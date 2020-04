Petr Adler: COVID-19 může hráče připravit o dubnové výplaty

Hokejisté NHL uvažují, že by se vzdali výplaty, která jim má přijít na jejich účty ve středu 15. dubna. Odboroví důvěrníci všech mužstev ligy se v těchto dnech vyptávají všech svých spoluhráčů na jejich názor. Konečné rozhodnutí by mělo být známo v úterý 7. dubna.

Hráčské odbory NHLPA zcela souhlasí s názorem vedení soutěže, že je naprosto nezbytné, aby se příští sezóna uskutečnila v celém rozsahu. Ovšem, dodává jejich výkonný ředitel Don Fehr (na snímku), nic není tak jednoduché, jak se to zda být na první pohled.

Pakliže by se hráči vzdali své poslední mzdy za tuto sezónu, šly by všechny takto ušetřené peníze na tzv. zásobní účet (escrow), jehož smí být použito pouze v případě, že by liga stála před hospodářskou katastrofou. Souhrnná částka tohoto příspěvku by činila 140 miliónů dolarů, plus-minus pár tisíc.

Odvod by se tak zvýšil z nynějších zhruba 14 procent hráčských mezd na 16 procent.

Současný odhad tvrdí, že až dosud NHL přišla o částku vyšší než 500 miliónů dolarů (americkou účetní angličtinou řečeno: severněji od půlky miliardy). Pakliže by sezóna opravdu skončila čtvrtkem 12. března, kdy komisař Gary Bettman ohlásil přestávku vinou zdravotnické krize, došlo by k naplnění nejhorší možnosti: ligu by to stálo přinejmenším celou miliardu dolarů.

Právě proto Bettmanův zástupce Bill Daly tvrdí na všechny strany, že úplně nejdůležitější je, že příští sezóna musí být odehrána celá, všech 82 utkání základní části, plus úplná pohárová soutěž (nejméně 16, nejvíce 28 utkání pro vítěze Stanleyova poháru). Daly dodává, že příští základní část sezóny může úplně klidně začít později (místo v říjnu až v listopadu), takže nový držitel Stanleyova poháru může být znám až koncem příštího června, a současně tvrdí, že tuto sezónu lze dokončit ve veškeré uctivosti a se vším všudy koncem srpna.

Fehr, jak řečeno, souhlasí, i když okamžitě vyjadřuje starost o některé potíže.

Ano, je pravda, že hokejisté, kteří hrají v pohárové soutěži, nedostávají od svých majitelů ani halíř na mzdách. Jenže, dodává Fehr, hráčské smlouvy jsou spočítany v převážně většině případů tak, že jejich výplaty zahrnují jakousi teoretickou částku, která představuje hokejové příjmy (HRR, aneb hockey-related revenue) z pohárových bitev. Takže, vyvozuje, tyhle dvě věci vlastně fungují jako spojené nádoby.

Další spojenou nádobou je podle Fehra rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV), že odloží letošní letní olympiádu o rok: to dává NHL další příležitost k tomu, aby mohla účinkovat až do srpna.

Původně, řekl Fehr, si kladl otázku: i když budeme mít ten čas, stojí to za to, pokračovat?

Ve chvíli, kdy začalo být zřejmé, že televizní společnosti budou dnes ohromně vděčny osudu, že NHL tvrdošíjně chce dohrát sezónu se vším všudy, dostává úsilí ligy smysl. Před tím, než MOV zrušil hry, by ty televizní společnosti stály před rozhodnutím, komu dát přednost.

Zatím je dobře, že liga vymýšlí spousty možností, jak pokračovat, řekl Fehr, a hráči mají také řadu nápadů, a jsou vděčni, že vedení NHL bere jejich nápady vážně. Ovšem, na kterou stranu se nakonec závaží přikloní, to záleží hlavně na tom, kdy takové přikláněni začne být vůbec možné.

Ovšem, ať už to bude jakkoliv, NHL se bude muset s NHLPA dohodnout na tom, jak řešit otázky dění mezi sezónami. Vstupní výběr (entry draft) je zatím v neznámu, zatímco datum středa 1. července, kdy mnoha hráčům vyprší smlouvy, zůstává i nadále v platnosti. Jak řekl Fehr, tady je více otazníků než teček nebo vykřičníků, ale k dohodě bude muset dojít.

Je zcela pravděpodobné, že sezóna neskončí před koncem června. Tedy v době, kdy mají mužstva možnost vykoupit hráče ze smluv. Kdy začnou uhánět volné hráče. Kdy budou smět hráči nebo mužstva předkládat návrhy smluv nezávislým soudcům k arbitráži. V současné situaci ale nemají ani ponětí, kdy si budou moci vybrat nováčky.

Ovšem, řekl Fehr, to by byly velice přijatelné potíže: znamenaly by, že se zase hraje.

Zajímavé také je, že se ustálil vztah mezi NHL a NHLPA. Fehr řekl, že by ho popsal jako čistě profesionální: nikdo nedělá nikomu naschvály, obě strany tuší, že jsou na téže lodi.

Jednání o nové kolektivní smlouvě sice zatím utichla, ale obě strany se domnívají, že tato krize může způsobit, že až zase zasednou k jednacímu stolu, budou si rozumět mnohem lépe než kdykoliv před tím.

