdo z vedení NHL a Coyotes na jedné straně, a vedení severoamerických dorosteneckých soutěží na straně druhé, avšak nikdo z nich je také nepotvrzuje.

V případě, že se obvinění potvrdí, stanovy NHL určují, že provinivší se mužstvo zaplatí pokutu nejméně 250 tisíc (amerických) dolarů za hráče. Bylo-li těch zkoušených hráčů opravdu dvacet, to máme, to máme, to máme hodně. Přesněji: to máme pět miliónů.

Jak říká zpráva ze soboty 1. února, šlo údajně vesměs o hráče, kterých se bude týkat letošní vstupní výběr (entry draft), který letos uvidí montrealský Bell Centre 26. až 27. června. Podle pravidel NHL (a smluv mezi NHL a severoamerickými juniorkami) smí být vyhlédnutí nadějní hráči zkoušeni nejdříve během tzv. průzkumných zkoušek (scouting combine), letos 1. až 6. června v Buffalu.

Zajímavé je, že samotní Kojoti obvinění zatím nepopřeli: Jsme si vědomí těchto zpráv. Věc jsme probrali s NHL a v této chvíli nebudeme mít dále co dodat.

Takhle to napsali na svém twitterovém účtu. A od té doby zarytě mlčí.

Co se ví a neví

Jinak se toho o věci moc neví. Snad jen tolik, že Ontarijská hokejová liga (OHL), Západní hokejová liga (WHL) a Québecká hlavní juniorská hokejová liga (QMJHL) rozeslaly všem svým mužstvům elektronickou poštou výzvu, aby ohlásily (a i nadále hlásily) podobná setkání. Dostály sdělení několika mužstev, že ano, k takovým setkáním s jejich hráči došlo. Není přesně známo, kolik mužstev hlásilo takhle cílený zájem arizonských, ze kterých z těch tři jmenovaných soutěží byla ona mužstva, případně, zda se takhle zajímala i jiná mužstva NHL.

Zájem Kojotů o co nejpřesnější znalosti mladých hráčů je poměrně pochopitelný. Letos budou mít v prvních třech kolech jenom jednu možnost výběru. Místo v prvním kole vyměnili do New Jersey Devils za Taylora Halla, zatímco loni v létě odeslali do Denveru místo ve třetím kole, když od Colorado Avalanche získali Carla Soderberga. Není tedy divu, že si nepřejí šlápnout vedle.

Vyšetřování, zda (nebo jak přesně ) vlastně Coyotes porušili zákony NHL, se ale nyní dostalo na nové pole: do rukou právníků. Ti v každém případě zaručí, že se bude vyšetřovat tak dlouho, aby se nenaštval poměrně nový vlastník mužstva, miliardář kubánského původu Alex Meruelo (na snímku).

Konkurence? Jaká konkurence?

Za nepříliš dávných času se mužstva NHL neomezovala na posílání skautů, aby sledovali mladé hráče v mládežnických soutěžích. Když se jim některé zprávy zdály být dostatečně poutavé, posílali tu a tam na utkání, v nichž ti mladíci hráli, také členy svých realizačních týmů, jak se tomu dnes říká v bohaté a ryzí češtině. Tito členové měli za úkol vyzkoušet, zda nadějní mladíci mají naději na zářivou budoucnost v nejvyšší soutěži. A tak s nimi mluvili, aby zjistili jejich názory a schopnosti samostatného myšlení, a tak je posléze proháněli skrz nejrůznější tělocvičná nářadí, aby viděli, jak jsou na tom tělesně.

Nikdo se nijak moc nedivil. Ostatně, NHL je podnik postavený na neúprosné konkurenci: vyhrát může jenom jeden, ostatním, alespoň v onom daném ročníku, sklapne.

Není moc dobře známo, komu to vlastně vadilo. Ví se jen, že před lety NHL oznámila tehdy zrovna schůzujícím generálním manažerům, že tyhle srandičky musí skončit.

Očití svědci s nadšením vzpomínají, jak tehdejší šéf New Jersey Devils Lou Lamoriello zdvořile zvedl ruku, aby položil zvídavou otázku: a kolik nás to bude stát na pokutách, když od této praxe neupustíme?

Přítomni se po sobě podívali se znaleckými úsměvy: oddělení skautů Devils měla tenkrát nejvyšší rozpočty ze všech mužstev ligy. A v té chvíli jim také došlo, že když pravidla někdo poruší, liga si asi dupne hodně nahlas.

Podobná výměna názorů nastala, když tehdejší generální manažer Buffalo Sabres Tim Murray řekl, že tedy dobrá, že klidně zaplatí pokutu. Vzápětí se dozvěděl, že pokuta bude činit čtvrt miliónu dolarů na hráče, a než stačil zareagovat, sdělil mu jeho majitel velice nesmlouvavě, že ho nesmí ani napadnout takhle utrácet.

Jak zní zákon

Pravidla, která měli údajně porušit Arizona Coyotes, jsou poměrně jednoduchá.

