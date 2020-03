Petr Adler: co s načatým večerem? ptají se hráči NHL

Hokejisté NHL stojí před otázkou: co teď? Jejich zaměstnavatel NHL jim přerušil kvůli nebezpečí nákazy tzv. koronavirem sezónu na dobu neurčitou, jejich odbory NHLPA s tím krokem souhlasí. V zákulisí ale drnčí telefony a do schránek patřičných papalášů dopadají spěšné e-maily horečného vyjednávání mezi ligou a odbory: co se bude smět, a co ne?

Podle zákulisního sdělení by se hráči měli dozvědět nejpozději během dvou dnů, ale možná už v pátek, co bude.

Liga i odbory jednají hlavně s odborníky v otázce všeobecné hygieny a veřejného zdraví. Současně také hovoří s epidemiology. A navíc s pojišťovnami.

Kupříkladu: špičkoví sportovci vědí, že kdo chvíli stál, ten stojí opodál. Roztahovat se doma na válendě a čučet na bednu se jim zajídá: seriály jsou převážně tak pitomé, že přímo kouzelně odradí i nejunuděnější diváky, ve zprávách se nemluví o ničem než o koronaviru, tedy o důvodu jejich vynucené nečinnosti, a to je otrava.

Mužstva je požádala, aby každý odešel do svého příbytku a nescházel se se spoluhráči, dokud nebude jasné, že ani jeden z nich není nakažen.

Na svá pracoviště nesmí ani páchnout. Tady se mluví nejen o zevrubné desinfekci každého šroubku v každé hale, ale také každého, třeba sebemenšího, kousku výstroje, suspensory počínaje a kdo ví, čím konče.

A po ukončení desinfekce se bude ještě nějakou dobu (údajně nejméně dva týdny) čekat, aby se čistota hal i hráčských výstrojí prověřila znovu.

V každém mužstvu je navíc alespoň po jednom hráči, který hraje někde, zatímco jeho rodina bydlí jinde. V tuto chvíli se po něm chce, aby se nehýbal z města, kde je zaměstnán. Toto nařízení je zatím nesmlouvavé. Ne, žádné výjimky. Kdyby nebylo přerušení soutěže, také byste za nimi nemohl jezdit, jak se vám zachce.

Podobně jsou na tom hráči z jiných částí světa, zvláště Evropy: odletí-li na dobu přerušení soutěže do staré vlasti, může se jim stát, že se nedostanou zpátky včas. Amerika sice zarazila přílety z Evropy, avšak učinila výjimku pro své občany a tzv. osoby s povolením ke stálému pobytu (legal permanent resident, zkráceně LPR). Ovšem: ti musí všichni a bez výjimek po příletu projít vyšetřením, a i v případě, že bude výsledek záporný, tedy, že se na nich nenajde žádná nákaza, budou muset setrvat v povinné dvoutýdenní karanténě.

Toto nařízení zatím platí třicet dnů, ale americký president Dionald Trump je může kdykoliv, na doporučení odborníků v oboru nakažlivých chorob, prodloužit.

Jak zůstat ve formě

Dnešní hráči nepřicházejí do tréninkových táborů nad váhu v naději, že se během těch několika týdnů dostanou do formy. Naopak: přichází už ve špičkové formě, a u všech mužstev dochází k tomu, že si hráči nejméně dva týdny před prvním úředním tréninkem pronajímají haly (za své), kde trénují sami. Většinou na ta místa nepřijde ani nikdo z vedení mužstva (včetně realizačního týmu), aby je pozdravil. Jedinou výhodou je, že si většinou mohou vzít (a vezmou) na pracovištích svoji pravidelnou výstroj. Tak tahle poslední záležitost, s tím používáním výstroje, kterou mají na stadiónu, je prozatím v nedohlednu.

Je tu ale další otázka: jak mají trénovat spolu, když se mají jeden druhému vyhýbat?

A navíc, jak řečeno, tady vstupují do hry pojišťovny: co když se hráč při takovém neúředním tréninku zraní? A co když je už nakažen? Nebo: co když se nakazí oním virem, a všichni budou podezírat, že se nakazil právě tam?

Hráči mohou docházet do tělocvičen, kde mohou trénovat na suchu, ať už běhat nebo zvedat činky, někteří dokonce mají tělocvičné nářadí doma, ale oni potřebují bruslit, a pokud možno, potřebují bruslit společně se svými spoluhráči.

Kancelář ligy počítá s tím, že dá všem mužstvům a všem hráčům do ruky písemné pokyny nejpozději před koncem tohoto týdne.

V sezóně let 2014-2015 se NHL potýkala s náletem příušnic. Choroba postihla několik mužstev (Minnesota Wild, St. Louis Blues, Anaheim Ducks, Pittsburgh Penguins), nakažených byly dva tucty hráčů, mezi nimi i Sidney Crosby, a liga s tím měla plné ruce práce. Ale to nebylo vůbec nic ve srovnání s tím, co se děje dnes.

Pokud jde o hráče, ti své smluvené částky dostanou (15. a 30. března, a 15. dubna). Mnohem hůře na tom jsou zaměstnanci jednotlivých stadiónů, ať jde o uvaděče nebo ty, kteří se starají o bezpečí, či ty, kteří vám prodají horké párky a pivo. Těm mužstva vzápětí poté, kdy liga zveřejnila své rozhodnutí, s politováním sdělila, že nemusí chodit (těm, kteří už byli v práci, řekla, aby šli domů). Tady bude záležet na jednotlivých majitelích: někteří z nich naznačili, že se o tyto zaměstnance postarají, jiní zatím neřekli nic, ale nikdo z nich neřekl, že to tedy mají ti lidé děsnou smůlu.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+