Do rána po ukončení průzkumných zkoušek (scouting combine), které se letos budou konat od 1. až do 6. června v Buffalu, se nesmí konat žádné zkoušky tělesné zdatnosti. Před touto událostí, ale také během ní, mohou probíhat pohovory s vedeními mužstev a psychologické zkoušky mladých adeptů. Nic víc.

Po skončení zkouškového týdne v Buffalu platí zase zákaz zkoušek tělesné zdatnosti mladíků, kteří se zúčastnili. Už jsou vyzkoušení, jestli jste se nedívali, vaše chyba.

Po skončení zkoušek v Buffalu smí mužstva zahájit zkoušky tělesné zdatnosti hráčů, kteří nebyli do sídla Sabres v KeyBank Center pozváni.

Mužstva také od této chvíle smí podrobit lékařským prohlídkám, psychologickým zkouškám a všeobecným pohovorům všechny hráče, jak ty, kteří prošli Buffalem, tak ty ostatní.

To jsou pravidla, která vedení NHL ospravedlňuje velice jednoduše: aby byla soutěž spravedlivá (v domorodé řeči: fair), musí mít všichni zúčastnění na startovní čáře stejné podmínky. Stejně, jako třeba mzdový strop platí pro všechny, tak pro ně musí platit pravidla, jak zjišťovat schopnosti hráčů, kteří by se mohli stát v budoucnu jejich členy.

Tohle je hodně teoretická odpověď. Přinejmenším proto, že každé mužstvo má jiný rozpočet, podle toho, kolik chce nebo může utratit jeho majitel, rozdíly mezi schopnostmi generálních manažerů při výběru hráčů jsou někdy až neuvěřitelně propastné, o schopnostech koučů nemluvě. Prostě: vytvořit naprosto stejné podmínky pro všechny (tady se tomu říká level playing field) je úkol hodný Dona Quixota a jeho souboje s větrnými mlýny.

Ovšem, teď, když se věc dostala do rukou právníků, nás čeká záplava výkladů těch samých pravidel ze všech stran.

Je známo, že někteří se už dnes chytli poznámky Tommyho Robertse, široce známého odborníka a poradce přes otázky posilování, cvičení a udržování kondice, který se údajně zúčastnil několika podobných setkání Coyotes s juniory. Ten prohodil, že jeho zákazník předem upozornil pozvané hráče, aby se dostavili ve cvičebních úborech.

Nebyli by to právníci, kdyby se okamžitě nezačali hádat nad otázkou: no a?

Zločin a trest

Komisař NHL Gary Bettman může, jak řečeno, mužstvu napálit pokutu nejméně čtvrtky miliónů dolarů za jednoho hráče. Může to také přisolit odebráním nějakého místa v některém z nejbližších vstupních výběrů (entry draft).

Liga ovšem nebude chtít naštvat pětapadesátiletého miliardáře Alexe Meruela, který je dnes většinovým vlastníkem Coyotes. Stal se jim poměrně nedávno, a nějaký nehorázně přísný trest by mohl způsobit, že by začal dupat, kopat a křičet.

Totiž: Meruelo se sice narodil v New Yorku, ale je synkem rodičů, kteří prchli z Kuby před Fidélem Castrem a jeho představou zemského to ráje na pohled.

Starší Meruelové v Kalifornii založili krám se svatebními potřebami (každý se nejméně jednou ožení, a každá se nejméně jednou provdá), pak zkusili se střídavými úspěchy nakupovat a prodávat reality, a mladý Alex usoudil, že by to mohl zkusit také. Koupil kousek pozemku, o němž tou dobou nikdo netušil, že po něm zatouží obří obrovská obchodní síť jménem Walmart. A ve svých dvaceti se stal milionářem.

Dnes je Alex Meruelo miliardářem, jehož zájmy se rozprostírají od realit přes sdělovací prostředky, restaurace, zábavní podniky, hazard, až k profesionálnímu sportu.

NHL je ohromně ráda, že Coyotes jsou dnes konečně v rukách vlastníka, jemuž nehrozí krach. Po letech nejistot by liga byla ráda, kdyby konečně zůstalo v Arizoně u nějakých jistot.

Jenže: jestli se nakonec prokáže, že ani právníci nedokázali popřít, že arizonští porušili pravidla, bude se muset něco stát. Jistě, bude to úsměvné, až komisař sdělí majiteli, tedy svému zaměstnavateli, že ho tresce, ale, jak se na tuto otázku ozvalo z kanceláří ligy: hele, majitelé si nás najali, abychom dohlíželi na dodržování pravidel. K tomu patří i tresty, které jim napaříme podle pravidel, která si oni sami odsouhlasili.

To ovšem může nakonec znamenat, že se majitel poptá na autora toho nápadu s předčasným zkoušením, a trest v nějaké podobě přenese na něj.

Generální manažer John Chayka se asi bude bránit: a co jsem měl dělat?

Otázka zní, zda tahle omluva Meruela uklidní, až uvidí, že je (nejméně) o pět miliónů dolarů chudší, a nemá z toho nic než ostudu.

